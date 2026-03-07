有片｜何文田再爆水管　愛民邨4廈停鹹水　水署盼周日早上前恢復

何文田三周內第三度爆水管。繼愛民邨年廿九（2月16日）內部泵房爆水管、年初四（2月20日）忠孝街有鹹水管爆裂後，今日（3月7日）下午3時許，警方接獲途人及保安報案，指忠孝街與孝民街交界再度發生同類事故。



網上圖片可見，聖公會聖三一堂中學對出行人路位置，大量泥水湧出地面，燈柱傾側。泥水沿忠孝街斜路往下流，行車線頓成「黃河」，愛民廣場對開馬路亦被淹浸，途經巴士需涉水而行。現場消息指，受影響範圍約為10米乘4米，多塊路磚被沖至翻起，水務署已派員到場關水掣。



水務署其後於社交媒體專頁發文指，涉事為一條直徑150毫米鹹水供水管，用作供應沖廁水予愛民邨保民樓、禮民樓、建民樓、嘉民樓、愛民廣場、何文田體育館等地；為配合緊急維修工程，孝民街部分行人路及行車路須暫時封閉，署方工程團隊爭取於3月9日早上前恢復沖廁水供應，並已制定方案分階段徹底更換該段石棉水泥喉管。



網上圖片可見，聖公會聖三一堂中學對出行人路位置，大量泥水湧出地面，燈柱傾側。

翻查資料，2月16日愛民邨內部泵房爆水管，及2月20日忠孝街鹹水管爆裂時，愛民邨保民樓、嘉民樓、禮民樓、建民樓當時同樣要暫倒鹹水供應；2月16日爆水管時，該4座大廈更連食水供應也暫停。

聖公會聖三一堂中學對出行人路位置，大量泥水曾湧出地面，燈柱傾側，多塊路磚被沖起。

水務署於Facebook專頁「滴惜仔」發文指，就何文田忠孝街與孝民街交界的水管滲漏事故，經了解後確認涉事水管為一條直徑150毫米鹹水供水管，用作供應沖廁水予愛民邨保民樓、禮民樓、建民樓、嘉民樓、愛民廣場、何文田公園、何文田體育館、忠義街及孝民街2號。關上水掣後，現場已停止湧水。

受事故影響，孝民街部分行人路及行車路須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程。駕駛人士可按臨時交通安排使用餘下的行車線。

水務署已制定方案分階段徹底更換該段石棉水泥喉管。署方工程團隊會先為該喉管的漏點進行緊急維修工程，爭取於3月9日早上前恢復沖廁水供應。署方會接續進行水管更換工程，並與跨部門專責小組（包括民政事務總署、警務處、運輸署及路政署）及與房屋署緊密協調，減少水管工程對道路使用者的影響。就事件為市民帶來不便，水務署表示抱歉。

泥水沿忠孝街斜路往下流，行車線頓成「黃河」。