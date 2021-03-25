巴士加價｜九巴4月4日加價　9成車程加少於1元　即睇坐開路線新價

【九巴加價】政府早前批准4間專營巴士營辦商，下月4日加價。九巴今日（25日）宣布，4月4日凌晨2時30分起，約350條獨營路線平均加價5.8%；聯營過海路線則分階段加12%，下月4日先加8.5%。九巴指，九成乘客每程多付1毫至9毫。

不過根據九巴最迎提供，下月加價後的新車費資料，部分路線實際加價金額超過1元，有獨營線加幅亦遠超5.8%，例如近期大受歡迎的郊遊線，來往鑽石山港鐵站及黃石碼頭的96R，票價會由現時18.7元加至20.3元，車費上調1.6元，加幅約8.6%；來往大埔墟站及烏蛟騰的275R，由10.6元，上價0.9元，升至11.5元，加幅約8.5%。

另外，來往沙田馬場及天水圍的特別路線869，更一口氣加價4元，新票價每程收50.5元，加幅8.6%。此外，有來往北區至港島的巴士線，加價金額亦多於1元，例如同樣來回上水及中環（香港站）的373及673線，均由24.3元，加價至25.6元，加價1.3元。