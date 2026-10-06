十大傑青2026何澤堯膺首位傑青騎師　馬會祝賀：憑不屈精神克挑戰

十大傑出青年選舉2026今日（5日）公布結果，今屆有9名傑青得主，包括本地土生土長及培訓的騎師何澤堯（Vincent Ho）。

香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安衷心祝賀何澤堯獲選「十大傑出青年」，又讚揚何澤堯在賽場上屢創佳績，憑不屈不撓精神克服種種挑戰，包括與香港馬王「金鎗六十」攜手締造輝煌成就，成為年輕人的榜樣及香港賽馬運動的傑出大使。

夏定安稱，期待何澤堯未來再創高峰，並繼續秉承一貫的熱誠和追求卓越的精神，啟發年輕一代。



獲選「十大傑出青年」2026的包括本地土生土長及培訓的騎師何澤堯；圖為2023年12月10日，「金鎗六十」在何澤堯主轡下報捷。（香港賽馬會圖片）

何澤堯今日獲選為「十大傑出青年2026」後，香港賽馬會表示祝賀，指何澤堯獲選表彰他在賽馬運動上成就，以及對社會作出的貢獻。

夏定安表示，何澤堯是「十大傑出青年後選舉成立57年以來，首位獲此榮譽賽馬人員，作為本地培養的賽馬精英，何澤堯自小熱愛馬術運動，及後透過香港賽馬會見習騎師學校的專業培訓，成為享譽國際的騎師，充分展現其才華與堅毅精神。

夏定安又稱何澤堯在賽場上屢創佳績，憑藉不屈不撓的精神克服種種挑戰，包括與馬王「金鎗六十」攜手締造輝煌成就，令他成為年輕人的榜樣及香港賽馬運動的傑出大使。夏定安稱，馬會期待何澤堯未來再創高峰，繼續秉承一貫的熱誠和追求卓越的精神，啟發年輕一代。

騎師何澤堯。（由公關提供）

十大傑出青年2026全名單：

1. 鍾敬文 註冊音樂治療師（澳洲）、音樂流創辦人及總幹事

2. 林珮盈 香港大學兒童齒科臨床助理教授

3. 楊銳湘 奮進跑步會創辦人及總教練、聖公會基榮小學校長

4. 蔡俊彥 中國香港劍擊運動員、首位花劍世錦賽冠軍

5. 林榮杰 血液學專科醫生、屯門醫院病理學部副顧問醫生

6. 何澤堯 香港騎師、2023年國際騎師錦標賽總冠軍

7. 曹之胤 城大能源及環境學院副院長（國際事務及拓展）能源及可持續發展講座教授

8. 龍允生 香港青年交流促進聯會執行主席

9. 陳效民 首席物理治療師、OSP運動物理治療水療中心創辦人

