新皇崗口岸｜九巴3條路線下周一通車　推「搭兩程、畀一程」優惠

新皇崗口岸將於下周一（12日）早上6時半開通。九巴表示，3條新皇崗口岸路線於同日開始投入服務，分別是 B10 [ 葵芳（葵翠邨）⇋ 新皇崗口岸 ]、 B11 [ 天水圍（天富） ⇋ 新皇崗口岸 ] 及 NB73 [ 沙田市中心 ⇋ 新皇崗口岸 ] 。



九巴指，該3條路線將與逾100條九巴及龍運路線提供「搭兩程、畀一程」轉乘優惠。九巴亦與「八達通 」合作，於新路線投入服務首月推出跨境乘車回贈推廣。



B10途經大欖隧道轉車站 可接駁另40條九巴或龍運路線

九巴三條路線中， B10 途經大欖隧道轉車站，乘客可於該站接駁逾40條九巴或龍運路線，往返港九新界不同地區；荃灣、葵青區的乘客，亦可選乘區內接駁路線前往葵芳或青衣站轉乘路線 B10 使用八達通或電子支付系統的乘客，亦可享有「搭兩程、畀一程」轉乘優惠兩程車資中較低一程可獲減免。

九巴路線B10部分轉乘優惠列表︰

B11連繫新界西北

路線 B11 途經新田運輸交匯處及元朗大馬路，往返上水、粉嶺的乘客，可於新田運輸交匯處轉乘其他九巴路線；往返屯門、藍地、洪水橋，亦可於元朗大馬路轉乘路線 68A，同樣享有「搭兩程俾一程」轉乘優惠。

九巴路線B11部分轉乘優惠列表︰

NB73接駁九巴通宵網絡 不分晝夜連繫兩地

通宵路線 NB73 則為深夜往返兩地的乘客提供接駁服務，乘客可於新田、沙田或上水，轉乘其他九巴及龍運通宵路線，指定路線組合同樣可享「搭兩程俾一程」轉乘優惠。

九巴路線NB73部分轉乘優惠列表︰

八達通乘客首月享高達$40車費回贈 乘九巴往返皇崗口岸更優惠

由10月12日至11月11日期間，九巴將與八達通推出跨境乘車回贈推廣， 八達通用戶只需於八達通活動專頁登記八達通卡號碼，並以該卡乘搭路線 B10、 B11或 NB73往返新皇崗口岸，累積乘車滿4程即可獲得高達 20元八達通增值額回贈。每位合資格用戶於推廣期內最多可獲兩次回贈，總值高達40元。