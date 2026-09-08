內地團威迫購物｜業界指屬冰山一角損香港聲譽　倡設獎金舉報機制

旅遊業監管局周一（7日）宣布，幗名旅遊、伯爵旅行社及導遊孫觀英，在今年接待內地團期間，未有採取一切合理步驟，確保團友不受威迫購物，涉事導遊更作出威脅言論，威迫其購物，該兩間旅行社及該導遊由即日起「釘牌」。



旅遊聯業工會聯會顧問梁芳遠今日（8日）在電台節目訪問中表示，接連出現的個案僅屬「冰山一角」，認為當局必須加大執法力度；如當局監管等需要大量人手而難以應付，可考慮加入獎金獎勵，鼓勵舉報違規導遊及旅行社。



旅遊業監管局。（資料圖片）

對於違規「低價團」在嚴格監管下依然屢禁不止，梁芳遠在港台節目《千禧年代》指，市場上仍有旅客存有「貪便宜」心態，給予不良業者生存空間。正常經營的旅行社需要投入大量人力物力「踩線」、設計路線及培訓導遊，成本極高；相反，業內部份人選擇以廉價手段吸引客源，再透過威逼購物等手段獲取佣金以補償成本。

梁芳遠又表示，內地團會有「假贊助」，指現時內地多個社交平台上，不少涉事旅行團以「99元香港四天三夜」等極低價格作招徠，甚至名目張膽聲稱獲得「政府部門」或「旅遊局」資助。她表示相關說法純屬虛假陳述，實質是背後的合作購物店鋪「一條龍」承擔旅客的食宿費用，再於行程中透過購物環節榨取利潤。過往更有導遊以「食住已有店鋪資助」為由，理直氣壯強迫旅客消費，抵港後往往引發爭議甚至衝突。

旅遊聯業工會聯會顧問梁芳遠。（資料圖片／黎婉婷攝）

稱疫後旅遊業經營艱難 行業競爭激烈

梁芳遠續指，疫情後旅遊業經營艱難，加上過去兩年內地訪港團數量一直維持在每月約5000團、即約15萬至20萬人次的水平，未見大幅增長，令行業競爭日趨激烈。雖然大部分從業員均用心研發特色路線，但仍有少數人抱持僥倖心態挺而走險。

她強調，每當傳出負面新聞，均會損害香港旅遊業聲譽，甚至打擊旅客來港意願。由於旅監局巡查需要耗費大量人力物力，面對人手不足的問題，梁芳遠建議當局除加強日常監管外，可考慮設立舉報獎金機制，鼓勵同行或市民提供線索，打擊違規行為，同時亦需與內地旅遊執法部門保持密切聯絡，源頭堵截違規平價團。

立法會議員姚柏良。（資料圖片／廖雁雄攝）

選委界立法會議員姚柏良在同一節目指，旅監局今次處分反映現行監管機制行之有效，展現打擊不良營銷手法的堅定決心。對於涉事旅行社未有妥善約束導遊言行，姚柏良認為旅行社在營運及管理上負有不可推卸的責任，必須提供明確清晰的工作指引及加強培訓。

隨著國慶黃金周假期將至，他呼籲執法部門及旅監局除了在節假日加強巡查外，日常執法亦不可鬆懈，持續打擊以低價為賣點、再透過購物抽取佣金補貼成本的不良運作模式。