逾六成直資校加學費　啟思中學中一近10萬元全港最貴　男拔加4.2%

撰文：陶嘉心
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教育局即將完成直資學校新學年學費調整申請審批，根據各校收費證明書，全港78間直資學校中，有逾六成獲准加學費，加幅介乎1.9%至25%。以中一學費計算，將軍澳啟思中學本學年學費逼近10萬元，成全港之冠，加幅約3.9%；沙田林大輝中學學費則加至約5.4萬，加價約9,000元，升幅約20%。至於傳統名校如拔萃男書院，新學費加至65,980元，增幅4.2%。

沙田林大輝中學新學年中一學費加至約5.4萬元。(網上圖片)

教育局早前接獲50間直資學校申請調整下學年學費（見另稿），當局即將確認批准數字。按照各校收費證明書統計，據報有至少48間本學年已獲准加學費，佔總數逾六成。

以本學年中一學費計算，大埔三育中學學費增幅最多達25%，至15,500元。全港收費最貴的直資校為啟思中學，本學年學費逼近10萬元，加幅約3.9%。

聖保羅男女中學中一收87,800元　加幅4.2%

金額幅度增加最多，則為林大輝中學，較上學年加費約9000元，至54,150元，升幅約20%。翻查資料，林大輝中學上學年已申請加費20%，但遭教育局拒絕，最終僅獲批加5.8%，今年再申請，成功獲批加20%。

傳統名校方面，拔萃男書院，本學年中一學費為65,980元，較上一學年增加4.2%。聖保羅男女中學最新學費為87,800元，升幅約4.2%。

部份直資中學中一學費

學校

25/26學年學費

26/27學年學費

變化

大埔三育中學

12,400元

15,500元

25%

林大輝中學

45,130元

54,150元

20%

拔萃男書院

63,300元

65,980元

4.2%

協恩中學

43,748元

45,585元

4.2%

聖保羅男女中學

84,300元

87,800元

4.2%

浸會大學附屬學校王錦輝中小學（中學部)

44,800元

46,600元

4.0%

啟思中學

96,250元

99,990元

3.9%

部份直資小學小一學費

拔萃男書院附屬小學

58,190元

60,630元

4.2%

聖保羅男女中學附屬小學

82,300元

85,700元

4.1%

浸會大學附屬學校王錦輝中小學 (小學部)

44,800元

46,600元

4.0%

資料來源：學校網頁、各校收費證明書

直學學校議會副主席陳狄安。(資料圖片)

直資議會：學界面對政府削資　須以其他方式補充資源

直學學校議會副主席陳狄安今早出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，學校調整學費幅度，要視乎個別學校情況及基數，而學界普遍面對政府縮減資助、通脹，以及加入AI教學、STEM課程等新教學元素，增加營運成本。

教育局連續兩年削減中小學營辦津貼金額，陳狄安表示，學校要考慮以其他方式補充資源。 對於有學校學費加費超過9000元，他相信屬個別情況，若學校加學費幅度高於教育局定下的分界線，需要諮詢家長。

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