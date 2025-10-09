居屋安柏苑單位滲水｜房署指相關報告增至75宗 佔已交樓單位18%
撰文：林遠航
出版：更新：
《香港01》早前報道，近期入伙的居屋觀塘安達臣道安柏苑有業主投訴，單位出現滲水問題。房屋署最新回覆查詢表示，截至昨日（8日），署方共接獲75懷疑單位滲水報告，較上月底多17宗；36宗已完成修繕工程。
房屋署回覆查詢指，截至昨日，安柏苑有413個單位完成交樓手續，其間接到75宗懷疑滲水報告，即較上月底（26日）時增加了17宗；佔18%已交樓單位懷疑滲水。
在修繕進度方面，署方指36宗已完成修繕工程，21宗正在修繕，餘下18宗待戶主安排進入單位檢查，工程團隊會繼續跟進，並強調雖然安柏苑採MiC興建，但未發現有懷疑滲水情况與MiC組件質素有關。
《香港01》上周六（4日）報道，多名居屋觀塘安柏苑業主收樓後，發現單位牆身、廁所、廚房多處滲水，再仔細驗樓才揭發外牆喉管位置疑似沒有封膠，單位喉管與套管之間僅類似珍珠棉的填充物填滿。另有業主反映，上月下旬超強颱風樺加沙襲港後，窗台出現嚴重滲水。
