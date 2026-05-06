十大傑青今起接受提名　足球港隊隊長葉鴻輝：獎項是社會肯定

由國際⻘年商會香港總會舉辦的「十大傑出青年選舉2026」，由今日（6日）起⾄6⽉29⽇接受提名。選舉表揚年齡介乎21⾄40歲、在⼯作上有卓越表現及對社會作出積極貢獻的香港⻘年。



選舉籌委會主席王婉雯連同2025年⼗⼤傑⻘、足球港隊隊長葉鴻輝，以及2018年⼗⼤傑⻘、德萃幼小中發展總監及小學部總校長朱⼦穎呼籲各界踴躍提名⾝邊的傑出⻘年。



「⼗⼤傑出⻘年選舉2026」今日舉行啟動禮。（大會提供）

「⼗⼤傑出⻘年選舉2026」今日舉行啟動禮。（大會提供）

選舉籌委會主席王婉雯（左一）連同2025年⼗⼤傑⻘、足球港隊隊長葉鴻輝（左二），以及2018年⼗⼤傑⻘、德萃幼小中發展總監及小學部總校長朱⼦穎（右二）呼籲各界踴躍提名⾝邊的傑出⻘年。（大會提供）

葉鴻輝：以培育香港足球人才為己任

葉鴻輝為香港球壇傳奇門將，在2009年東亞運動會決賽撲出關鍵⼀球，為香港代表隊贏得歷史性⾸⾯國際⾦牌；他亦曾獲2016年⾜球先⽣。上屆頒獎禮適逢比賽⽇，他未能親⾝到場發表感⾔，故主辦方特別邀請他出席今⽇的啟動禮，並進⾏頒獎儀式。

他接過獎座，指很⾼興獲得這個獎項，是對自己職業⽣涯、以及來⾃社會的⼀份肯定。獲獎會驅使他繼續為香港⾜球作更多貢獻，他將⼀如以往以培育香港足球人才為己任。

香港足球傳奇葉鴻輝。（大會提供）

朱⼦穎：期待⾒到更多年輕⼈站出來 讓社會看⾒他們的光

同場另⼀位嘉賓朱⼦穎曾在浸信會天虹⼩學（現改名為浸信會孔憲紹天虹⼩學）擔任校長五年，帶領當年瀕臨殺校的學校轉型為創新教育、愉快學習的代表學校。離任後，他現時合共營運德萃三間⼩學、兩間幼稚園、⼀間香港國際中學及⼀間內地港⼈⼦弟中學。

⾃他在2018年獲選⼗⼤傑青以來，教育界深受AI衝擊，對學⽣「傑出」的定義亦⼤有不同。他親⾝到場分享獲選以來的感想，以及在AI世代下，校⽅及家長應怎樣為年輕⼈「耀光領航」，陪伴孩⼦令他們敢於⾯對挑戰。

他指，AI取代了很多技能，但取代不了⼀個有心、有眼光、有經歷的⼈。雖然「傑出」未必再由成績和技能定義，但他認為那些敢於觀察⾝邊事、願意關⼼別⼈、對世界仍有好奇、遇到不確定仍然敢踏出⼀步的⼈便稱得上真正準備好⾯對未來。他期待⾒到更多這樣的年輕⼈站出來，讓社會看⾒他們的光。

朱⼦穎表示期待⾒到更多年輕⼈站出來，讓社會看⾒他們的光。（大會提供）

選舉籌委會主席王婉雯於啟動禮公布新⼀屆提名須知及選舉活動時間表。

參選⼈均由社會各界提名。獲提名⼈⼠先由甄選顧問進⾏甄選，通過初選之候選⼈再經評審團進⾏⾯試。評審團成員均來⾃政商界及不同專業領域的知名⼈⼠，根據候選⼈於其⼯作或專業範疇的傑出表現以及對社會的貢獻後，選出當屆的⼗⼤傑出⻘年。

王婉雯公布新⼀屆提名須知及選舉活動時間表。（大會提供）

參選⼈資格

• 年齡介乎21⾄40之間；



• 香港永久性居⺠；



• 親⾃出席由甄選顧問安排之初選⾯試，及由評審團安排之最後甄選⾯試；及



• 每名參選⼈須由一名提名⼈提名參選。



• 註：已故⼈⼠不能被提名。



參選⼈的職業界別

1. 公共及社會服務



2. ⼯商業



3. 教育



4. 演藝、康體、⽂化及藝術



5. 專業⼯作



獲選者獎項

• 獲選者可於頒獎典禮活動上獲頒發「⼗⼤傑出⻘年選舉」紀念獎座及獎狀。



• 獲選者可獲邀請成為傑出⻘年協會成員。



• 獲選者將有機會獲國際⻘年商會中國香港總會提名參加由國際⻘年商會主辦之世界傑出⻘年選舉。



提名詳情

提名⼈必須為香港永久性居⺠及21歲或以上⼈⼠，或香港註冊公共或私⼈團體。每位提名⼈之提名⼈數不限，但提名⼈不能為參選⼈本⼈。獲選者的提名⼈將可於頒獎典禮活動上獲頒紀念感謝狀。

提名⽇期是5⽉6⽇⾄6⽉29⽇。如以郵寄⽅式提交，以郵戳所示⽇期為準。

提名表格可於以下地點索取：

1. 國際⻘年商會中國香港總會：香港上環⼲諾道⻄21-24號海景商業⼤廈21字樓



2. 德勤：香港⾦鐘道88號太古廣場⼀期35樓



提交⽅法：親⾝前往或郵寄表格及載有表格電⼦副本之隨⾝記憶裝置⾄香港⾦鐘道88號太古廣場⼀期35樓。