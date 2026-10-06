十大傑青名單出爐｜港隊劍手蔡俊彥、騎師何澤堯、校長楊銳湘當選

十大傑出青年選舉2026今日（5日）公布結果，今屆共有9名傑青得主，來自5個職業界別，包括運動員、音樂治療師、血液專科醫生等。大會本年度主題「睿見耀光・匯傑領航」，寓意香港傑青憑藉智慧與信念洞察未來，不僅自身發光，更主動去照耀他人、照耀社會，透過生命影響生命，凝聚各界卓越人才。



香港劍擊運動員蔡俊彥。(資料圖片)

騎師何澤堯。（由公關提供）

十大傑出青年2026全名單：

1. 鐘敬文 註冊音樂治療師（澳洲）、音樂流創辦人及總幹事

2. 林珮盈 香港大學兒童齒科臨床助理教授

3. 楊銳湘 奮進跑步會創辦人及總教練、聖公會基榮小學校長

4. 蔡俊彥 中國香港劍擊運動員、首位花劍世錦賽冠軍

5. 林榮杰 血液學專科醫生、屯門醫院病理學部副顧問醫生

6. 何澤堯 香港騎師、2023年國際騎師錦標賽總冠軍

7. 曹之胤 城大能源及環境學院副院長（國際事務及拓展）能源及可持續發展講座教授

8. 龍允生 香港青年交流促進聯會執行主席

9. 陳效民 首席物理治療師、OSP運動物理治療水療中心創辦人

