醫委會改革｜病人組織：約八成贊成修例方向　倡提高業外委員比例

雙非嬰兒腦癱案投訴拖延16年，揭示醫委會申訴個案積壓問題，促使醫委會改革。長期病患者關注醫療改革聯席調查，以網上問卷形式，訪問病人和照顧者等意見，普遍支持修訂醫生註冊條例草案的改革方向，包括增加公營醫療機構及政府委任的醫生代表、減少醫生選舉委員等。聯席又建議應逐步提高業外委員比例，以增加醫委會公信力。



長期病患者關注醫療改革聯席10月8日召開記者會。（林曉儀攝）

聯席於9月12日至10月4日期間，以網上問卷形式，訪問病人對醫委會改革意見，194位受訪者中，約一半（54.1%）為長期病患者，約2成半（22.2%）為照顧者，約兩成四（23.7%）為一般市民。

調查結果反映，受訪者普遍支持修訂條例草案的改革方向。約八成（81.5%）受訪者支持整體修例，贊成增加公營醫療機構及政府委任的醫生代表、減少醫生選舉委員（61.8%）、新增「指明醫護專業人員」為業外委員（63.4%）。

另外，有逾七成贊成訂立四級處分（72.2%）、公開量刑指引（81.9%）、取消緩刑（60.9%）、更一致地處理醫生干犯刑事罪行的停牌安排（81.9%）、要求持續進修（85.6%），以及容許有限度註冊及特別註冊醫生參與義務工作（78.9%）。

業外委員比例應增至四成或以上

有關業外委員比例擬從原先的25%增至31%，有近兩成受訪者認為過低，反對的受訪者當中，有近九成（89.2%）認為有關比例應增至四成或以上。

長期病患者關注醫療改革聯席10月8日召開記者會。（林曉儀攝）

對於政府建議設定立四級處分制，包括永久除牌、有限時除牌、停牌及有條件執業，並取消緩刑。72.2%受訪者認為，處分會更清晰按醫生嚴重失當嚴重程度作懲處。長期病患者關注醫療改革聯席代表彭鴻昌指，現時緩刑制度未能有效對犯下刑事罪行的醫生作出懲處，至於除牌時長可以按罪行的嚴重程度增或減。

逐步提高業外委員比例 增加醫委會公信力

聯席亦就醫生註冊修訂條例草案提出修例建議，包括明確訂明「指明組織」的資格及名單、日後更應逐步提高業外委員比例，以增加醫委會公信力、考慮將非禮或違反誠信罪行（如詐騙）同樣需於定罪即時停牌、修例不應取消業外人士擔任主席的彈性，以免影響投訴機制的公信力等。