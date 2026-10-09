萬聖節｜機管局聯乘王嘉爾「搞鬼」　機場多處設置南瓜鬼打卡位

萬聖節即將到來，機場管理局周四（8日）公布，聯乘知名藝人王嘉爾擔任創意總監的原創知識產權（IP）「Under the Castle」 ，在香港國際機場多個角落設置Pumpkie & Spookie打卡點，將節慶氣氛帶到機場，同時展現香港國際機場充滿活力及創新的一面，豐富旅客體驗。



萬聖節將至，機場管理局聯乘知名藝人王嘉爾擔任創意總監的原創知識產權（IP）「Under the Castle」 ，在香港國際機場多個角落設置Pumpkie & Spookie打卡點。（機管局提供）

萬聖節將至，機管局聯乘知名藝人王嘉爾任創意總監的原創知識產權（IP）「Under the Castle」 ，在香港國際機場多個角落設置Pumpkie & Spookie打卡點。圖示為二號客運大樓連接8樓落客區。（機管局提供）

機管局聯乘知名藝人王嘉爾任創意總監的原創知識產權（IP）「Under the Castle」 ，在香港國際機場多個角落設置Pumpkie & Spookie打卡點。圖示為二號客運大樓L7離港層。（機管局提供）

市民如想感受機場萬聖節氣氛，不用入非禁區，都可以打卡。其中二號客運大樓離港層(L7)有 潮感十足的Pumpkie & Spookie大型打卡裝置，同時可留意二號客運大樓連接落客區 (L8)至離港層 (L7) 的天橋也「鬼影幢幢」，連二號客運大樓升降機都有打卡位，二號客運大樓離港層 (L7) R及S行段的電子顯示屏，也換上應節內容。

在一號客運客運大樓接機大堂、地面運輸中心緩坡道，都是Pumpkie & Spookie影蹤。

入了禁區都不要錯過打卡位，Pumpkie & Spookie出現在一號客運大樓旅客捷運系統東大堂離境月台、一號客運大樓登機閘口號碼柱。

HKIA x Under the Castle 限定貼紙。（機管局提供）

HKIA x Under the Castle 限定明信片。（機管局提供）

機管局表示，在三個指定周末（10月16日至18日、10月16日至18日及10月30、31日及11月1日）每日上午10時至下午7時，於一號及二號客運大樓找到任意兩個打卡點拍照，發佈至 Instagram Wall Post並標籤@hongkongairport及@utc_underthecastle，可獲限定明信片一張。