十大傑青｜小學校長楊銳湘少時沉迷賭博　靠跑步破繭重返人生正途

十大傑出青年選舉2026今日（6日）公布結果，聖公會基榮小學校長、奮進跑步會創辦人及總教練楊銳湘亦是今屆得獎人。雖然他作為教育者，但原來小時候成績並不理想，體藝方面亦非有過人之處。楊銳湘少時經歷會考失利，人生迷失方向，更在18歲時一度沉迷賭博。但他在最失意時，遇上人生伯樂，得到一位體育老師鼓勵，靠跑步找回生活規律、自信與目標，讓他的人生重回正軌，此後作育英才。



十大傑出青年選舉2026於10月6日公布結果，今屆有9名傑青得主，分別是何澤堯（左一）、龍允生（左二）、楊銳湘（左三）、鍾敬文（左四）、蔡俊彥（左五）、陳效民（右四）、曹之胤（右三）、林榮杰（右二）及林珮盈（右一）；圖右五為國際青年商會中國香港總會會長連冠鴻。（易仰民攝）

「正因為跌進過谷底，才知道什麽叫痛」 。楊銳湘站在得獎台上捧着十大傑青獎項殊榮，分享着少時曾迷失方向的經歷。他稱小時候成績並不理想，體藝方面亦非優秀過人，加上會考失利，做人失去方向，他更在18歲時染上不良嗜好，一度沉迷賭博。

不過，在他最失意之時，遇上人生伯樂，得到一位體育老師鼓勵他投入跑步，找回生活規律、自信與目標。儘管他從不擅長跑步，仍然年復年、持之以恒地去跑着跑着，結果在人生道路上領略了這項運動背後的理念。跑步不但叫人跑得更快、更遠，楊銳湘還學懂了自律、抗逆、責任與互相扶持。

聖公會基榮小學校長楊銳湘。（易仰民攝）

憑着跑步，讓楊銳湘跑過人生難關，生活重回正軌，他很希望藉着分享自己的故事，鼓勵更多年輕人。他明白同學不一定會選擇跑步，但只要領略到跑步背後的道理，就已經是最大的得着，他笑說：「看看你們的校長都失敗過那麼多，都可以堅持撐過去。」

爲了活出「跑步精神」，他除了透過言語向學生分享，還會身體力行，每天長跑60至70分鐘鍛煉身體，他說，到現時為止已經連續堅持超過一年。 「我每個星期都跑120公里，我作為校長、作為榜樣告訴學生知道，他們要起步一點都不難。」

聖公會基榮小學校長楊銳湘。（易仰民攝）

今屆9名傑青得主

十大傑出青年選舉2026今日（6日）公布結果，今屆共有9名傑青得主，其中兩位是運動員，分別是港隊劍擊運動員蔡俊彥和騎師何澤堯。

大會本年度主題「睿見耀光・匯傑領航」，寓意香港傑青憑藉智慧與信念洞察未來，不僅自身發光，更主動去照耀他人、照耀社會，透過生命影響生命，凝聚各界卓越人才。

十大傑出青年選舉2026於10月6日公布結果，今屆有9名傑青得主，分別是龍允生（後排左一）、楊銳湘（後排左二）、蔡俊彥（後排中）、陳效民（後排右二）、曹之胤（後排右一）、鍾敬文（前排左一）、何澤堯（前排左二）、林珮盈（前排右二）及林榮杰（前排右一）。（易仰民攝）

十大傑出青年2026全名單：

1. 鍾敬文 註冊音樂治療師（澳洲）、音樂流創辦人及總幹事

2. 林珮盈 香港大學兒童齒科臨床助理教授

3. 楊銳湘 奮進跑步會創辦人及總教練、聖公會基榮小學校長

4. 蔡俊彥 中國香港劍擊運動員、首位花劍世錦賽冠軍

5. 林榮杰 血液學專科醫生、屯門醫院病理學部副顧問醫生

6. 何澤堯 香港騎師、2023年國際騎師錦標賽總冠軍

7. 曹之胤 城大能源及環境學院副院長（國際事務及拓展）能源及可持續發展講座教授

8. 龍允生 香港青年交流促進聯會執行主席

9. 陳效民 首席物理治療師、OSP運動物理治療水療中心創辦人

