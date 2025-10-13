安柏苑單位滲水｜承建商瑞安：手工參差致水喉滲水　將用吊船執修

《香港01》早前報道，近期入伙的居屋觀塘安達臣道居屋安柏苑有業主投訴，單位出現滲水問題。承建商瑞安承建有限公司回覆《香港01》查詢表示，共計75個單位有滲水報告，原因包括外牆水喉套通填充時手工「參差」、鋁窗邊緣出現縫隙，61個單位的修繕工程已完成，公司將會安排吊船做外牆執修。



房屋署則表示，為進一步加快處理執修個案，承建商昨日（13日）起已派駐員工全職統籌所有有關執修工作，現場亦會安排駐地盤主管及工程師負責安排細節，並解答業主有關疑難，盡量避免因溝通不足而產生的誤會。



觀塘安柏苑。（楊凱力攝）

樺加沙襲港後，有安柏苑單位出現嚴重滲水。（受訪者提供）

吳小姐的廚房在進行射水測試後出現滲漏。（受訪者提供）

瑞安承建累計收75宗單位滲水報告 61個單位已完成修繕工程

居屋安柏苑的承建商瑞安承建有限公司向《香港01》表示，公司累積接獲共75宗單位滲水報告。截至今日（13日），61個單位的修繕工程已完成，其中47宗個案涉及外牆水喉套通填充時手工有瑕疵，另有21宗因鋁窗邊緣出現縫隙，導致強風大雨下雨水從窗框滲入室內。

瑞安又解釋外牆水喉套管填充出問題的原因，指主要與工人手工不足有關，又稱工人在抆塞水喉套通時，在清理和填料上出現手工「參差」。

會為入室喉管補用填充物料堵塞罅隙及再注膠封面

瑞安又指，會按各個案的個別情況採取不同措施執修。整體而言，公司會為入室喉管補用填充物料堵塞罅隙及再注膠封面，亦會安排吊船做外牆執修，同時妥善處理室內水漬造成的影響。

其他單位有喉管與套管之間僅得半透明的棉狀物料，拆牆並取出填充物後，喉管與套管之間中空，套管可以見到另一邊有光透入。（受訪者提供影片截圖）

《香港01》早前報道，多名安柏苑業主收樓後，發現單位牆身、廁所、廚房多處滲水，再仔細驗樓才揭發外牆喉管位置疑似沒有封膠，單位喉管與套管之間僅類似珍珠棉的填充物填滿。另有業主反映，上月下旬超強颱風樺加沙襲港後，窗框出現嚴重滲水。