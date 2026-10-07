教育局：三學年共86宗學童疑自殺亡　15歲或以下佔整體逾六成

本港學童精神健康及自殺問題持續受社會關注。教育局今日（7日）以書面形式回覆立法會議員質詢時交代，2025/26學年，全港中、小學向教育局匯報的學生懷疑自殺身亡個案為23宗，較前兩個學年的30宗和33宗有所回落。不過，15歲或以下的個案比例仍佔整體逾六成。



2023/24至2025/26學年，全港中、 小學向教育局匯報的學生懷疑自殺身亡個案數目分別為30、33及23。（資料圖片／梁鵬威攝）

科技創新界立法會議員邱達根就學生精神健康問題向教育局提出書面質詢，當局諮詢醫衞局、勞福局及社署後表示，根據最新數據，全港中、小學匯報的學生懷疑自殺身亡個案，由2023/24學年的30宗及2024/25學年的33宗，下降至2025/26學年的23宗。然而，在三個學年中，15歲或以下的個案所佔比率分別高達60%、67%及65%。

局方指，國際及本地研究均顯示自殺，包括企圖自殺屬於複雜問題，由人際關係，如家庭、社交或感情，及個人因素如學習適應、抑鬱情緒及精神病等多重因素互相影響而成，每宗個案原因不盡相同。

教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

第三層機制接獲547宗校長轉介個案

當局續指，兒童死亡個案檢討委員會自2013年起至現在，已發布了六份報告，闡述關於兒童死亡，包括自殺等個案的觀察和建議。當中的資料包含已檢討個案的死因裁判法庭報告及/或警方死亡調查報告。

政府於2023年12月起在中學實施「三層應急機制」，並已於2025年12月起將機制恆常化，同時擴展至小學四至六年級試行。根據教育局數據顯示，自2023年12月1日至2026年7月31日期間，屬校外支援網絡的第二層機制共接獲855宗轉介個案跟進，而屬醫管局精神科的第三層機制則共接獲547宗校長轉介個案。

兩者合計接獲共1,402宗轉介。局方引述獲委聘的大學評估結果指，學校普遍歡迎該機制，認為機制有存在必要，並對已被識別受情緒困擾的學生有實質幫助。