機場二號客運大樓｜香港航空等15航空公司5.27起分批遷　日子一覽

機管局今日(27日）公布，香港國際機場二號客運大樓旅客離港設施將於5月27日投入服務。15間航空公司由當日起，將其設於一號客運大樓的登記櫃檯分階段遷至二號客運大樓。該15間主要營運區域航線的航空公司，包括香港快運航空、香港航空及大灣區航空。整個搬遷安排將於6月10日完成，以迎接暑假旅遊旺季。



15間航空公司由5月27日起，將其設於一號客運大樓的登記櫃檯分階段遷至二號客運大樓。

二號客運大樓幾時開？

．機管局主席林天福早前宣布，香港機場2號客運大樓5月27日正式啟用。

香港機場T2有哪些航空會使用？

機管局3月27日公布，香港國際機場二號客運大樓旅客離港設施將於5月27日投入服務。15間航空公司由當日起，將其設於一號客運大樓的登記櫃檯分階段遷至二號客運大樓。

．香港航空5月27日起在二號客運大樓辦理旅客登記手續

．亞洲航空、峇迪航空、海南航空、菲律賓亞洲航空、泰國亞洲航空、泰國獅子航空5月28日遷至

．柬埔寨航空、靛藍航空及越捷航空6月2日遷至

．曼谷航空、大灣區航空及濟州航空6月3日遷至

．宿霧太平洋航空6月9日遷至

．香港快運航空6月10日遷至

斥資約129億元重建的機場二號客運大樓，即將落成。（資料圖片/廖雁雄攝）

斥資約129億元重建的機場二號客運大樓，即將落成。（資料圖片/廖雁雄攝）

二號客運大樓點去？

機管局表示，旅客可使用不同公共交通工具前往二號客運大樓。機場快綫月台無縫接駁二號客運大樓離港層與一號客運大樓，列車兩側車門將同時開啟，直達兩座客運大樓。

此外，共有29 條巴士路線將停靠於二號客運大樓離港層。二號客運大樓亦由一條短程有蓋行人通道連接三號停車場。該六層高的新停車場提供逾1000個車位，並已開放予公眾使用。

為確保搬遷工作及二號客運大樓的運作暢順，機場管理局已作出充足準備，並將繼續與相關航空公司、業務夥伴及持份者保持緊密溝通。二號客運大樓的其他旅客設施，將按旅客需求逐步啟用。