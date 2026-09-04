法國Paturages Comtois三芝士或受李斯特菌污染　食安中心籲停售

食環署食安中心今（4日）表示，三批源自法國品牌Paturages Comtois的芝士，可能受李斯特菌污染，呼籲業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售，市民亦應停止食用受影響產品。有關進口商已按中心指示將受影響批次產品停售及下架，並展開回收。



食環署食安中心今（4日）表示，三批源自法國的品牌Paturages Comtois的芝士，可能受李斯特菌污染。圖為涉事產品的同款產品。（網上圖片）

中心發言人說，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品可能受李斯特菌污染，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次產品。有關進口商已按中心指示將受影響批次產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電相關熱線查詢。

產品資料如下：

產品名稱（一）：Brie 3kg 50%

品牌：Paturages Comtois

來源地：法國

淨重：三公斤

批次編號：00000BPBY1

此日期或之前食用：2026年10月1日

進口商：Noja Fine Trade Limited

熱線：2178 2229

產品名稱（二）：Brie 60% 1kg Grand Export

品牌：Paturages Comtois

來源地：法國

淨重：一公斤

批次編號：00000BXCG1

此日期或之前食用：2026年10月10日

進口商：Maxly Food Company Limited

熱線：2552 7128

產品名稱（三）：Pointe De Brie 180g

品牌：Paturages Comtois

來源地：法國

淨重：180克

批次編號：000000BXCG

此日期或之前食用：2026年8月30日

進口商：King Rise (Asia) Limited

熱線：2492 2677

發言人指，李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖。大部分身體健康的人在感染這種細菌後不會出現病徵或只出現輕微病徵如發燒、肌肉疼痛、頭痛、噁心、嘔吐及腹瀉等。但對初生嬰兒、長者和免疫力較低的人，則可能出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。