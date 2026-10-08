新皇崗口岸｜運輸署：已向的士業界解說進出口岸接載乘客詳細安排

新皇崗口岸盛傳最快於10月12日（星期一）正式啟用，口岸不設非車隊網約車上落客區，即乘客如要電召的士，只能預約的士車隊。運輸署於社交平台發文表示，爲提升旅客過關體驗及效率，已向的士業界解說進出口岸接載乘客的詳細安排。



皇崗口岸開通在即，運輸署向的士業界解說進出口岸接載乘客的詳細安排。（運輸署Facebook圖片）

運輸署指，空載市區和新界的士，以及已有預約行程的車隊的士司機須先於公交緩衝區取籌，分別按序前往口岸公共運輸交匯處的士站，以及車隊的士專屬上客區接載乘客，確保口岸整體交通暢順。

口岸設有來往市區、新界的士上落客站。（運輸署Facebook圖片）

現場安排車隊的士大使協助乘客

落客方面，口岸公共運輸交匯處設的士落客區，市區的士站及新界的士站，供抵港人士輪候登車；及預約車隊的士專屬上客區，方便接載已預約車隊的士的乘客。現場會有車隊的士大使，協助乘客登記車牌號碼和調度已預約車隊的士。

上車方面，口岸大樓設預約車隊的士乘客候車區，運輸署提醒，乘客應先到候車區內的服務站，向車隊的士大使展示已預約車隊的士車牌號碼作登記，留意顯示屏車隊的士到站資料，在車隊的士到達後再前往登車。

除應用程式或網頁，候車區及專屬上客區設有顯示屏，將顯示各車隊及八達通「Call車易」二維碼，方便乘客召車。