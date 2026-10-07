江旻憓關注內地團被威迫購物　羅淑佩：3旅行代理商、4導遊被釘牌

近年屢有入境旅行團被揭威迫旅客購物，旅遊界立法會議員江旻憓關注違規及當局監管的情況。文體旅局局長羅淑佩今日（7日）書面回覆指，旅監局自2022年全面運作以來，已重點巡查接待旅客購物的註冊商店逾萬次，平均每年約3,300次，並就8宗涉嫌威迫購物的個案採取行動。其中，3間旅行代理商及4名導遊因違反規定而被撤銷牌照。旅監局亦已將案件轉交律政司，研究作進一步刑事檢控。



10月4日內地十一黃金周第四天，入境處料迎來出入境高峰。下午5時，西九龍高鐵站現人潮。（資料圖片/鄧倩螢攝）

一間商店因未制止導遊威迫旅客購物 被暫停註冊30天

羅淑佩又指，一間參與「註冊商店行政計劃」（行政計劃）的註冊商店，因未有盡力制止導遊威迫旅客購物，違反該商店在行政計劃下作出的承諾，被旅監局暫停註冊30天。該商店的管理層及前線人員亦須接受旅監局提供的額外培訓。旅監局會繼續加強其他註冊商店員工的培訓，持續鞏固他們對監管要求的認識。

除了涉嫌威迫購物外，其他涉嫌違規行為：

註一：相關個案涉及違反旅監局《持牌人指令》下的規定，例如未按時向顧客提供附有徵費印花的收據、未經同意更改行程，或未在內地入境旅行團行程表列出指定資料。

旅監局向內地通報逾15個不合理低價遊網上廣告

旅監局透過粵港澳大灣區「9+2」旅遊市場聯合監管協作機制，與內地交流情報，協調打擊不合理低價遊、非法導遊等跨境違規行為，從源頭減少威迫購物風險。自今年以來，旅監局已向內地部門通報超過15個涉及不合理低價遊的網上廣告，有關廣告其後被移除。近期巡查亦顯示，這類廣告數目有所減少。

此外，除打擊不合理低價遊的工作外，旅監局與內地部門亦建立情報交流及個案轉介機制，如發現涉及內地組團社、網上平台或其他涉嫌違規活動的線索，會按機制通報內地主管部門依法跟進。旅監局至今已向內地部門通報31宗涉嫌違規個案。旅監局亦會跟進由內地部門轉介，涉及香港持牌旅行代理商、導遊或領隊及內地入境旅行團的涉嫌違規個案。

內地一連7日黃金周假期展開，今（10月1日）早上時分，高鐵西九龍站人頭湧湧。（梁鵬威攝）

旅監局「專項專牌」計劃 擬2027年底前擴至文化深度遊等領域

旅監局在2026年推出「專項專牌」計劃，按個別專業範疇發出「專項導遊牌照」，吸引具相關知識的人士入行，並鼓勵業界培育具專業知識的導遊人才。已推出的「專項專牌」為地質公園專項導遊牌照及接待服務專項導遊牌照，旅監局計劃於2027年年底前推出涵蓋歷史文化深度遊等領域的「專項專牌」計劃，進一步增加專業導遊的供應。