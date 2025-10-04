居屋安柏苑收樓即滲水　房署稱接58宗報告已跟進　未見與MiC有關

繼綠置居油塘高宏苑後，再有房委會新屋苑甫交樓，即出現滲水問題。《香港01》接獲多名居屋觀塘安柏苑業主投訴，指早前收樓後，發現牆身、廁所、廚房多處滲水，再仔細驗樓才揭發外牆喉管位置疑似沒有封膠，單位喉管與套管之間亦未有用英泥填滿，改為用類似珍珠棉的填充物。另有業主反映，上月下旬超強颱風樺加沙襲港後，窗台出現嚴重滲水。多名業主均表示，曾不止一次向屋苑收樓大使反映，但都未能解決滲水問題，故收樓約一個月，仍不敢開始裝修。



房屋署回覆查詢表示，安柏苑於7月下旬入伙至今，共接獲58宗相關的懷疑滲水報告，即佔完成交樓手續的15%單位，當中34宗已完成修繕工程。署方指，屋苑依山而建，個別單位在潮濕天氣下或出現冷凝水。房署又稱，現時未有發現懷疑滲水的情況與組裝合成建築法（MiC）組件質素有關，正積極跟進所有個案，並已要求承建商採取最合適的方式進行修繕。



有安柏苑業主投訴，指早前收樓後，發現牆身、廁所、廚房多處滲水。（楊凱力攝）

收樓即現水漬 驗樓揭外牆喉管未封

其中一位受影響業主為白表買家吳小姐，她於8月26日收樓，甫入單位已發現廚房有水漬。她其後聘請驗樓師進行外牆射水測試，發現水從外面滲入室內。驗樓師發現，單位外牆有喉管位置沒有封膠，亦有部份出現開裂。

吳小姐的單位廚房有滲漏。（受訪者提供）

吳小姐表示，曾向屋苑的收樓大使報修，對方只表示會處理，沒有承諾具體做法或時間表。據其觀察，承建商一個月內曾三次補膠，但補完還是有滲水問題，至上周她再上樓檢查，廁所濕度仍達40至50度。她又指，包括她在內，不少業主都發現單位窗台在超強颱風樺加沙襲港後，出現嚴重滲水。

吳小姐亦表示，收樓三周後曾多次與收樓大使以電話或訊息溝通，「但始終都係未做好」。

其他單位有喉管與套管之間僅得半透明的棉狀物料，拆牆並取出填充物後，喉管與套管之間中空。（受訪者提供影片截圖）

吳小姐又提供其他單位的圖片，顯示單位有喉管與套管之間僅得半透明的棉狀物料，拆牆並取出填充物後，喉管與套管之間中空，套管另一端有光透入，即外牆亦無封膠。吳小姐提到，承建商早前提到該位置是以英泥填充，擔心全幢大廈的喉管都有類同情況。

吳小姐單位外牆有喉管封膠出現坑洞。（受訪者提供）

業主Leo指，他在入伙時，已發現單位外牆喉管及承托位置「全部都係窿」。（受訪者提供）

有單位外牆喉管的承托位未有封膠。（受訪者提供）

業主：入伙已發現外牆全部都係窿

另一位業主、綠表買家Leo於8月中收樓，他指收樓時已發現水漬，但房署職員當時曾否認，指深色位置是灰塵，「佢話係灰嚟嘅，係啲塵嚟嘅，唔係濕嘅」，惟Leo曾用濕度計量度，亦曾找過驗樓師確認，單位內的確有濕氣。

Leo又指，入伙時已發現單位外牆喉管及承托位置「全部都係窿」，而收樓大使亦有為其拍照作紀錄，但到了上周Leo接受訪問之時，僅得煤氣喉有補膠，其他位置仍未見改善。

樺加沙襲港後，Leo的單位出現嚴重滲水。（受訪者提供）

樺加沙襲港後 全屋牆身「都係水」

等候一個多月後仍毫無進展，Leo因需趕及交回公屋單位而被迫開始裝修，卻遇上樺加沙襲港。颱風過後翌日（9月26日），他發現單位大廳、廚房、廁所、房間的牆身「全部都係水」，他形容部份地下出現水氹，當場晴天霹靂，隨即通知管理處。管理處當時答應會有承建商人員即日到場視察，惟等到下午三時，對方突稱「來不了」，再隔一日，滲水位置已變乾，「我覺得佢好似想毀屍滅迹咁樣」。

Leo又無奈表示，這個多月期間，房署與管理處都似在互相推卸責任，「房署就推管理處，管理處就話問咗房署，之後兩個都話交咗俾瑞安（項目承建商），推完個波，佢唔理我哋都冇計」。

業主不敢裝修 怕房署拒執修 嘆：公屋都唔會滲得咁嚴重

Leo無奈表示目前不知所措，本身需在限期內交回公屋單位，但新居滲水問題仍未解決，若自行裝修後出現問題，擔心房署會以「業主已改動」為由拒絕修繕，又稱「我哋本身公屋嗰啲，10號風球都唔會滲漏得咁嚴重」。

吳小姐亦表示，不敢開始裝修，指聽聞有業主做「全爆」，「一拆磚，房署就話，因為你自己做改動，令到自己有滲入，就唔同你再執」。她又透露，屋苑業主群組目前約有150人，其中約30多人都表示外牆需要維修。

承建商曾不止一次到單位了解窗台滲水問題，初時仍無承認滲水，到前日（2日）檢查時才願意拆去窗框，一拆開後便有水流出。（受訪者提供影片截圖）

《香港01》上星期就事件向房署查詢後，兩位業主終有新進展。Leo昨日（3日）表示，自上周四後，他再多次與收樓大使斡旋，承建商曾不止一次到單位了解窗台滲水問題，初時仍無承認滲水，在Leo堅持下，承建商到前日（2日）檢查時才願意拆去窗框，「一拆就全部都係水」。吳小姐則表示，本周有承建商人員做測試，才確認滲漏源於外牆。

房屋署回覆查詢表示，署方共接獲58宗懷疑滲水報告，已即時跟進處理，34宗已完成修繕工程，另有6宗正進行修繕，餘下的18宗正待戶主安排進入單位內檢查。（資料圖片）

《香港01》記者周五（3日）到現場可見，有單位外牆的喉管位置有封膠。（楊凱力攝）

房署：共接獲58宗懷疑滲水報告 34宗已完成修繕

房屋署周四（2日）回覆查詢表示，安柏苑業主7月下旬起陸續入伙，截至9月26日，420伙中有403伙已完成交樓手續，其間署方共接獲58宗懷疑滲水報告，已即時跟進處理，34宗已完成修繕工程，另有6宗正進行修繕，餘下的18宗正待戶主安排進入單位內檢查。

署方又強調，房委會一向重視建築工程的品質，在工程完成前，會詳細驗收每個單位，確保工程品質符合合約要求，而署方未有發現懷疑滲水情況與MiC組件質素有關。署方正積極跟進所有個案，並已要求承建商採取最合適的方式進行修繕。若發現屬施工質量問題，署方將責成承建商承擔一切維修費用，並覆檢至符合標準為止。

房署解釋水漬出現原因：地勢高或致「冷凝水」

署方又解釋單位可能出現水漬的原因，指屋苑依山而建且地勢較高，個別坐向的單位在潮濕天氣下可能出現冷凝水，導致牆身出現輕微水漬，而部份報稱有滲水的單位，經調查後證實為因潮濕導致的冷凝水誤報。房委會提醒業主，在進行裝修工程時，要特別注意維護防水層和單位外牆管道的防水物料，以避免可能出現滲漏的情況。

房屋署又指，已購買資助出售房屋單位的公屋住戶，若有特殊情況需要延期遷離現居公屋單位，可向所屬屋邨辦事處申請，辦事處會審視原因並按個別情況作合適處理。

資深測量師、香港樓宇安全學會會長何鉅業。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

套管未填實 測量師：施工出錯

資深測量師、香港樓宇安全學會會長何鉅業指，喉管穿過石屎牆時，一般會預留較大的俗稱「套筒」的套管，方便日後維修更換，而大廈喉管防滲水除了外牆及單位牆身封膠，喉管與套管之間亦需用英泥填滿，因為外牆表面的封膠，有可能收窄或隨時間老化，導致水份可滲入。

何鉅業又表示，從業主提供的照片可見，套筒內塞了類似珍珠棉的物體，「嗰啲軟身海綿墊咁嘅嘢，填充唔到所有空間」，並不符合本港樓宇的要求，形容事件是「工藝」問題，若大量單位都有同樣情況，可能是某組工人出現問題，同時亦反映承建商在施工監督上有缺失。

安柏苑是房委會首個全幢採用MiC技術興建的資助房屋項目，被問到事件與MiC有否關係，何鉅業指，ＭiC單位喉管的確可以預先在廠房安裝，但同時意味承建商要派人到內地廠房驗收，若不合標準要重做，或反令工期拉長，故不少ＭiC單位的喉管安裝工序，都會在香港進行。退一步說，即使單位喉管可以預先在廠房安裝，但設計及施工標準都應跟隨香港規範。