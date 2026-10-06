六成直資學校、八成全日制幼稚園加學費　教局：幼園學費處低水平

教育局即將完成學校新學年學費調整申請審批，全港78間直資學校中，逾六成、即49申請加學費，最終全數獲批，其中一間中學加幅達10%以上，另有74間私校及60間國際學校獲批准加學費。



幼稚園方面，613所提供全日制／長全日制課程的幼稚園當中，有八成、即492所獲准加費，另有3所獲准減費、118所維持學費不變。教育局說，基於政府與家長共同承擔成本的原則，家長須支付部分額外費用，在2026/27學年，每期學費中位數約為1,130元，比去年增加40元，整體學費仍處於低水平。



教育局即將完成學校新學年學費調整申請審批。（資料圖片）

六成直資學校加學費 一間加幅達10%以上

教育局回覆查詢表示，全港有78間直資學校。截至今年8月31日，局方共收到逾六成、49所學校調整2026/27學年學費的申請，當中包括12所小學及37所中學，最終全部申請獲批。其中一間中學加幅達10%以上；有一間小學及3間中學加幅為4.21%至10%；另有11間小學及33間中學加幅為4.2%或以下。

74間私校、60間國際學校加學費

私立學校方面，教育局收到逾74所學校的調整學費申請，包括53所小學及21所中學，全部獲批。當中一間中學加幅達10%以上；有73間學校加幅為10%或以下。

教育局亦收到62份來自國際學校的申請，如國際學校遞交的申請同時涉及中、小學部，則當作兩份申請計算。最終有60間獲批，加幅均為10%或以下。

沙田林大輝中學新學年中一學費加至約5.4萬元。(網上圖片)

局方指，已根據既定程序審批並批准所有直資學校及私立學校的學費調整申請；一所國際學校（中、小學部）的學費調整申請在處理當中，其餘國際學校申請已完成處理並獲批准。

直資學校提交加費申請時必須提供財政預算和充分理據，教育局會在批核學校新學年的學費時小心檢視學校是否已進行所需的諮詢工作，並會要求學校按規定把不少於學費總收入的10%撥備作為學費減免和獎助學金用途，確保學生的學習不受家庭經濟問題因素影響。

私立學校（包括國際學校）如擬於新學年調整學費，須向教育局提出申請，並提供理據及有關學校的財務狀況，以及學校就有關事宜與家長溝通和回應家長關注等資料。

教育局已完成審批696所參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園學費申請。（資料圖片）

八成全日制幼稚園獲批加學費

此外，截至9月17日，教育局已完成審批696所參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園學費申請，包括463所提供半日制課程的幼稚園，當中445所維持學費不變，1所獲准減費及17所獲准加費。

613所提供全日制／長全日制課程的幼稚園當中，118所維持學費不變，3所獲准減費及492所獲准加費，獲批加學費的學校佔整體八成。

教育局：每期學費中位數約為$1130 按年增$40 仍處於低水平

2026/27學年參加計劃的幼稚園當中約九成的半日制課程為免費；至於全日制／長全日制課程，基於政府與家長共同承擔成本的原則，家長須支付部分額外費用，在2026/27學年，每期學費中位數約為1,130元，比去年增加40元，整體學費仍處於低水平。

有4所幼稚園的申請仍在處理中，教育局正跟進有關幼稚園遞交的補充資料，並因應需要提供協助。

教育局。（政府新聞網圖片）

教育局指，有經濟需要的家庭可透過學生資助處管理的「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」（學費減免計劃）申請學費減免。由2022/23學年起，學費減免計劃的學費減免上限，由過往設定在參加計劃的半日制及全日制幼稚園的學費的第75個百分位數，提升至有關幼稚園學費的第100個百分位數，使獲得全額學費減免的家長無須支付任何差額。2026/27學年幼稚園班級的學費減免上限金額已於本年九月透過學生資助處的網站公布。