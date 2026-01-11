年內駁通西九文化區至大角咀行人通道　2028年打通34公里維港海濱

北角東岸板道（東段）上月底開放，由堅尼地城至筲箕灣約13公里長的港島海濱正式貫通。局方表示，港島多個海濱場地現已成為市民及遊客聚腳點，局方下一步海濱發展重點將延伸至九龍，年內預計會完成連接西九文化區至大角咀行人通道、啟德新急症醫院旁海濱長廊等。當局目標是在2028年或之前，將維港兩岸海濱長廊總長度延伸至34公里。



東岸板道（東段）劃分為四大主題區，包括「漮·水空之鏡」、「渡·寵物花園」、「演·藝創長廊」及「瀚·閒聚樞紐」，匯聚多項特色設施及藝術創作。（發展局圖片）

發展局副局長林智文表示，東岸板道（東段）已於早前開放，標誌着全長約13公里的港島北岸海濱全線貫通，為市民及遊客提供連貫、暢達且多元的親水公共空間。（發展局圖片）

東岸板道東段駁通港島13公里海濱

發展局副局長林智文在發展局網誌中提到，政府一直與海濱事務委員會積極採用「先駁通、再優化」策略，致力貫通及豐富維港兩岸的海濱建設，以打造更連貫、暢達和多元化的海濱。他形容，東岸板道剛開放的東段作為貫通港島北岸的「最後一公里」，形成全長約13公里的海濱，提升臨海空間的暢達度。

土木工程拓展署署長方學誠表示，東岸板道工程面對各種挑戰，團隊迎難而上，善用創新技術，並與不同持份者緊密協作，最終成功克服困難。（發展局圖片）

土木工程拓展署署長方學誠表示，東岸板道工程面對多重挑戰，包括東區走廊下的高度限制、於狹窄水道與缺乏陸上運輸通道下施工等。團隊透過與多方持份者緊密協作，例如在建造近北角消防局的健康東街梯級橋時，與消防處協調工程的吊運工序與施工時段，以免影響消防局及其毗鄰滅火輪碼頭的正常運作；在改建北角汽車渡輪碼頭上層結構時，亦與碼頭營運商緊密聯繫，確保下層碼頭維持正常服務，盡力減低工程對設施的影響。

發展局高級工程師（海港）胡穎如表示，下一階段海濱發展將以九龍為重心，目前該帶海濱已開放接近七成，發展局將繼續積極推進不同工程，致力完善並貫通海濱網絡。

九龍區海濱七成已開放 啟德發展區已開通約4.3公里共融通道

發展局高級工程師（海港）胡穎如就表示，下一步海濱發展重點將延伸至九龍。目前九龍區約21公里可發展的海濱中，有近七成、即超過14公里已開放。除此之外，位於啟德發展區內全長約13公里供行人與單車共用的共融通道亦持續推進，至今已開通約4.3公里，包括上月底開放兩段各長約400米的共融通道。

當局指，將繼續努力推動九龍的海濱發展，預計今年內完成的項目包括連接西九文化區至大角咀行人通道、啟德新急症醫院旁海濱長廊、前紅磡鐵路貨運碼頭的特色活動及公共空間等，以提升海濱連通性，並持續優化及豐富整體海濱體驗。

局方目標是在2028年或之前，將維港兩岸海濱長廊總長度延伸至34公里，建設一個富吸引力、方便暢達和可持續發展的維港海濱。