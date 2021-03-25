元朗721白衣人案　涼茶舖老闆娘證飛天南曾到店　官料7.21前裁決

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-25 14:26

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件今日（25日）續審。 綽號「飛天南」吳偉南今早作供完畢，原本打算傳召3名辯方證人，但其大狀指證人受到騷擾，網上有人找出他們的照片，不願出庭作供，但法官葉佐文表示他們應該報警，不適合在庭上提及這事，最終吳只傳召了涼茶鋪老闆娘作供，她並證吳當晚確曾到其店喝涼茶，並有問她要否食燉蛋。老闆娘作供完畢，辯方再無被告自辯或證人，葉官把案押後至下月28日作結案陳詞，料會在本年7月21日前有裁決。

律師提證人受騷擾官籲報警

第六被告吳偉南今早作供完畢，其大狀透露3名辯方證人受到騷擾，網上有人找出他們的照片，因此不願出庭作供，但法官葉佐文指有關人士應該報警，亦稱大狀不合適在這個時間提出。休庭片刻後，最終只有一名辯方證人願意出庭作供，但控辯雙方同意不用證人在庭上公開全名，可「寫紙」向法庭及控方交代，並以代號X稱呼。

涼茶舖老闆娘X稱，綽號「飛天南」的第六被告吳偉南，事發當晚曾到其店喝涼茶，並問她要否吃燉蛋。(盧翊銘攝)

指吳曾問食唔食燉蛋

辯方證人X稱，自己在元朗鳳群街賣涼茶，認識吳一年多，吳每周會光顧2至3次，有時也會叫外賣到店內一起進食。X稱，吳當晚到訪她的店舖，並付錢叫外賣到店內，晚上11時多離開前，吳問她「食唔食燉蛋」，但她拒絕了，X又稱吳「次次走都會問佢食唔食燉蛋」。

收舖始知吳出事

X稱當晚收舖返家後，得知南哥出事，心裡感到不舒服，更到醫院探望，但抵達醫院只見到吳的兒子，未能成功探望吳。

控方盤問時，質疑為何事隔一年多，但仍記得事發當晚細節，X解釋因當晚與吳共進晚餐，而他又入了醫院，因此特別記得事件。被問到得知本案審訊後，曾否與吳交談或接觸，X沉默良久後，才回答「無」，又連雙方「連打招呼都無」，更指從沒看過本案的新聞報道。

第六被告吳偉南日前供述事發經過。(詳看下圖)

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吳稱往祠堂需經事發路段

另外，吳偉南早前提及當晚獲告知有人想拆祠堂，所以走入人群勸阻，不過今早辯方進行覆問時，葉官質疑若群眾想入村拆祠堂，其實有不同路可以入村，而若吳所說，對方有幾十人，而村民只有數人，祠堂地點亦不止一處，如何抵擋群眾？吳則解釋，行人及車輛平日要入村均會經涉案路段。

其餘被告不自辯，也不傳證人，雙方舉證完畢，並將於4月28日進行結案陳詞，但裁決日子待定，預料本年7月21日前會有裁決結果。

案件的被告。(詳看下圖)

案件編號：DCCC 888/2019、DCCC 11、734/2020