萬聖節好去處2026｜哈囉喂/迪士尼/化妝舞會34大推介！獨家優惠碼

萬聖節好去處2026｜轉眼就到10月31日萬聖節！今年除了香港海洋公園「哈囉喂全園祭」同香港迪士尼樂園「惡人Be Like反轉迪士尼」，還有很多精彩的萬聖節活動！例如燭光音樂會、莎莎舞派對、糖果工作坊等，即睇內文有咩好玩啦！仲有獨家優惠碼，幫你慳住玩！



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萬聖節有什麼好去處推介？

萬聖節好去處【1】萬聖節音樂嘉年華Spooky Halloween——9米高巨人打卡／4米哥斯拉／充氣滑梯南瓜彈床／百鬼夜行迷宮

萬聖節音樂嘉年華Spooky Halloween又嚟喇！今年選址灣仔海濱活動空間，活動佔地超過13萬平方呎，結合知名IP、潮流品牌聯乘、主題遊戲攤位及特色餐飲。現場有多個打卡點，包括國際當代藝術家Matt Gondek打造的限定充氣藝術裝置、9米高「超大型巨人」（《進擊的巨人》）及4米高怪獸王者「哥斯拉」！更有沉浸式「百鬼夜行」潮流驚悚迷宮，巨型萬聖節主題充氣滑梯與南瓜造型彈床！現場還有豐富主題遊戲攤位，玩到攰仲可以大歎街頭美食！最啱一家大細去放電！👉🏻獨家套票、遊戲代幣低至81折

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Spooky Halloween 2026｜活動詳情

日期：2026年10月30日至11月1日（星期五至日）

時間：16:00至22:00（星期五）；12:00至22:00（星期六至日）

地點：香港灣仔鴻興道3號灣仔海濱活動空間



嘉年華區門票（不含主舞台音樂節）：

成人票：$187 優惠票（17歲或以下）：$55 家庭親子套票（1張成人＋1張優惠門票）：獨家優惠$198

遊戲代幣：

3個代幣：$110（1個代幣1局） 6個代幣：獨家優惠$198（1個代幣1局）

萬聖節好去處【2】EVOKE音樂節——墨西哥亡靈節主題／國際級DJ到場／270°維港景／變裝舞蹈巡遊／玩足12小時

香港首個270°維港戶外音樂節「EVOKE音樂節」，將會在Halloween當日登陸紅磡新海濱！今次選址三面環海的紅磡新海濱，可以無遮擋欣賞維港絕景！音樂節更會邀請多位國際級DJ到場，當中包括ARCANDO、GENESI、TIM BLISS、SOLANCE等。以色彩繽紛的墨西哥亡靈節為主題，把萬壽菊、糖骷髏、祭壇等搬到香港，讓大家感受墨西哥的節日氣氛！更有沉浸式激光匯演及變裝舞蹈巡遊！睇完Show更可以轉戰Soho House繼續下半場，沉浸式享受深夜狂歡！活動僅限18歲以上人士參與。👉🏻即按此預訂享優惠

EVOKE音樂節——墨西哥亡靈節主題／國際級DJ到場／玩足12小時（官方圖片）

EVOKE音樂節｜活動詳情

日期：2026年10月31日

時間：16:00至22:30（音樂節）；23:00至04:00（餘興派對）

地點：紅磡新海濱（音樂節）；Soho House Hong Kong（餘興派對）



門票資訊：

普通票（GA）：音樂節＋1杯迎賓飲品 升級普通票（GA PLUS）：音樂節＋餘興派對＋1杯迎賓飲品 貴賓票（VIP）：全區域通行＋2杯迎賓飲品＋VIP專屬吧台／舞池／洗手間＋預熱派對 卡座（TABLE）：全區域通行＋高級開瓶服務＋Skydeck觀景台＋預熱派對

萬聖節好去處【3】燭光音樂會「山巔萬聖魔弦之夜」——沉浸式音樂體驗／二人同行9折

適逢萬聖節正日是星期六，大會在山頂廣場及香港海事博物館各舉行兩場音樂會。現場佈置充滿萬聖節氣氛之餘，更會有工作人員扮演怪人穿梭會場，增添萬聖節氣氛！二人同行門票9折，訂購時輸入推廣碼【HALLO95】額外95折，人均$385起！👉🏻按此購票

燭光音樂會｜山巔萬聖魔弦之夜活動及門票詳情

日期：2026年10月31日（星期六）

時間：18:00及20:00（每節時長60分鐘）

地點：香港海事博物館／山頂廣場

單人票：額外95折$428｜原價$450 二人套票：額外95折$770｜優惠價$810｜原價$900｜人均$385

萬聖節好去處【4】香港海洋公園哈囉喂全園祭2026——聯乘王嘉爾「Under the Castle」＋4大驚嚇體驗

萬聖節又怎能缺少海洋公園哈囉喂？海洋公園哈囉喂全園祭2026於9月5日至11月1日舉行！今年最大亮點，是特別聯乘全球知名音樂人王嘉爾（Jackson Wang），由其主理的原創奇幻世界「Under the Castle」強勢登場。全園設有4大驚嚇體驗，除了重頭戲古堡「Under the Castle」外，還有經典港產恐怖片「陰陽路之棺材仔」、「詭域瘋人院」及「Voodoo Boo 惡靈遊樂場」。

此外還有多達10項嘩鬼匯演（如OPPA魔界狂歡匯、Cosplay厲鬼派對等），出巡嘩鬼更激增至120+！現輸入推廣碼【HALLO95】購票即享全單額外95折！

香港海洋公園哈囉喂全園祭2026｜活動及門票詳情

日期：9月5日至11月1日（日連夜驚嚇體驗為10月及11月指定日子）

地址：香港仔黃竹坑道180號

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A.全日門票＋Under the Castle Plus＋「懼」星套票

成人：額外95折$741｜優惠價$779.1｜原價$818 小童：額外95折$499｜優惠價$525｜原價$549

B.全日門票＋哈囉喂「驚」典組合

成人（非高峰日）：額外95折$692｜優惠價$728｜原價$776 成人（高峰日）：額外95折$729｜優惠價$767｜原價$818 小童（非高峰日）：額外95折$451｜優惠價$474｜原價$507 小童（高峰日）：額外95折$488｜優惠價$513｜原價$549

C.全日門票＋Under the Castle Plus＋「懼」星套票＋「驚」典組合

成人（非高峰日）：額外95折$949｜優惠價$999｜原價$1,056 成人（高峰日）：額外95折$987｜優惠價$1,038｜原價$1,098 小童（非高峰日）：額外95折$708｜優惠價$745｜原價$787 小童（高峰日）：額外95折$745｜優惠價$784｜原價$829

D.哈囉喂「驚」典組合門票

高峰日：額外95折$266｜優惠價$280 非高峰日：額外95折$227｜優惠價$238

入場門票

成人：額外95折$484｜優惠價$509｜原價$538 小童：額外95折$237｜優惠價$249｜原價$269

萬聖節好去處【5】香港迪士尼樂園——惡人Be Like反轉迪士尼（阿Jack怪誕大餐／與迪士尼惡人狂歡）

惡人再次反轉大街派對！今年9月18日至11月1日，《睡美人》的黑魔后再度率領一行11人的迪士尼惡人大隊，像海女巫烏蘇拉、巫師霍博士、壞蛋加斯頓等迪士尼惡人一齊參與派對！而一眾可愛的迪士尼角色亦換上萬聖主題服飾，包括米奇、米妮、唐老鴨、黛絲及一眾演藝人員，帶領大家一起參加派對！興奮地輕跳進場，準備探索一片傳說中被魔法籠罩的南瓜田！小朋友更可以向演藝人員玩Trick-or-Treat討糖果！

香港迪士尼樂園「惡人Be Like反轉迪士尼」｜活動詳情

日期：2026年9月18日至11月1日

地址：香港大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園

購票連結：👉🏻即日起至11月1日輸入推廣碼【HALLO95】全單即享額外95折

香港迪士尼樂園「惡人Be Like反轉迪士尼」｜門票詳情

1日門票

成人優惠：額外95折$608起｜優惠價$639起｜原價$669起 兒童／長者優惠：額外95折$447起｜優惠價$470起｜原價$499起

＊票價於不同日子會有所調整

阿Jack怪誕大餐（香港迪士尼圖片）

想參加南瓜王阿Jack的派對，邊玩邊食萬聖節大餐？今年河景餐廳再次「詭」門大開，營造出怪誕城詭魅氣氛的《怪誕城之夜》主題餐廳，大家可以預約入席享用「阿Jack怪誕大餐」，除了可以品嚐主題晚餐1客，一嚐怪誕城的新「瘋」味！更可以與怪誕城迪士尼朋友會面，屆時阿Jack、莎莉及Oogie Boogie於餐廳舞台出場，與大家近距離互動！

阿Jack怪誕大餐｜活動詳情

日期：2026年9月18日至11月1日

地址：香港迪士尼樂園河景餐廳

時間：17:30-19:00／18:15-19:45／19:30-21:00

成人價錢：額外95折$474起｜原價$498起

預訂連結：👉🏻按此預訂

萬聖節好去處【6】西班牙手工糖果親子工作坊——自製南瓜骷髏糖果／半價優惠

有得玩又有得食？一於帶小朋友參加西班牙手工糖果親子工作坊，一起製作色彩繽紛、果香滿滿的手工糖果！適逢萬聖節，更可以製作一系列萬聖節主題的糖果，例如南瓜、骷髏骨等！無論是自用還是送禮都非常適合！現在輸入推廣碼【HALLO95】全單即享額外95折，低至$323起！👉🏻按此報名

西班牙手工糖果親子工作坊｜活動詳情

日期：逢星期一至日

一般時段：13.00 - 14.00 pm; 14.00 -15.00 pm; 15.00 -16.00 pm; 16.00 - 17.00 pm; 17.00 -18.00 pm;

半價時段：10.30 - 11.30 am; 11.30 - 12.30pm; 18.00 - 19.00pm;

地址：銅鑼灣銅鑼灣道34號



萬聖節造型手工糖果工作坊

一般時段：原價$680｜優惠價$544｜95折後$517 半價時段：原價$680｜優惠價$340｜95折後$323

萬聖節造型棒棒糖工作坊

一般時段：原價$680｜優惠價$544｜95折後$517 半價時段：原價$680｜優惠價$340｜95折後$323

萬聖節好去處【7】藝穗會萬聖節莎莎舞派對——初學者都啱／最佳裝扮大獎

喜歡跳舞的朋友，今個萬聖節一於去藝穗會參加這場充滿拉丁節奏的莎莎舞（salsa）派對！大家可以穿上搞怪造型，隨著音樂搖擺身體、釋放能量，在舞池中認識新朋友，最花心思打扮的朋友更可獲得萬聖節最佳裝扮大獎。即使沒有跳舞經驗、沒有舞伴，現場也有導師親自帶領，從基本步到流暢轉身，初學者也能輕鬆上手，一個晚上即可感受拉丁節奏的魅力。👉🏻按此報名

藝穗會萬聖節莎莎舞派對｜活動詳情

日期：2026年10月29日（星期四）

時間：21:00（全長3小時）

地點：藝穗會地下劇場及陳麗玲畫廊（Underground Theatre&Anita Chan Lai-ling Gallery）



單人票：95折優惠$142｜早鳥優惠$150｜原價$200 二人套票：95折優惠$257（人均$129）｜優惠價$270（人均$135）｜原價$300

👉🏻按此報名

萬聖節好去處【8】Card Festa Asia萬聖節特別版——買賣罕有神卡／萬聖節裝扮送卡包／大抽獎／二人同行9折

Card Festa Asia萬聖節特別版登陸亞洲國際博覽館！現場設有「買賣Exchange區」，有來自全亞洲的Vendors及收藏家，最適合想搵罕有神卡、平貨的朋友！現場更有小遊戲，只需要搵出散落在場內的NPC，完成指定Task即可參加幸運大抽獎，隨時贏走大獎「PSA 10 Pokémon 25th Anniversary Gold Pikachu」！只要身穿萬聖節服飾或Cosplay入場，更可以獲得免費卡包！👉🏻二人同行獨家9折購票

Card Festa Asia萬聖節特別版——買賣罕有神卡／萬聖節裝扮送卡包／二人同行9折（官方圖片）

Card Festa Asia萬聖節特別版｜活動詳情

日期：2026年10月24日至25日

地點：香港亞洲國際博覽館Hall 10



一般門票：

1位：$40 2位：優惠價$72（人均$36）｜原價$80

VIP門票：

1位：$180 2位：優惠價$324（人均$162）｜原價$360

萬聖節好去處【9】Halloween YOOZOO萬聖節派對——獨家3小時暢玩／面部彩繪／主題扭波／早鳥優惠

港島西大型室內兒童遊樂場「Sooper Yoo」，在萬聖節當日更會推出限時派對！參加派對的小朋友將會得到隨機萬聖節小禮物、糖果及主題扭波，現場更有萬聖節主題面部彩繪，完成彩繪後更可以去打卡牆打卡！即日至10月7日購票更可享早鳥優惠，入手獨家3小時暢玩門票。👉🏻獨家7折一大一小套票

Halloween YOOZOO萬聖節派對｜活動詳情

日期：2026年10月31日（星期六）

時間：16:30至18:30

地址：香港西營盤西寶城UG13號舖



門票：

小童＋1位成人：早鳥優惠$368｜原價$528

萬聖節好去處【10】Ganarova萬聖節WEWA派對——3小時室內遊戲／面部彩繪／早鳥低至63折包30個代幣

荔枝角的「GANAWAWA能動城堡」今個萬聖節同樣有派對！歡迎小朋友扮鬼扮馬，參加長達3小時的派對，無論是拍照打卡或參與遊戲，時間都非常充裕！大會更特別為大家準備萬聖節禮物、糖果及主題扭波，現場還有萬聖節主題面部彩繪。套票更包括30個遊戲代幣，保證盡興而歸。👉🏻早鳥優惠低至63折

Ganarova萬聖節WEWA派對｜活動及門票詳情

日期：2026年10月24日或10月31日（星期六）

時間：15:00至18:00

地址：荔枝角深盛路8號碧海藍天Aeon荔枝角店一樓

門票：

包1兒童＋1成人：早鳥優惠$312｜正價優惠$328｜原價$492

萬聖節好去處【11】Kyber Guardian光劍訓練場——化身絕地武士／新興光劍競技運動

萬聖節經常有人拿著光劍Cosplay《星球大戰》 （Star Wars）的角色，別以為光劍只是Star Wars的武器，現在已經是一種新興的競技運動！法國在2019年已經把光劍運動列入正式劍擊運動！Kyber Guardian光劍訓練場設有恆常兒童班和成人班外，亦定期舉辦光劍運動比賽活動及參加表演，為大眾重新定義「光劍」運動。

恆常兒童光劍班

日期: 逢星期五

時間: 下午4點30分至下午5點30分

地點: 香港島黃竹坑香葉道2號13樓



日期: 逢星期六

時間: 早上10點至12點、下午2點至4點

地點: 黃大仙馬仔坑體育館



單堂：$280 01獨家9折 - 8堂優惠：$1,800｜平均每堂$225｜原價$2,000

👉🏻獨家優惠報名

恆常成人光劍班

日期：逢星期三

時間: 晚上8點至10點

地點: 葵芳葵涌葵豐街一期地下D室



單堂：$300 01獨家9折 - 4堂優惠：$900｜平均每堂$225｜原價$1,000 01獨家9折 - 12堂優惠：$2,610｜平均每堂$217.5｜原價$2,900

👉🏻獨家優惠報名

＊日期及時間以最新公布課堂時間表為準

萬聖節好去處【12】萬聖狂歡祭．中環——歷史街景打卡裝置／開幕音樂派對

今個萬聖節中環首次以歷史街景為靈感推出原創萬聖節盛事，活動於2026年10月17日至31日一連15天在中環免費舉行。屆時將會有歷史文化裝置藝術、開幕音樂派對、街頭盛會、身心靈充電及親子同樂的活動。萬聖節當晚更會有壓軸狂歡，把中環打造成亞洲必訪的萬聖節慶祝勝地。

中環萬聖幻境@皇后像廣場花園｜活動詳情

日期：2026年10月17至31日

時間：全日開放；亮燈時間為下午4時至晚上11時30分（10月31日延長至凌晨1時）

地點：中環皇后像廣場花園（南）



👉🏻 活動詳情

萬聖節好去處【13】啟德體育園萬聖節派對——DJ廣東金曲派對／大型嘩鬼出巡

啟德體育園今個萬聖節就有Cosplay、DJ廣東金曲派對、街舞及熱舞表演，以及大型「萬聖節嘩鬼出巡」！場內設有繽紛霓虹燈光裝置及萬聖節主題市集，並聯同本地漫畫家打造特色立體打卡裝置，由資深Cosplayer兼服飾製作導師展出獨家創作作品，可以免費打卡。現場更設親子體驗及寵物打卡專區。萬聖節正日期間更將舉行「Trick or Treat」活動、趣味尋寶遊戲及專業身體彩繪體驗等等。

啟德體育園萬聖節派對（官方圖片）

啟德體育園萬聖節派對｜活動詳情

日期：2026年10月17日、24日、25日、30日及31日

時間：下午5時至晚上6時（10月17日）；下午2時至晚上11時（10月24、25、30及31日）

地點：啟德零售館及美食海灣



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萬聖節好去處【14】蘭桂坊怪物巡禮夜——Cosplay電音派對／街頭直播

萬聖節又怎可不到蘭桂坊呢？今年蘭桂坊將會打造成「怪物電音派對」、「怪物狂歡派對：怪奇庇護所」及「怪物之夜」三大主題的Cosplay街頭活動！現場除了會有Cosplayer互動，更有街頭直播、主題打卡裝置及DJ音樂表演可以免費參加，讓你在蘭桂坊盡情感受萬聖節的夜生活氣氛！

蘭桂坊怪物巡禮夜變裝派對（官方圖片）

蘭桂坊怪物巡禮夜

日期：2026年10月17日、24日、31日（連續3個星期六）

時間：晚上7時至11時

地點：中環蘭桂坊一帶（德己立街、蘭桂坊及和安里）



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萬聖節好去處【15】旺角有落！朗豪坊萬聖節街頭派對——原創港式妖怪打卡／殭屍雞蛋仔

今個萬聖節旺角朗豪坊將化身為旺角首個最大規模的萬聖節街頭盛事！將街頭文化、現場音樂表演、變裝打卡及地道美食一次過帶到旺角！現場有地道搞鬼打卡，由盧森堡藝術家DANSIN跨界創作「奶茶鬼」、「波鞋收藏鬼」、「格仔舖精靈」及「必勝麻雀鬼」等原創港式妖怪可以免費打卡。更有「餓鬼開餐」美食，例如「吸血雞蛋仔（士多啤梨醬雞蛋仔）」及會場限定的「殭屍雞蛋仔（夠薑雙皮奶雞蛋仔）」。音樂狂歡嘩鬼出動，有DJ Darka及多位Cosplayer盛裝扮鬼演出，必定為你帶來驚喜。

旺角有落！朗豪坊萬聖節街頭派對（官方圖片）

旺角有落！朗豪坊萬聖節街頭派對｜活動詳情

日期：2026年10月17日、24日及31日（一連3個星期六）

時間：下午3時至晚上7時

地點：朗豪坊門外



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萬聖節好去處【16】TST East Halloween Beats——尖東燈飾霓虹打卡／電音大派對

尖沙咀除了有尖東的特色燈飾及霓虹打卡裝置，更聯乘藝人關智斌的原創IP「米丸」及「肉丸」，以鬼馬萬聖節造型亮相。還有鬼馬市集、特色小食攤檔、變裝及面部彩繪體驗。活動每個周末都有不同主題，10月17日率先以「熱爆動漫」為主題，10月24日以「電影狂想曲」為題，至萬聖節正日（10月31日）更會舉行「萬聖節電音大派對」作壓軸高潮，邀請大家一起狂歡！

TST East Halloween Beats｜活動詳情

日期：2026年10月17日、24日及31日（連續三個星期六）

時間：下午4時至晚上10時（10月31日萬聖節正日活動延長至晚上11時）

地點：尖東麼地道花園



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萬聖節好去處【17】H1W 講鬼講古 - 萬聖節開篷巴士團 2026——坐巴士拜訪靈異熱點／精美禮品

今個萬聖節，城巴再度與藍屋攜手呈獻萬聖節主題開篷巴士路線H1W「講鬼講古」。乘搭開篷巴士，暢遊灣仔及北角一帶的靈異熱點與都市傳說地點，結合歷史、民俗、懸疑與文化，帶領參加者深入探索香港的另一面。每一站都充滿神秘色彩與故事性，適合喜歡靈異文化、都市傳說及懸疑歷史的旅客。參加講鬼講古H1W的乘客更可獲精美禮品一份！亦歡迎大家自行裝扮、一齊講鬼講古。

「講鬼講古」廣東話巴士團

出發日期：2026年10月16、17、18、19、23、25、28、29、30、31日及11月1日

出發時間：19:00 / 20:00

集合及解散地點：灣仔（港灣道海港中心7-11便利店外，與路線88R同站）

行程路線（只供參考）：灣仔 - 大坑 - 北角 - 炮台山 - 灣仔

行程時間：約50分鐘

行程導賞：廣東話真人導賞員

票價：正價$228



「講鬼講古」英文 / 普通話巴士團

出發日期：2026年10月24日

出發時間：19:00 （普通話團） / 20:00（英文團）

集合及解散地點：灣仔（港灣道海港中心7-11便利店外，與路線88R同站）

行程路線（只供參考）：灣仔 - 大坑 - 北角 - 炮台山 - 灣仔

行程時間：約50分鐘

行程導賞：英文 / 普通話真人導賞員

票價：正價$228



👉🏻 活動詳情

*請於15分鐘前到達集合地點，巴士會準時開出，逾時不候

萬聖節好去處【18】南豐紗廠「奇蟲物語」——萬聖節怪奇動物展覽／罕見節肢動物

南豐紗廠「紗廠坊」今個萬聖節將免費開放「萬聖節怪奇動物展覽」！六廠地下將化身「奇蟲樂園」，與香港昆蟲教育及科普中心（HKIEC）攜手帶來免費入場的展覽，讓大家一口氣近距離認識多種罕見的節肢動物、兩棲爬蟲及特殊哺乳類動物，當中更有首次公開亮相的極珍稀物種！逢周末及公眾假期更有「怪奇動物導賞團」，每節20分鐘，為大家逐一介紹現場的罕見物種。

南豐紗廠「奇蟲物語」（官方圖片）

南豐紗廠「奇蟲物語」｜活動詳情

日期：2026年10月10日至11月1日

時間：中午12時至晚上7時

地點：南豐紗廠六廠G/F



怪奇動物導賞團｜活動詳情

日期：2026年10月10日至11月1日（週末及公眾假期）

時間：下午2時、3時、4時（每節20分鐘）

參加方法：現場排隊參加，名額有限，先到先得



👉🏻 活動詳情

萬聖節好去處【19】THE SOUTHSIDE「SOUTHSIDE玩懼節」——巨型驚嚇大門／萬聖夜DJ派對

港島南生活文化地標THE SOUTHSIDE於10月2日至11月1日舉行「SOUTHSIDE 玩懼節」，將商場化身成趣怪又幽默的萬聖玩「懼」集中地！一眾「玩懼」角色跳出巨型玩具盒驚喜現身商場各處。必去免費打卡位有巨型驚嚇大門、4米高巨型玩具盒、角色破箱而出、「醜小嚇」詭異木屋主題長椅，以及「天馬行兇」紫色暗黑空間。THE SOUTHSIDE更將舉辦連串精彩活動，重頭戲是萬聖節當日的「Asian Wave萬聖夜」，晚上7時至晚上10時，兩位著名DJ黃志淙、DEANZ會先後為大家帶來亞洲熱門舞曲及潮流節奏！

THE SOUTHSIDE「SOUTHSIDE玩懼節」｜活動詳情

日期：2026年10月2日至11月1日

地點：黃竹坑THE SOUTHSIDE商場



👉🏻 活動詳情

萬聖節好去處【20】黃金海岸商場「搞鬼糖果車隊大冒險」——經典越野車基地／MiniMaker兒童市集

今個萬聖節，首個Truck-or-Treat登陸黃金海岸商場！商場將化身成萬聖節「糖果車隊基地」，現場有多部Land Rover及Land Cruiser經典越野車集結於草坪的車隊基地，車尾箱更換上萬聖節主題佈置，把充滿玩味的歐美Truck-or-Treat體驗帶到香港！萬聖節當日更有「搞鬼糖果車隊Truck-or-Treat」，跟大人小朋友一起歡度節日！喜歡逛市集就可以去位於草坪的「萬聖節MiniMaker兒童市集」！

黃金海岸商場「搞鬼糖果車隊大冒險」｜活動詳情

日期：2026年10月24日、25日、30日及31日

地點：黃金海岸商場草坪



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萬聖節好去處【21】WestK x LEGO® HERO-WEEN——英雄任務大探險／Star Wars造型現身巡遊／限定禮物

西九文化區今年聯手LEGO®把西九藝術公園的秘密花園變身英雄基地！現場佈滿一系列LEGO®特色主題裝飾，入夜後，園區更會出現搗蛋小怪獸「Brick-Monsters」投影出沒，為大人小朋友帶來一場驚喜連連的視覺探險！小朋友可於指定日子領取「英雄任務卡」，展開HERO HUNT冒險之旅！挑戰四項英雄任務，每項任務完成後即可獲得指定印章，集齊全部印章後，即可免費換領萬聖節禮品。10月31日晚上6時至7時30分更有「萬聖節狂歡大派對」迎來壓軸慶典！召集一眾小英雄以LEGO® NINJAGO®、LEGO® CITY、LEGO® Marvel英雄、LEGO® Star Wars™造型現身參加巡遊！

WestK x LEGO® HERO-WEEN｜活動詳情

日期：2026年10月24至25日及30至31日

時間：下午5時至晚上9時

地點：西九藝術公園秘密花園



👉🏻 活動詳情

萬聖節好去處【22】愉景灣「盞鬼」萬聖節——5米高充氣怪獸／免費開篷巴士穿梭／Cosplay巡遊爭霸戰

愉景灣打破萬聖節的驚嚇傳統，以「甜蜜夢境」為主題，在愉景廣場及愉景北商場設兩大「盞鬼」夢幻免費打卡裝置。愉景灣碼頭外有「夢境的入口」藝術裝置，愉景北商場就有5米高可愛的淘氣怪獸充氣裝置。在10月31日至11月1日有為期兩天的愉景灣Fun Day，大家可乘搭開篷巴士免費穿梭各個愉景灣特色打卡位，更可參與約20項免費活動（部份需事先預約）。10月31日下午2時至晚上9時更有愉景灣萬聖夜市集；下午3時至下午5時更有百變Cosplay巡遊爭霸戰，跟大家歡度萬聖節！

2026盞鬼愉景灣｜活動詳情

日期：2026年10月10日至11月1日

時間：全日開放；亮燈時間為下午5時30分至晚上11時

地點：愉景廣場及愉景北商場



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萬聖節好去處【23】大館「藝」裝萬聖夜——創意藝術造型變裝／微醺地圖體驗

大館10月30日至31日將會舉辦「大館『藝』裝萬聖夜」，訪客可盡情發揮創意，以別具個人風格的藝術造型驚艷登場，讓自己成為遊走於古蹟中的藝術傑作。只要以悉心打扮的「藝」裝到場，即可獲贈首杯免費雞尾酒！更可跟隨精心設計的「大館微醺地圖」，穿梭於大館內的多間頂級餐廳及酒吧，盡享各項專屬餐飲禮遇。

大館「藝」裝萬聖夜（官方圖片）

大館「藝」裝萬聖夜｜活動詳情

日期：2026年10月30日至31日

時間：晚上7時至10時

地點：大館監獄操場



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萬聖節好去處【24】音樂劇《我們的青春日誌》——全港最長壽音樂劇／熱血校園青春回憶／套票人均$306起

以上節目都唔啱？不如入場感受香港史上首齣、即將邁向800場的長壽駐場音樂劇《我們的青春日誌》！由陳恩碩一手包辦編導的熱血神劇，沒有沉悶說教，直接將校園的高壓生活、青澀初戀與追夢掙扎搬上舞台。超過兩個半小時的演出節奏明快，保證由頭帶到落尾，無論是學生還是打工仔都能看見自己的青春縮影。現時預訂，購買3至4人套票即享獨家85折，平日人均只需$306起！

《我們的青春日誌》｜門票優惠

平日3至4人票（星期四及五）： $918起｜原價$1,080起｜人均$306

假日3至4人票（星期六及日）： $969起｜原價$1,140起｜人均$323

👉🏻01獨家低至85折購票

《我們的青春日誌》長壽音樂劇

日期：長壽駐場演出（逢星期四至日）

時間：星期四及五 晚上8:00｜星期六 下午3:00及晚上8:00｜星期日 下午3:00

地點：葵興葵榮路30-34號Edge爆炸戲棚劇場

節目長度：約2小時45分鐘（設有中場休息）



萬聖節好去處【25】《EVANGELION》系列30th紀念「最後的使者 渚薰展」——石田彰全新配音／還原第24話神作／早鳥9折送特典

《新世紀福音戰士》（EVA）適逢30周年，破天荒將日本大熱的「最後的使者 渚薰展」首度移師海外，9月進駐啟德雙子匯！展區不僅展出神作第24話的複製劇本及大量珍貴原畫，大會更特別找來聲優石田彰錄製全新語音，由入場到離場全程溫柔導航，保證一眾粉絲感動起雞皮。現時搶先預訂早鳥門票可享9折，入場即送香港限定特典透卡，平日進場更會加碼多送一款！

《EVA》渚薰展門票｜早鳥9折優惠

早鳥優惠套票：$108｜原價$120

早鳥商品套票：$250（連香港限定卡套、識別卡及紀念票）

一般單人門票：$120

特惠門票（學生／長者／殘疾人士）：$100

＊所有入場人士均獲贈香港限定「菲林風透卡」一張（款式隨機）；平日場次將額外加送「角色透卡」一張（款式隨機）。

👉🏻早鳥9折購票

《EVANGELION》系列30周年紀念「最後的使者 渚薰展」

日期：2026年9月25日至11月1日

時間：上午11:00 - 晚上9:00（晚上8:15最後入場）

地點：啟德協調道12號雙子匯1期10樓 TT SITE



萬聖節好去處【26】Snow & Surf——逾萬呎室內暖水衝浪+單板雙板滑雪／64折

在香港也能滑雪！全球第一所亦是暫時唯一一所融合滑雪、滑水的室內運動場所「Snow & Surf」，佔地面積超過10,000呎，滑雪活動在室溫下進行，滑水衝浪亦有恆溫空間及溫水設備，怕凍的人都可以於室內大玩特玩！衝浪及滑雪體驗均有一對一私人教練指導，就算是新手都一定學得識！只要掌握好技巧，就可以自由自在地在滑雪場滑雪、於海上衝浪！現時更有二人同行64折，人均$444就可以體驗到！

👉🏻 即搶64折優惠✨

Snow & Surf｜1小時室內滑雪或衝浪課程（包器材及私人教練）

優惠價（2位）：$888｜原價$1,396｜人均$444

👉🏻 即搶64折優惠✨

限定體驗班

地點：葵​​秀路8-10號瑞森工業大廈2樓



萬聖節好去處【27】Super Sports Park——50,000呎全港最大室內運動場／攀岩、彈床、空中飛索／最平$95

鄰近奧海城的「Super Sports Park」佔地面積達50,000平方呎，是目前全港最大的室內運動場！Super Sports Park提供超過20種體能挑戰設施，有攀岩牆、空中飛索、滑板公園等刺激體驗；彈珠足球、投籃挑戰、保齡球等球類運動；滾軸溜冰、彈床樂園等大人同小朋友都適合的活動！場館內更設有咖啡廳，放完電後歎美食飲品就最適合不過！運動場現有獨家半價換購優惠，最平人均$95入場玩3小時！

👉🏻 最平$95入場優惠

Super Sports Park｜套票

換購價（2位）：$190起｜原價$380起｜人均$95起

👉🏻 最平$95入場優惠

Super Sports Park

地址：大角咀海輝道18號銀海坊G03&05



萬聖節好去處【28】Powerplay Arena——5,000呎室內飄移／全港首創電子踩階磚／極速甩尾低至$65

Powerplay Arena場內主打5,000呎室內飄移賽車場，特設飄移桿讓你輕鬆做出甩尾、打橫過彎的型爆動作。除了飆車，場內更設有Zone A及Zone B兩大動感競技區，率先引入全港首創的「電子踩階磚」闖關遊戲，還有室內Wargame攻防箭、泡泡足球等團體激戰項目，保證玩到大汗淋漓！現時預訂門票即享獨家折扣，極速飄移體驗低至$65，最適合三五知己或親子齊齊揮灑汗水！

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Powerplay Arena｜門票優惠

極速飄移體驗：$65起｜原價$75起

Zone A刺激對戰區（1小時）：平日$140起｜原價$160起

Zone A 1小時＋65電子金幣＋會籍：$238｜原價$310

Zone B團體遊戲區（4人套票）： 半小時 $360起｜原價$400起

＊Zone B必須至少4人同時進場。如需加購單人票價錢則為：半小時$90／1小時$170

＊8歲以上方可參與。未滿13歲人士必須由最少一位付費成人陪同進場。

👉🏻即搶優惠門票

Powerplay Arena

地址：荔枝角D2 Place 二期3樓306至308號舖



萬聖節好去處【29】黑暗中對話體驗館——1小時全黑感官旅程／情侶專屬導賞／獨家9折

黑暗中對話體驗館帶你走入一場充滿深度的探索體驗！在這個一小時的體驗中，你將徹底剝離視覺，只能依靠聽覺、觸覺和嗅覺於全黑環境中摸索前行。大會特別設計了兩款人氣路線：「愛家樂」打破日常由父母保護孩子的習慣，反過來由小朋友牽手帶領家長探索，提升親子溝通；「出雙入對」則主打私隱度滿分的情侶包團，全程沒有其他閒雜人等，兩人共用一支手杖互相扶持，在零光害環境下浪漫放閃。現時預訂更有獨家9折，情侶包團人均只需$234！👉🏻 即搶9折優惠✨

黑暗中對話｜愛家樂旅程

「出雙入對」情侶專屬旅程（2位）：$468｜人均$234｜原價$520

「愛家樂」親子旅程（成人）：$234｜原價$260

「愛家樂」親子旅程（小童）：$144｜原價$160

👉🏻 即搶9折優惠✨

地址：九龍長沙灣長義街9號D2 Place 一期 7樓B室



萬聖節好去處【30】Bun's 2020懷舊風滾軸溜冰場——80年代復古打卡／買1送1

充滿80年代復古的士高復古風格佔地20,000呎的Bun's 2020室內滾軸溜冰場，主打80年代復古的士高霓虹風格，可以一邊玩滾軸溜冰一邊打卡。新店另一特色是主滾軸溜冰場相對較大，全木地板光滑新淨，可以無障礙在場內滑翔。場內同時會有職員從旁協助及提供簡單指導，新手都可以無負擔試玩。套票現有買1送1優惠，低至$60，假期都可用！👉🏻立即購票玩盡復古風溜冰場👯‍♀️

Bun's 2020｜2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋）

優惠價（買1送1）：$120起｜人均$60｜原價$240

＊優惠周末紅日適用

👉🏻立即購票玩盡復古風溜冰場👯‍♀️

Bun's 2020

地址：香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place 1 5A室



萬聖節好去處【31】URBANPEACE——全港首創無重力Tufting／單手操作不手軟／270°波波池打卡／58折獨家優惠

近年大熱的Tufting（簇絨地氈）雖然好玩，但長期舉起幾公斤重的地氈槍，隨時手軟兼膊頭痠痛！全港首間引入「無重力」設備的Tufting店URBANPEACE登陸觀塘，地氈槍全部由高處懸吊，輕拉即可隨意移動，單手操作也毫無難度，助你輕鬆度過手作時光。除了主打的地氈製作，場內更特設全港獨有的270° 巨型波波池，以及6米長的鮮艷毛冷牆，讓你與閨蜜或另一半瘋狂打卡！現時預訂各類手作工作坊，即享低至58折獨家優惠，人均最平$150即可入場！

URBANPEACE 工作坊｜優惠門票

無重力簇絨地毯（3至5小時）： $500起｜人均$250起｜原價$650起

流體熊（23cm／53cm）： $300起｜人均$150起｜原價$400起

毛球畫（25x25cm起）：$300起｜人均$150起｜原價$400起

親子串珠放題（1至2小時）：$250起｜人均$150｜原價$400起

親子毛料娃娃：$300｜原價$350｜人均$150

情侶銀戒指： $1,300／對｜人均$650｜原價$1,500

👉🏻01獨家58折報名

URBANPEACE 無重力Tufting體驗

地址：觀塘開源道54號豐利中心2樓213室

時間：星期一至日 中午12:00 - 晚上8:00



萬聖節好去處【32】FunKids萬跑親子田徑賽2026——萬聖節變裝賽跑／親子默契大考驗

FunKids今年舉辦第四屆萬聖節主題的親子田徑競賽！年齡介乎2至8歲的小跑手都可以同家長一起穿上萬聖節的裝扮，一起在田徑賽道上大展身手！小朋友要完成鬥智鬥力的徑賽項目、擲豆袋及立定跳遠等比賽，當中更有考驗親子默契的親子接力賽，在萬聖節一起狂歡！所有項目均可由一位家長陪同，而每位參賽者將獲發參與證書一張。👉🏻按此報名

FunKids萬跑親子田徑賽2026｜活動及報名詳情

日期：2026年10月19日（星期一）

時間：09:00-14:00（2023至2021年出生組別）；14:30-17:00（2020至2018年出生組別）

地點：南華體育會－賽馬會運動場（銅鑼灣加路連山道88號）

截止報名日期：2026年10月5日（現時報名享限時7折優惠）



報名費用（按出生年份選擇，輸入推廣碼【HALLO95】即享額外95折）：

比賽項目任選一項：額外95折$181｜原價$190 比賽項目任選兩項：額外95折$361｜原價$380 比賽項目任選三項（8折）：額外95折$434｜優惠價$456｜原價$570 比賽項目任選四項（75折）：額外95折$542｜優惠價$570｜原價$760 比賽項目任選五項（7折）：額外95折$632｜優惠價$665｜原價$950 跑步備戰班：額外95折$181｜原價$190

萬聖節好去處【33】將軍澳PopWalk天晉滙——「Beer or Treat! 微醺萬聖嘉年華」

PopWalk天晉滙由10月15日至11月8日，將舉辦「驚奇10月 — Beer or Treat! 微醺萬聖嘉年華」，將「港式啤酒節」與「萬聖節狂歡」二合為一，集合懷舊地道打卡場景、特色啤酒體驗、美食等等。現場更有由100位小朋友創作的3D南瓜藝術展、3米高巨型發光南瓜裝置、萬聖節互動遊戲與變裝巡遊等活動。

「Beer or Treat! 微醺萬聖嘉年華」

地址：PopWalk 天晉滙各期商場

時間：10月15日至11月8日；下午4時至晚上9時30分 （個別活動設不同時段，敬請留意商場公佈）



萬聖節好去處【34】上水廣場——《哈囉魔幻 Circus Party》

上水廣場由即日起至11月1日舉辦《哈囉魔幻 Circus Party》狂歡世界！場內打卡位包括，「萬聖驚奇小丑屋」、 3米高南瓜魔王及 「魔法貓星人」！此外，活動期間的指定週末更推出「末日狂歡遊行」，由造型驚艷的嘩鬼團隊穿梭兩期商場進行精彩巡遊與魔幻表演！The Point會員更可憑消費換領「小萌鬼大變身」、小廚神Pizza體驗班、哈囉噴氣魔幻雞蛋仔及一系列怪趣萬聖節小禮品，超適合家長帶小孩放電！

《哈囉魔幻 Circus Party》

地址：上水廣場 1 ／2期

時間：

上水廣場 1 期：2026 年 10 月 17 日 至 11 月 1 日（上午 10 時至晚上 10 時）

上水廣場 2 期：2026 年 10 月 23 日 至 11 月 1 日（上午 10 時至晚上 10 時）



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