調查：八成學童睡眠時數未達標　主因學業壓力、手機藍光、遲吃飯

一項調查發現，83%小一至小六受訪學童平均睡眠時間只有8.8小時，睡眠時數大大低於國際標準，主因包括學業壓力、手機藍光、遲吃飯，認為睡眠不足會影響兒童的情緒、免疫力及日後成長，建議家長和學校須予以正視並採取應對行動。



半島青年商會今年2至3月以問卷訪問971名小一至小六學童及其家長，並委託香港城市大學的團隊協助整理與分析數據。調查發現，83%受訪學童每日睡眠不足10小時，遠低於國際標準。（主辦方提供）

半島青年商會今年2至3月以問卷訪問971名小一至小六學童及其家長，並委託香港城市大學的團隊協助整理與分析數據。調查發現，83%受訪學童每日睡眠不足10小時，遠低於國際標準。原因包括（一）學業壓力，55%學童每日面對逾12小時的學習及功課壓力，時長高於教育局指引；（二）電子藍光侵害， 超過七成學童睡前使用電子產品，抑制幫助入睡褪黑激素的分泌；（三）生活習慣影響，晚餐時間過晚及「陪伴入睡」需求成為晚睡主因，令睡眠不足。

半島青年商會今年2至3月以問卷訪問971名小一至小六學童及其家長，並委託香港城市大學的團隊協助整理與分析數據。調查發現，83%受訪學童每日睡眠不足10小時，遠低於國際標準。（主辦方提供）

根據美國睡眠醫學學會（AASM）建議，6至12歲兒童每晚應有9至12小時睡眠。調查顯示，51%本港學童睡眠時長不足9小時，更有83%未達10小時中位數，睡眠不足會使壓力激素（皮質醇）增加達37%，易導致學童情緒焦慮、緊張，長期更會損害免疫系統。調查亦發現55%學童每日需花120分鐘完成校內功課，遠超教育局建議；加上每日約8小時的課時及平均2.1小時的補習，學童每日平均面對逾12小時學業壓力，剝奪他們的休息時間。

半島青年商會今年2至3月以問卷訪問971名小一至小六學童及其家長，並委託香港城市大學的團隊協助整理與分析數據。調查發現，83%受訪學童每日睡眠不足10小時，遠低於國際標準。（主辦方提供）

商會建議家長與學童提早晚上7點前進食晚餐，避免消化負擔影響深度睡眠或腄眠時數；睡前1小時遠離所有電子屏幕產品，減少受到藍光影響；改善家庭作息，避免因家長晚睡而影響孩子入睡時間；提倡每日功課量不應超出教育局指引，確保學童有足夠休息；倡企業為家有12歲以下子女的員工提供上下班時間的彈性安排。

半島青年商會會長梁巧然表示睡眠不單是休息，更是孩子健康與學習的保障。未來數月，商會將進入校園舉辦講座及親子活動，持續推廣睡眠衛生的重要性，以提高大眾的意識及關注。