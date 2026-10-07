安柏苑外牆瑕疵修繕已完成8成　房屋署：爭取本月中旬前全面竣工

【居屋質素】公營房屋質素近年為人詬病，去年一入伙就出現大規模漏水的觀塘安達臣道居屋安柏苑，疑似再因手工差而出現問題。有業主早前向《香港01》反映，指七月底、八月初多場暴雨後，大廈外牆油漆大量起泡、出現裂紋等。

房屋署上月15日回覆指，修繕工作已在八月下旬展開，當中包括使用吊船進行修補工作，所有修繕工程預計將會在九月內完成。房屋署今日（7日）稱，已責成承建商展開檢視及修繕工作，現時工程已完成超過八成，爭取於10月中旬前全面竣工。



觀塘安柏苑。（楊凱力攝）

房屋署表示，安柏苑去年3月完工，當時外牆狀況完好，同年7月開始交樓時亦未收到住戶反映問題。直至今年7月下旬接獲住戶報告後，管理處於8月上旬責成承建商利用無人機進行全面外牆勘察。結果顯示，外牆局部位置有油漆裂紋、起泡及污漬。署方估計，原因為局部位置在上油前未徹底清理灰塵，或封底漆未完全勻塗等施工工藝欠妥所致。

署方續說，承建商已安排吊船進行修繕，並同步檢視未有住戶反映問題的區域，對存疑位置一併處理。在進行局部修繕時，承建商主動擴大執修底油和塗刷面油的範圍，以確保修繕位置能與周邊完好牆身妥善融合，保持最終整體外觀一致。署方表示，修繕範圍較廣會產生較多痕跡並短暫影響外觀，但長遠有助保護牆身。有關安排已與早前受訪的測量師溝通並獲認同。

房屋署10月7日的回覆指有住戶提供照片指「部分大樓外牆橫直裂紋遍布」。（房屋署提供）

房屋署10月7日的回覆指經現場查證，有關疑似裂紋估計為雨後外牆水漬，大雨過後亦已沖洗掉。（房屋署提供）

針對有住戶指「部分大樓外牆橫直裂紋遍布，甚至有裂痕由17樓垂直貫穿至14樓」以及「MiC模組接駁膠邊嚴重收縮開裂及滲漏」等，署方指人員經現場查證後證實並無其事。現場並未發現相關樓層外牆出現裂紋，所謂的「裂紋」實為雨後外牆水漬，大雨後已被沖去。

至於MiC模組膠邊情況，署方稱翻查紀錄及現場查證後確認並非結構或膠邊出現收縮開裂，而是先前塗刷牆身油漆時溢出至膠邊的工藝瑕疵。有關溢出油漆早前已完成清洗及修補，相關單位亦完全無出現滲漏。

房屋署10月7日的回覆，包括翻查記錄「MiC模組膠邊」情況。（房屋署提供）

房屋署10月7日的回覆，經在安柏苑現場査謐及翻查記錄後，關於「MiC模組膠邊」嚴重收縮一事，其實是油漆塗刷艢身時溢出至膠邊，較早前己完成清洗及修繕。（房屋署）

房屋署強調，承建商必須按合約承擔所有原有施工瑕疵的修復責任，署方與承建商會在工程完成後使用無人機等措施進行核實驗收。署方會持續監察承建商表現，若發現表現差劣或涉及嚴重事故，定必採取嚴厲規管行動，包括暫停其投標資格，或在評核報告中扣分，直接影響其日後投標資格及分數。