何澤堯獲選香港首位十大傑青騎師　曾歷墮馬重創　更珍惜每分每秒

十大傑出青年選舉2026今日（6日）公布結果，今屆共有9位得獎者。香港騎師何澤堯是得獎者之一，亦是香港首位騎師獲選傑青。他是2023年國際騎師錦標賽總冠軍，過去策騎香港傳奇馬王「金鎗六十」，曾攜手締造輝煌成就。



何澤堯早於13、14歲時暑假期間，參加興趣班初次接觸騎術，結果為其騎術生涯奠定基礎。他自幼喜歡動物，在香港這個城市能夠接觸馬匹，覺得非常特別，「好像上了癮一樣，上學的時候都只是想念着騎馬」。

他在學生時期成績不俗，中三時英文及會計曾考獲全級第一，但對馬術的熱愛始終遠超於學術。他又指，感謝家人比較開明，鼓勵他發展興趣。他當時毅然放下學業，專注騎馬訓練，他稱：「我給自己兩年時間，如果不行，我就回去讀書。」結果，何澤堯不負所望，成功踏上騎師之路。

十大傑出青年選舉2026於10月6日公布結果，今屆有9名傑青得主，分別是何澤堯（左一）、龍允生（左二）、楊銳湘（左三）、鍾敬文（左四）、蔡俊彥（左五）、陳效民（右四）、曹之胤（右三）、林榮杰（右二）及林珮盈（右一）；圖右五為國際青年商會中國香港總會會長連冠鴻。（易仰民攝）

十大傑出青年選舉2026於10月6日公布結果，今屆有9名傑青得主，分別是龍允生（後排左一）、楊銳湘（後排左二）、蔡俊彥（後排中）、陳效民（後排右二）、曹之胤（後排右一）、鍾敬文（前排左一）、何澤堯（前排左二）、林珮盈（前排右二）及林榮杰（前排右一）。（易仰民攝）

何澤堯當年毅然放下學業，專注騎馬訓練，成功踏上騎師之路。

何澤堯曾與香港傳奇馬王「金鎗六十」合作無間共取得26場賽事勝利。

後來，他遇上騎師生涯的最佳拍檔——香港傳奇馬王「金鎗六十」，合作無間共取得26場勝利，包括四歲三冠大賽、香港打吡大賽及多項國際一級賽。2023年，他再創歷史，成爲首位贏得國際騎師錦標賽的華人騎師。

2025年2月，何澤堯經歷嚴重墮馬事故，導致他腦出血及頸部骨折，他形容，「睡在ICU的那4天完全沒有記憶」。經歷重創後，他說心態已有所改變，「會變得更加珍惜每一分、每一秒，原來不是每次都好彩生存到」。