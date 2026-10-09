供應商為學校等VR設備報價涉圍標　合約值$1000萬　競委會搜11處

競爭事務委員會今日（9日）公布周四（8日）展開代號「銳鏡」執法行動，根據法庭手令搜查11個處所，包括多間資訊科技服務及設備供應商及其他涉案公司的辦公室，以及涉案人士的住所。



案情指，有關供應商在向多間學校及非牟利機構，提交有關虛擬實境（VR）設備及軟件安裝的報價時，涉嫌從事圍標、合謀定價、瓜分市場及交換影響競爭的敏感資料，違反《競爭條例》（《條例》）下的「第一行為守則」。初步估計涉案的合約總值約1,000萬元。



競爭事務委員會10月9日公布於10月8日展開執法行動。（資料圖片/鄧倩螢攝）

競爭事務委員會10月8日展開執法行動，搜查了11個處所，包括多間資訊科技服務及設備供應商及其他涉案公司的辦公室，以及涉案人士的住所。（競委會圖片）

為其他供應商及涉案公司準備標書作掩護式投標

競委會表示早前接獲投訴，指有資訊科技供應商在提交虛擬實境系統的報價時，涉嫌從事反競爭行為，包括為其他供應商及涉案公司準備標書，以作出掩護式投標。

競委會稱在深入跟進後，信納個案存在合理因由懷疑有違反競爭守則的情況，遂將個案提升至調查階段。在周四行動中，競委會除持法庭手令搜查處所外，亦根據《條例》第41及42條行使其強制權力，要求有關各方交出文件和資料，並出席競委會聆訊，以提供與個案相關的資料。

競委會：懷疑的反競爭行為有機會令相關機構選擇減少、成本增加

競委會指VR技術發展日趨成熟，已廣泛應用於不同領域，今次案件涉及學校及非牟利機構，當中的懷疑反競爭行為有機會令相關機構的選擇減少及/或成本增加，從而妨礙公共資源的有效運用。

競委會強調，不論是新興科技抑或是傳統行業的市場參與者，都絕不能從事任何反競爭行為，競委會將繼續堅決打擊損害市場競爭的行為。