居屋安柏苑入伙一年外牆現「隕石面」　房署：工藝小瑕疵、正修繕

【居屋質素】公營房屋質素近年為人詬病，去年一入伙就出現大規模漏水的觀塘安達臣道居屋安柏苑，疑似再因手工差而出現問題。《香港01》接獲業主反映，七月底、八月初多場暴雨後，大廈外牆油漆大量起泡、出現裂紋等，仿如「隕石面」，形容「新樓搞到好似幾十年樓咁」。



測量師學會建築測量組主席黎嘉文認為情況不尋常，指情況可能涉及選用錯的物料或手工的問題。她指此問題收樓時容易發現，認為房署驗收工作有遺漏。她又認為，現時執收的方法不理想，建議承建商大範圍剷去「面油」重髹。



房屋署回覆《香港01》查詢表示，外牆油漆「局部位置」出現「輕微裂紋、氣泡及污漬」，屬「個別工藝小瑕疵」，預計只需局部修繕。房署又指，房委會會進一步完善驗收制度，涵蓋合約要求、施工監督，以至完工檢測等，以切實執行對承建商的嚴格監管。



觀塘安達臣道居屋安柏苑。（資料圖片／楊凱力攝）

觀塘安達臣道居屋安柏苑入伙一年僅一年多，已有外牆油漆大範圍脫落、起泡情況。（受訪者提供）

記者八月上旬到過安柏苑，明顯見到外牆凹凸不平，幾層樓範圍已經出現多個大小不一的凹凸處，仿如「隕石面」。（李振邦攝）

安柏苑高層有少部分外牆油漆出現裂痕。（李振邦攝）

業主去年收樓後發現處滲水 7、8月暴雨後大量起泡、出現裂紋

安柏苑是「居屋2024」新屋苑，去年中起開始入伙。去年10月，多名業主就曾向《香港01》反映，收樓後發現屋內多處滲水，後來發現外牆喉管位置疑似沒有封膠，單位喉管與套管之間亦僅用珍珠棉填滿。事後承建商瑞安建築承認手工參差，並展開大規模執修。

但未到一年，業主們再次發現屋苑出現問題。業主吳小姐表示，七月底、八月初多場暴雨後，大廈外牆油漆大量起泡、出現裂紋等，又提到有業主當初入伙時已發現問題，承建商雖然有執修，但到今年問題又再出現。大廈保養期將於11月結束，吳小姐擔心日後業主需要自行付費為新樓作維修，批評情況不合理。

吳小姐不滿外牆剷至「一巖一窟」，擔心日後「逐窟」上油會出現「一撻撻」色差。（受訪者提供）

吳小姐不滿外牆剷至「一巖一窟」，擔心日後「逐窟」上油會出現「一撻撻」色差。（受訪者提供）

業主：局部修補將外牆剷至「一巖一窟」 促承建商全面重髹整幅外牆

其後承建商展開執修，但吳小姐指外牆有不少地方都起泡，認為承建商採用局部修補方式，將外牆剷至「一巖一窟」，擔心日後上油會出現「一撻撻」色差，不滿承建商未有回應業主全面重髹整幅外牆的訴求。「有乜可能收樓啱啱一年過幾個月就搞成咁」，她指不少業主都很無奈。

如果居屋係咁嘅質素，真係會令市民無信心買政府居屋。 安柏苑業主吳小姐

安柏苑高層有少部分外牆油漆出現裂痕。（李振邦攝）

記者八月上旬到過安柏苑，明顯見到外牆凹凸不平，幾層樓範圍已經出現多個大小不一的凹凸處，仿如「隕石面」。（李振邦攝）

記者八月上旬到過安柏苑，明顯見到外牆凹凸不平，幾層樓範圍已經出現多個大小不一的凹凸處，仿如「隕石面」。（李振邦攝）

測量師學會黎嘉文：肇因手工出問題 應大範圍剷去「面油」重髹

記者八月上旬到過安柏苑，當時離暴雨已有數日時間，但仍明顯見到外牆凹凸不平，幾層樓範圍已經出現多個大小不一的凹凸處，仿如「隕石面」，另外高層有少部分外牆油漆出現裂痕。測量師學會建築測量組主席黎嘉文看過相關圖片後，坦言情況不尋常。

黎嘉文指，大廈外牆有石屎面、批盪、底漆、面漆等多個工序，若各層表面未清理乾淨便進行下一個工序，又或各層油漆選料有誤、互不相容，油漆便容易脫離，當空氣進入，便會起泡，認同手工出問題。黎嘉文又指，牆身已多處起泡，建議承建商大範圍剷去「面油」重髹。

提到保養期問題，黎嘉文指若業主可證明建樓時已有潛藏缺陷（Latent defect），即使保養期已過，亦都可以要求承建商執修。惟她坦言，此問題收樓時容易發現，認為房署驗收工作有遺漏。

記者八月上旬到過安柏苑，明顯見到外牆凹凸不平，幾層樓範圍已經出現多個大小不一的凹凸處，仿如「隕石面」。（李振邦攝）

測量師學會建築測量組主席黎嘉文。（測量師學會圖片）

房屋署：如屬結構或物料裝備或工藝欠妥 交承建商進行修繕

房屋署回覆查詢指，於今年七月收到安柏苑住戶反映外牆油漆問題，署方八月上旬已要求承建商全面檢視，利用無人機全面勘察外牆。初步結果顯示，外牆油漆在局部位置出現輕微裂紋、氣泡及污漬，屬個別工藝小瑕疵，預計只需局部修繕。修繕工作已在八月下旬展開，當中包括使用吊船進行修補工作，所有修繕工程預計將會在九月內完成。

至於保養問題，署方指如屬原有結構或物料裝備或工藝欠妥，會轉交承建商按合約條款進行修繕。

署方又指，會持續跟進有關個案及監察承建商的工作表現，若承建商表現差劣或涉及嚴重事故，會採取合適的規管行動，例如暫停其投標資格；而表現評核報告的評分，亦會直接影響承建商往後投標所得評分及投標資格。署方續指，房委會一向重視建築工程的品質，並會進一步完善驗收制度，涵蓋合約要求、施工監督，以至完工檢測等，以切實執行對承建商的嚴格監管。