德望學校擬禁畢業影片講粵語　校方致歉稱已撤銷有關指引

清水灣道直資名校德望學校近日被指「禁廣東話」引起爭議，事緣網上流傳一張該校應屆中六畢業典禮告別影片（Farewell Video）的製作指引，當中要求所有角色對白及旁白僅能以英語或普通話進行，更寫明將廣東話列為「嚴禁使用」（Cantonese is STRICTLY FORBIDDEN）。校方今日（21日)就有關指引致歉，並表示深切反思。



校方稱，已撤銷有關指引，已與學生領袖、應屆畢業生及家長代表商討，希望可重新制定指引。



德望學校。（資料圖片／陳晶琦攝）

聲明：已與學生領袖、應屆畢業生及家長代表商討重新制定指引

德望學校今日發出聲明指，一向尊重母語，學生可以母語自由表達、順暢溝通，校方從不加以限制，指 「兩文三語」早已融入底蘊，校方無比珍視；並將一如既往，致力培育年輕一代。

校方又就有關指引致歉，並表示深切反思。校方稱，已撤銷有關指引，已與學生領袖、應屆畢業生及家長代表商討，希望可重新制定指引，冀讓每位學生皆能暢達地以真摯之聲，記錄並分享校園的美好時光。

原指引列明告別影片嚴禁使用粵語 音軌如有粵語須靜音

日前網上流傳一份來自德望學校的告別影片指引，指引條款以英語撰寫，關於語言規範部份，列明影片中的旁白、戲劇對白及對話（Speaking / Dialogue / Voiceovers）必須以英語或普通話進行，且若使用普通話必須附上英文雙語字幕，嚴禁使用廣東話（Cantonese is STRICTLY FORBIDDEN），指引甚至特別提醒，若音軌中檢測出廣東話，相關班級將被要求靜音並重做音效（classes will be required to mute the audio and completely redo sound effects）。

此外，指引亦要求畫面上的中文文字必須為標準書面語，倘若學生在片中向中文科老師致謝，說話內容更必須切換成普通話，並將中文字幕放置於影片頂部。背景音樂方面，則最多只獲准使用一首粵語或普通話歌曲，同樣必須配上英文字幕。

近日網上流傳一張該校應屆中六畢業典禮告別影片（Farewell Video）的製作指引，明文將廣東話列為「嚴禁使用」（Cantonese is STRICTLY FORBIDDEN）。（網上圖片）

近日網上流傳一張該校應屆中六畢業典禮告別影片（Farewell Video）的製作指引，明文將廣東話列為「嚴禁使用」（Cantonese is STRICTLY FORBIDDEN）。（網上圖片）

畢業生：如果連講廣東話自由都無 香港就真係無將來

有該校學生在社交平台發文，指過去兩年校內拍攝高中生活影片時，一直容許使用廣東話，為何到了「一生人得一次」的中六畢業告別典禮，卻突然被禁止，認為「如果香港學生連講廣東話嘅自由都冇，咁香港就真係冇將來」。有網民亦批評，德望雖然身為傳統英中，但廣東話作為本港社會核心語言，在畢業紀錄中遭到獨尊英普、嚴禁粵語的待遇，做法極不恰當。

德望學校有學生在社交平台發文質疑，指過去兩年校內拍攝高中生活影片時，一直容許自由講廣東話，批評「如果香港學生連講廣東話嘅自由都冇，咁香港就真係冇將來」。（網上圖片）

德望校長上周五深夜發通告補鑊：簡報發出前未經妥善審核及修訂

網上亦流出一封聲稱由德望學校校長Gary Harfitt於上周五（18日）深夜向全校學生及家長發表題為「Responding to Social Media Postings」的通告，強調廣東話在校內「絕非被禁止」（In no way is Cantonese 'forbidden' at our school）。

Harfitt又表示，德望作為注重英語教學的學校，同時亦非常重視廣東話及普通話的價值。雖然大型校事活動多以英語進行，但不少校友在畢業告別時，亦會以廣東話向老師和同學道別，校方對此表示完全理解。

文中又指，對於網上流傳的內部指引，校長承認該份簡報發出前未經妥善審核及修訂，當中包含了「不恰當的用語」（inappropriate language）。Harfitt表示將承擔全部責任，並為引起的不便深表遺憾，強調簡報內容並不代表學校政策或實際安排。校方預計於本周安排與中六學生面談解釋，並暫時不會作進一步回應。

德望學校校長Gary Harfitt於周五（18日）深夜向全校學生及家長發表題為「Responding to Social Media Postings」的通告，強調廣東話在校內「絕非被禁止」（In no way is Cantonese 'forbidden' at our school）。（網上圖片）

上屆畢業生網上留言指並非首次禁止在告別影片用廣東話

不過，有上屆畢業生在網上留言，指德望告別影片禁用廣東話的規定「其實唔係第一年嘅事」。該名舊生解釋，上屆學生未有提出，因當時要等到11月至12月，待整條影片基本完成後，才接獲校方通知，要求將所有廣東話片段靜音，或重新製作英文及普通話旁白，同時強制配上中英雙語字幕，且中文必須為書面語。該舊生指，在臨近DSE中學文憑試的關鍵時期，學生單是修改影片已極耗時間精力，根本無力與校方交涉。