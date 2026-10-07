新皇崗口岸｜運輸署籲出行按需要選擇口岸　毋須急於開通初期使用

新皇崗口岸開通在即，運輸署今日（7日）向傳媒講解交通及運輸安排。市民可乘搭巴士、小巴及的士等出入口岸。除了市區的士和新界的士外，口岸亦設車隊的士專屬上客區，不過不設供其他網約車及預約的士的上客區，因此離開口岸人士若打算預約車輛接送，只能預約車隊的士。



新皇崗口岸開通在即，運輸署今日（7日）向傳媒講解交通及運輸安排。（方承恩攝）

新皇崗口岸開通在即，運輸署今日（7日）向傳媒講解交通及運輸安排。（方承恩攝）

緊急事故交通協調中心24小時運作 實時監察人流車流盡快應變

新皇崗口岸預計將承接不少客流，運輸署總工程師/交通工程（新界西）岑蕙琳指，新皇崗口岸的道路基本不變，但由於公共交通不需像從前的皇巴般途經新田交匯處，所以有信心不會造成擠塞。

運輸署緊急事故交通協調中心24小時運作，協調中心已經連接口岸攝影系統，落馬洲大橋亦有交通監察系統，署方可實時監察口岸及前往口岸的人流車流，以盡快應變。

設緩衝區應對潛在車流車輛不用全部塞入口岸

政府亦有不少措施應對潛在車流，包括在距離口岸兩分鐘車程的地方設公交緩衝區，巴士、跨境巴士、的士和私家車也可使用。岑蕙琳指，緩衝區令車輛不用全部塞入口岸，之前的壓力測試已證明有用，而屆時將有工作人員在場指揮車輛何時可以離開緩衝區到口岸。

運輸署總工程師/交通工程（新界西）岑蕙琳。（方承恩攝）

運輸署：毋須急於開通初期使用新口岸

運輸署副署長/公共運輸事務及管理郭惠英則指，口岸內將增設清晰指示牌及交通一覽表，開放初期更會安排交通大使，在場協助乘客。她呼籲市民按需要使用其他陸路及鐵路口岸往返深圳回香港，不要急於使用新口岸過關。

運輸署副署長/公共運輸事務及管理郭惠英。（方承恩攝）

新皇崗口岸。（資料圖片／湯致遠攝）

新皇崗口岸即將投入服務。（鄧倩螢攝）

運輸署又表示，新皇崗口岸會有7條專營巴士、6條專線小巴及5條跨境巴士路線前往全港各區。其中，專營巴士線途經9個港鐵站及4個巴士轉車站，口岸大堂設有巴士及小巴資訊一覽表，亦有多個顯示屏向乘客提供資訊。

同時，深港兩地口岸部門以及公共運輸服務營辦商已制訂應變方案，營辦商會預留後備司機及車輛，於人流顯著增加時間，特別是回港高峰，停在緩衝區的後備巴士可於兩分鐘內，到達接載乘客，以疏導人流。巴士公司亦可安排特別短途班次，加快巴士流轉。