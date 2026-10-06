香港航空昨晚飛澳洲悉尼航班HX017有旅客不適　今晨急降菲律賓

香港航空昨晚（5日）一班由香港飛往澳洲悉尼的航班HX017，因飛行途中有旅客不適，今晨（6日）急降菲律賓宿霧國際機場(CEB) ，旅客一度滯留機場，及後獲安排到酒店。有機上乘客一度指事涉機件故障，香港航空回覆則稱，航班急降因有乘客突發身體不適，需即時接受醫療援助，客機今晨安全降落，該名乘客隨即交由當地醫療團隊接手送院治理。香港航空又說，已安排乘客和機組人員入住當地酒店，並預計航班將於香港時間10月7日凌晨起飛，繼續前往悉尼。



香港航空（資料圖片）

乘客黃先生向《香港01》表示，昨晚10時許在香港乘坐香港航空航班HX017前往澳洲悉尼，航班於今日凌晨時份急降菲律賓宿霧國際機場(CEB) 。他說，當時得悉急降原因與機件故障有關，航班最終無法復航，與其他乘客其後獲安排入住酒店，惟目前仍未知悉何時獲安排其他航班前往悉尼，尚待香港航空發電郵通知。

香港航空回覆表示，該航班飛行途中因一名乘客突發身體不適，需要即時接受醫療援助，機組人員按標準程序決定轉降鄰近的宿霧國際機場，客機已於今晨安全降落，該名乘客隨即交由當地醫療團隊接手送院治理。

香港航空又說，由於需要配合機組人員法定休息時間要求及悉尼機場的宵禁限制，已安排乘客和機組人員入住當地酒店，並預計航班將於香港時間10月7日凌晨起飛，繼續前往悉尼；團隊亦會全力協助需要轉機的乘客處理後續行程安排。香港航空對事件為乘客帶來的不便，深表歉意，並感謝乘客的理解與配合。