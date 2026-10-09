安達臣道首置盤｜卜國明料重建或比加固划算　成本不少難有利潤

《香港01》2024年獨家揭發，長實安達臣道項目港人首置盤其中一座樓宇缺少鋼筋。屋宇署隨後證實，6幢大樓均有部份鋼筋配置嚴重偏離批准圖則。署方昨日（8日）表示，接納其中3幢大廈的補救方案，惟餘下3幢大樓，發展商計劃拆卸重建。



工程界立法會議員卜國明表示，一般情況下可選擇加固，但當需要加固的地方較多，發展商便需衝量當中涉及的時間、成本、大眾信心等，「會唔會拆咗佢再起重划算呢？」但他同時坦言拆卸重建成本不少，「我唔相信（本身）利潤大到拆咗幢樓都重有利潤囉」。



正在興建的觀塘安達臣道「港人首置盤」有樓宇懷疑缺少了數條鋼筋，與圖則不一致。（王海圖攝）

工程界立法會議員卜國明。（資料圖片）

立法會工程界議員卜國明出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，工程師設計樓宇時，一般預留高於法例標準的安全系數，以應付建造工程有誤與圖則不符時的落差。若落差太大，超出預留的安全系數，則需要加固，例如加大支柱或橫樑，但有可能令單位實用面積減少。但當需要加固的地方較多，發展商便需衡量當中涉及的時間、成本、大眾信心等，拆卸重建便會是其中一個選擇，「會唔會拆咗佢再起重划算呢？」

稱工程經屋署審批安全不擔心 業界醜聞多不理想

卜國明又指，不論是加固還是重建，都要經過屋宇署審批，「安全上唔需要擔心」。談到到近年工程醜聞變多，卜國明認為情況不理想，但強調整體業界仍重視安全，全年有2,500億元的工程量，不理想情況僅佔小部分。他又認為，在監管機制上，有需要檢討是否要加強。

被問到長實今次會否仍有利潤，卜國明坦言拆卸重建成本不少，「我唔相信（本身）利潤大到拆咗幢樓都重有利潤囉」。

屋宇署指，第三座29樓有六條橫樑的鋼筋配置與批准圖則不一致，但整體建築物沒有明顯危險。（王海圖攝）

長實安達臣道項目涉2926伙

上述長實安達臣道項目首置盤原本預計落成日期為2026年9月30日。項目計劃興建3座32層高、3座24層高、4座1層高住宅，另設住客會所，合共涉及108.88萬平方呎樓面。