年長照顧者盼與殘疾子女院舍共居換心安　陳文宜倡借廣東計劃試行

統計處數字，2022年香港有約20.4萬名殘疾人士由「照顧者」照顧日常生活，當中15%主要的照顧者是其父母。65歲的Rita照顧嚴重殘疾兒子20多年，目前兩人同住，但隨著年老，也愈發擔心兒子未來的住宿及照顧，她說倘若年長父母能與殘疾子女同於院舍共居，父母會安心得多。



她近日與立法會社福界議員陳文宜一同提出倡議，希望可探討讓長者及殘疾子女於院舍共居可能。陳文宜提到，在香港要實現長者與殘疾子女共住一院舍的空間不大，但目前的廣東院舍照顧服務計劃有空間及條件「拆牆鬆綁」、容納新服務元素，建議港府利用廣東院舍計劃下的院舍，借用部份名額推出先導計劃，讓需要入住院舍的長者及殘疾子女可以選擇在廣東院舍同住一院舍。社署回覆表示非常重視殘疾人士的福祉，會研究不同建議並聽取各持份者意見。



殘疾人士家長Rita（左）近日與立法會社福界議員陳文宜（右）倡議，希望探討讓長者及殘疾子女於院舍共居的可能。（黃寶瑩攝）

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「我是長者，也是一個照顧者。」Rita的兒子文鍵19歲時因腦炎導致四肢癱瘓及言語障礙，曾長居醫院，她憶述曾有很長一段時間，每日前往醫院探望，「真的是全年無休，所有假日也沒法休息，要去醫院探望他、照顧他。」

照顧者不易 想到每日奔波勞累有個「希望」：兩代同住?

這位照顧者說，當時切身體會到照顧者不容易，也萌生一種想法：若然家長能與殘疾孩子共住，便不需要每日奔波勞累。隨著年紀漸大，這種想法愈來愈清晰，「我年紀大了，那麼將來我兒子會怎樣呢? 是不是要住院舍? 如果住院舍，我年紀大還是要去院舍探他，因為我不放心。那是不是可以想想另一種模式，就是兩代同住?」

立法會社福界議員陳文宜今年9月初，與殘疾人士跟照顧者到3間內地院舍參觀及試住，了解在內地共居的可行性，Rita（左二）跟文鍵（左一）也有參與。（受訪者提供）

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陳文宜上月與殘疾人士跟照顧者到內地3院舍試住

陳文宜上月初，就與殘疾人士跟照顧者到3間分別位於深圳、佛山及惠州的院舍參觀及試住，了解在內地共居的可行性，Rita跟文鍵也有參與。

Rita表示，部份院舍設家庭房間，環境不似院舍，予她家居的感覺，同時她也留意到兒子對內地院舍的居住空間感滿意，除了住的房間比香港大，院舍內也有更大公共空間，兒子可以坐著輪椅到處走走。

港私營殘疾院舍每月費用動輒$3萬 支出龐大

她又提到，曾在香港參觀私營殘疾院舍，了解到一些設備較好的私院，每月費用達3萬元，於她而言是龐大支出，如年長父母與殘疾子女想在香港院舍共居，相信費用會相當昂貴。

她坦言，與殘疾子女回內地院舍共居，在醫療、復康、交通、政府資助等各方面尚有不同細節有待商討及梳理，但很希望當局可以為育有殘疾子女的家庭提供多一個選擇。

立法會社福界議員陳文宜建議政府利用廣東院舍計劃下的院舍，借用部分名額推出先導計劃，讓需要入住院舍的年長父母及殘疾子女可選出在廣東院舍同住。（黃寶瑩攝）

陳文宜稱廣東計劃有空間及條件「拆牆鬆綁」 容納新服務元素

立法會社福界議員陳文宜表示，並非不想在香港實現長者與殘疾子女於院舍共住，惟目前在香港的空間不大，較難推行，相反廣東院舍計劃有空間及條件「拆牆鬆綁」、容納新的服務元素。

陳文宜建議政府利用廣東院舍計劃下的院舍，借用部分名額推出先導計劃，讓需要入住院舍的年長父母及殘疾子女可以選擇在廣東院舍同住，「希望照顧者可以有多些正面想像，如果他們見得到是會減少些擔心。」

問到香港安老院及殘疾院舍有不同標準與規定，如何確保內地院舍有能力同時照顧長者及殘疾人士，陳文宜坦言內地的安老院及殘疾院舍也有不同法規，屬不同系統，但仍然認為可以「保守地」開始嘗試，因肢體傷殘人士的需要與長者相若，就先從這個群組開始做。

她續指，與其另覓院舍，與現時廣東院舍計劃下29間內地院舍磋商，相信能更快推出先導計劃，當局也可以藉著先導計劃，設立清晰的自願參與、評估、退出及返港安排，再逐一梳理運作及配套，細化服務使用者的體驗，慢慢拼湊出新的服務模式，「當50個家庭行得通，我們就可以想像到100個家庭也行得通。」

陳文宜早前與殘疾人士跟照顧者一同參觀及試住的內地院舍，均屬廣東院舍計劃內的院舍，當中有個別院舍已有末期癌症兒子與認知障礙症母親兩代同住的個案，並且已表明在設施、人手、專業服務及政策資格許可下，願意研究讓殘疾人士與其照顧者共居。

社署：會研究不同建議 聽取各持份者意見

社署回覆指，現有29家內地安老院參加廣東院舍計劃，覆蓋粵港澳大灣區內地九市，截至今年9月底，共1600名香港長者透過計劃入住相關在粵安老院，約為2023年入住數字10倍。署方又說，會按實際長者人數向安老院購買服務名額，並會繼續擴展廣東院舍計劃，物色更多粵港澳大灣區的院舍加入計劃，為香港長者提供更多選擇。

就殘疾人士家長及議員的倡議，社署表示，非常重視殘疾人士的福祉，會研究不同建議並聽取各持份者意見。