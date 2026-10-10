兩電協議2033年屆滿　謝展寰：市場須改變　擬建接電站引零碳能源

環境及生態局局長謝展寰今日（10日）出席電台節目時表示，本港與兩家電力公司的管制計劃協議將於2033年屆滿，政府會謹慎並全面檢視未來電力市場，強調2033年後市場必須作出改變，以做到供電更穩定、價格更具競爭力，配合數據中心及算力中心等未來新產業需求。他表示，有信心到2035年將內地輸港的零碳電力比例大幅提升至六至七成，長遠有助降低本港電費。



環境及生態局局長謝展寰表示，有信心到2035年將內地輸港的零碳電力比例大幅提升至六至七成。（資料圖片／夏家朗攝）

謝展寰在商台節目《政經星期六》指，國際間出現能源危機時，燃料價格波幅對本港經濟影響深遠。不過，核電、風能、太陽能及水力等零碳能源及可再生能源，近10年價格大幅下降，且不受傳統能源危機影響。提高零碳能源比重，既能保障本港能源供應穩定，亦可穩定及降低能源價格。

目標零碳能源佔比2035年升至6至7成

而兩家電力公司的管制計劃協議將於2033年屆滿，政府會謹慎並全面檢視未來電力市場，強調2033年後市場必須作出改變，以做到供電更穩定、價格更具競爭力。他又指，本港現時零碳能源佔比約為25%，當局目標在2030年增至30%，並有信心至2035年再升至六至七成。

他續說，為實現引入更多內地零碳能源的目標，當局除要求電力公司加大現有大亞灣電纜的輸電能力外，亦準備在將軍澳132區填海區興建一座大型接電站，由內地建設新輸電電纜引入零碳能源。當局已就項目向立法會申請撥款並準備動工。

財政預算案｜立法會通過《2026年度撥款條例草案》，環境及生態局局長謝展寰出席會議。（資料圖片／夏家朗攝）

新接電站由兩電管理？ 稱正商討方案

被問及新接電站未來會否交由兩電管理，謝展寰透露，政府已成立由政府、兩電及內地企業組成的工作小組，正商討工程設計方案、財務安排、出資比例及各持份者的角色等細節，並尋求便宜的零碳能源供應。他補充，本港背靠祖國，在能源和燃料供應上沒有後顧之憂。

政府發布的香港首份《五年規劃》中提出4項與環境相關的約束性指標，謝展寰表示有信心全部順利完成。他指相關指標涉及綠色轉型及能源變革，對香港未來發展極為重要，當局目標在2035年前將碳排放減半，並在2050年達致碳中和。

在減廢及回收方面，謝展寰表示，當局目標在2035年前實現「零廢堆填」。他提及過往社會就垃圾收費展開熱烈討論，雖然社會反彈相當大，但也成功令全港市民更加關心減廢與回收議題。政府未來會轉為改善回收的方便程度，包括擴展「綠在區區」自動化，採用24小時智慧型回收桶或機器，吸引更多市民參與。他提到，「綠在區區」手機應用程式現已有120萬用戶，有信心兩座轉廢為能設施能在2035年前處理9,000噸廢物。

「綠在區區」回收點。（資料圖片）

謝展寰又指本港屬全國空氣質素最好的城市之一，PM2.5平均水平約在15左右，與歐洲部分城市相比處於中間偏好水平，已追上國際標準，但仍有改善空間。

針對流浪狗問題，漁護署已展開為期四個月的行動，謝展寰表示，將優先前往高風險地點捕捉無人看管狗隻。他指過往本港每年捕捉流浪狗的數量高達數以萬計，現已大幅減少至數百隻，情況大有改善，但依然不足夠。政府未來會加強管理危險狗隻及規範狗主控制狗隻，因為流浪狗源於主人棄養。