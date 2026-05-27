機場T2香港航空率先進駐　有乘客差丁點落錯車往T1　認為宣傳不足

機場二號客運大樓旅客離港設施今日（27日）正式啟用，首日有香港航空首先進駐。有港航乘客認為，新設的自助行李託運系統比一號客運大樓更方便，認為較舊的二號客運大樓先進，「舒服啲、舒適啲」。亦有港航乘客表示，事前不知道港航今日進駐二號大樓，險在一號大樓已下車，認為航空公司及機管局宣傳不足。



機場二號客運大樓旅客離港設施今日（27日）正式啟用，首日有香港航空首先進駐。（湯致遠攝）

機場二號客運大樓旅客離港設施今日（27日）正式啟用，首日有香港航空首先進駐。（湯致遠攝）

▼5月27日 機場二號客運大樓正式啟用首日▼



+ 6

首日首先進駐機場二號客運大樓的香港航空，其所在的Q行段今早有不少旅客，現場秩序良好，其他航空公司稍後遷入，暫未見有所屬的旅客誤到二號客運大樓。大樓內全部商戶都已開業，機管局亦加派人手，在自助行李託運系統及大樓內各處協助乘客。

機場二號客運大樓旅客離港設施今日（27日）正式啟用，首日有香港航空首先進駐。（湯致遠攝）

機管局指，自助行李託運系統只需45秒便可完成託運程序。（湯致遠攝）

讚先進又舒服 逾百億造價物有所值？乘客：要睇下用幾耐

今日前往上海的馮小姐及吳先生表示，新自助行李託運系統比一號大樓的系統更快及方便，「睇完個樣就咩都得」。吳先生又表示，二號大樓的指示清晰，又認為較舊的二號大樓先進，亦有LED的佈置，「舒服啲、靚啲」。問到二號大樓100億元的造價是否物有所值，他笑言「要睇下用幾耐囉」。

馮小姐及吳先生表示，新自助行李託運系統比一號大樓的系統更快及方便，「睇完個樣就咩都得」。（湯致遠攝）

郭先生認為航空公司及機管局宣傳略為不足，幸好搭巴士下車時見到有指示牌，否則會在一號大樓便已下車。（湯致遠攝）

往曼谷香港航空客讚自助行李託運系統方便

前往曼谷的郭先生認為，新自助行李託運系統比較方便，「應該自己搞得掂」，毋須如一號大樓需職員幫助，但他認為航空公司及機管局宣傳略為不足，稱事前不知港航今日進駐，幸好準備巴士下車時見到有指示牌，「好彩有個牌仔寫住，如果唔係會喺T1落咗車。」