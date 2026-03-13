航空公司燃油附加費一覽｜即睇香港航空、國泰航空等航線最新價格

【國泰航空／CX／HK Express／香港快運／香港航空／大灣區航空／燃油附加費／伊朗／以色列／美國】國際油價飆升，香港多間本地航空公司包括國泰航空、HK Express香港快運、香港航空及大灣區航空相繼公布調整燃油附加費。其中港航的新收費已在3月12日生效，國泰、HK Express及大灣區航空將於下周三（3月18日）生效，下文將列出所有航線的費用調整。



國泰航空2026年3月18日起上調燃油附加費。（資料圖片）

國泰航空燃油附加費升幅104.6%。（資料圖片）

▼國泰航空2026年3月18日起上調燃油附加費▼



+ 1

國泰航空燃油附加費｜3.18生效 除內地線一律升104%

國泰航空在3月12日下午3時公布，新燃油附加費3月18日起生效，升幅104.6%，直至被新發布的附加費取代為止。具體調整如下︰

短途航班︰即香港至日本、韓國、台灣及東南亞，由142元上調至290元。



中程航班︰即往返香港及南亞次大陸，由264元上調至541元。



長途航班︰即往來香港及西南太平油地區、北美、歐洲、中東和非洲，由569元上調至1,164元。



內地往返香港航班︰維持不變，繼續收165元。



HK Express香港快運新燃油附加費3月18日起生效。（資料圖片）

HK Express香港快運除了內地線外，所有航線燃油附加費一律加150元。（HK Express網頁截圖）

HK Express燃油附加費｜3.18生效 除內地線一律加$150

HK Express香港快運3月12日下午公布，新燃油附加費3月18日起生效，由香港飛往其他地區的航班，除了中國內地外，一律由140元上調至290元，即加150元，升幅逾一倍。

至於由其他地區飛返香港，日本、韓國、內地、菲律賓都沒有上調燃油附加費，僅台灣由570台幣上調至1,170台幣、泰國由570泰銖上調至1,170泰銖、越南由18美元上調至37.1美元、馬來西亞由80令吉上調至150令吉。

若以目的地日本為例，即來回航班的燃油附加費，分別收290港元及5,000日圓（折合約246港元），即合共536港元。

香港航空新燃油附加費3月12日生效。（資料圖片／陳葦慈攝）

香港航空歐美航線的燃油附加費增至739元，為眾航線中升幅最高。（香港航空圖片）

▼香港航空2026年3月12日起上調燃油附加費▼



香港航空燃油附加費｜3.12生效 歐美航線增至$739升幅最高

香港航空3月10日公布調整燃油附加費，新收費3月12日生效，各航點的燃油附加費均錄得加幅，當中來往西南太平洋、北美洲、歐洲、中東、非洲、南亞次大陸（不包括馬爾代夫及尼泊爾）的航班升幅最高，費用由589港元增至739港元，其他熱門路線調整如下︰

香港往返內地︰去程190港元／回程150人民幣



香港往返台灣︰去程182港元／回程23.3美元



香港往返日本︰去程212港元／回程7,000日圓



香港往返韓國︰去程212港元／回程17,400韓元



香港往返泰國︰去程212港元／回程27.1美元



香港往返越南︰去程212港元／回程212港元



大灣區航空新燃油附加費3月18日生效。（資料圖片）

大灣區航空燃油附加費最新調整一覽。（網頁截圖）

大灣區航空燃油附加費最新調整一覽。（網頁截圖）

大灣區航空燃油附加費｜3.18生效 東南亞航線加一倍

大灣區航空3月13日早上公布，由於燃油價格上漲，3月18日起調整個別航段的燃油附加費，同時會按既定機制檢視燃油附加費的水平，具體調整如下︰

香港往返內地︰165港元不變



香港往返日本︰6,500日圓不變



香港往返台灣︰18美元上調至22美元，升幅22.2%



香港往返印尼、馬來西亞、泰國及越南︰18美元上調至37美元，升幅105.6%



香港往返菲律賓︰386披索不變



香港往返馬爾代夫︰36美元上調至69美元，升幅91.7%

