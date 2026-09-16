施政報告｜教局推計劃鼓勵學校合併　消息：津貼與直資校可合併

【施政報告2026/香港施政報告】新一份《施政報告》今日公布，提出在2026/27學年內推出公帑資助學校「滙流升級計劃」，加大鼓勵和支援合適的公帑資助中小學合併，整合資源及提升教育質素。政府消息人士指，政府將容許學校合併後使用兩校校舍，亦容許津貼與直資學校合併成一所新直資學校。消息指，詳情將於本學年內盡快公布，亦強調無論是否推出計劃，都會繼續維持現有殺校安排。



2023年5月8日，黃大仙孔教學院大成小學因小一收生不足，面臨殺校，校方公布已向教育局申請，新學年開辦「私家班」小一，並與一班有心人士及機構合作，於3年內轉型為「非牟利」私立學校。（資料圖片／梁鵬威攝）

李家超宣讀《施政報告2026》時，指為提升學校辦學水平，會持續優化《私立學校實務守則》及更新「私立學校名冊」，提升私立學校辦學水平和加強透明度。

另外，政府亦會在2026/27學年內推出公帑資助學校「滙流升級計劃」，加大鼓勵和支援合適的公帑資助中小學合併，整合資源及提升教育質素。

政府消息人士指指，國家「十五五」規劃提出教育需要「擴優提質」，加上現時本港正面對人口結構性轉變，因此推出計劃做好資源佈局，鼓勵學校合併升級。

容許合併後「一校兩校舍」

有別於現時一般學校因收生不足的合併、停辦安排，教育局會在政策上拆牆鬆綁，例如提供額外資源、校舍空間、過渡期支援等比一般殺校方案更佳的誘因。消息人士形容方案具吸引力，例如容許學校合併後使用兩校校舍，亦容許學校跨資助模式合併，例如一所津貼學校與一所直資學校合併成一所新直資學校。

行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告。(方承恩攝)

詳情本學年內公布 維持殺校安排

消息人士表示，詳情將於本學年內盡快公布。至於官校亦會考慮與官校合併升級，但私校則不在計劃之內。消息人士又稱，計劃不是為收生不足的學校而設，因此教育局會對合併學校的規模有要求門檻，亦會考慮是否有實際需要、能否提升教育質量等，合併後學校總班數不會因此減少，但長遠不會因合併而獲得額外的恆常資助。

消息人士強調，教育局已用盡所有措施，去應對人口下跌，因此無論是否推出計劃，都會繼續維持現有殺校安排，亦指計劃沒有特定學校合併數目指標。