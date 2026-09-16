施政報告｜教局推計劃鼓勵學校合併 消息：津貼與直資校可合併
撰文：吳美松
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【施政報告2026/香港施政報告】新一份《施政報告》今日公布，提出在2026/27學年內推出公帑資助學校「滙流升級計劃」，加大鼓勵和支援合適的公帑資助中小學合併，整合資源及提升教育質素。政府消息人士指，政府將容許學校合併後使用兩校校舍，亦容許津貼與直資學校合併成一所新直資學校。消息指，詳情將於本學年內盡快公布，亦強調無論是否推出計劃，都會繼續維持現有殺校安排。
李家超宣讀《施政報告2026》時，指為提升學校辦學水平，會持續優化《私立學校實務守則》及更新「私立學校名冊」，提升私立學校辦學水平和加強透明度。
另外，政府亦會在2026/27學年內推出公帑資助學校「滙流升級計劃」，加大鼓勵和支援合適的公帑資助中小學合併，整合資源及提升教育質素。
政府消息人士指指，國家「十五五」規劃提出教育需要「擴優提質」，加上現時本港正面對人口結構性轉變，因此推出計劃做好資源佈局，鼓勵學校合併升級。
容許合併後「一校兩校舍」
有別於現時一般學校因收生不足的合併、停辦安排，教育局會在政策上拆牆鬆綁，例如提供額外資源、校舍空間、過渡期支援等比一般殺校方案更佳的誘因。消息人士形容方案具吸引力，例如容許學校合併後使用兩校校舍，亦容許學校跨資助模式合併，例如一所津貼學校與一所直資學校合併成一所新直資學校。
詳情本學年內公布 維持殺校安排
消息人士表示，詳情將於本學年內盡快公布。至於官校亦會考慮與官校合併升級，但私校則不在計劃之內。消息人士又稱，計劃不是為收生不足的學校而設，因此教育局會對合併學校的規模有要求門檻，亦會考慮是否有實際需要、能否提升教育質量等，合併後學校總班數不會因此減少，但長遠不會因合併而獲得額外的恆常資助。
消息人士強調，教育局已用盡所有措施，去應對人口下跌，因此無論是否推出計劃，都會繼續維持現有殺校安排，亦指計劃沒有特定學校合併數目指標。