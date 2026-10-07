新皇崗口岸｜直通車優惠劈價！單程$30起　免領券直達新口岸L2層

新皇崗口岸｜據報新皇崗口岸最快於10月12日（星期一）正式啟用，港深兩地目前已完成多次全流程大型跨境演練，不少直通巴士公司都同步推出優惠！直通巴士公司荃灣快線宣布，於新口岸啟用時，同步推出專屬優惠，日間單程車票由原價$45減至$30。該優惠支持八達通拍卡，亦接受微信支付及支付寶掃碼付款，實現零門檻、免領券。《香港01》好食玩飛頻道為大家整理車費優惠，當中重點資訊即刻話你知，經常往返港深的朋友記得看下去啦。



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新皇崗口岸據報最快下周初啟用。（資料圖片）

新皇崗口岸｜荃灣直達新皇崗口岸

荃灣快綫推出專屬單程優惠！由荃灣區直達新皇崗口岸，單程票價僅需$30。優惠毋須領取優惠券，亦沒有複雜門檻，多種支付方式都可享用。

值得留意！優惠的推出日期與新皇崗口岸啟用同步，大家記得留意口岸開通日期啦。

新皇崗口岸直通車優惠詳情

優惠票價：單程$30

優惠時段：06:00至23:59

適用支付方式：八達通、微信（掃碼付款）、支付寶（掃碼付款）

新皇崗口岸上車地點： 新皇崗口岸聯檢大樓L2層

荃灣上車地點：荃灣愉景新城公共運輸交匯處（有優惠）、荃灣站南豐中心巴士總站（深夜時段無優惠）



荃灣快綫推出專屬單程優惠！（荃灣快綫@小紅書）

香港市民可以使用八達通，上車拍卡即可；內地來港的朋友或習慣手機消費的朋友，直接打開微信、支付寶掃二維碼就能付款，不用特地兌換港幣現金，讓深港往返變得更加輕鬆便捷。 若對票價計算、班次時間或路線安排有任何疑問，可於微信公眾號或小紅書app搜尋「荃灣快綫」留言諮詢，或直接向口岸現場的站務工作人員查詢。

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