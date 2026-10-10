擬推大廈管理糾紛三層制　麥美娟指區議員早介入調解　可全程支援

新一份《施政報告》提出設立處理大廈管理糾紛的三層機制，計劃明年正式推行。民政及青年事務局局長麥美娟今（10日）在電台節目表示，當局高度重視大廈管理問題，期望新機制能營造良好的大廈管理氛圍。她直言，過往不少大廈管理爭議源於鄰里初期意見分歧，最終因各不相讓演變成對簿公堂，耗費大量時間及金錢；若業主之間不團結、不理性，更易令「不法商人有機可乘」。



《施政報告》提出設立處理大廈管理糾紛的三層機制，計劃2027年正式推行。（資料圖片／洪芷菁攝）

麥美娟在商台節目《政經星期六》指，現時大廈管理爭議往往源於鄰里之間初期意見不合，甚至有人出於意氣用事，「一向跟他不合，然後他要選服務，我便否定他」，最終演變成嚴重爭拗，甚至要交由土地審裁處處理。她強調，若處理大維修問題時，業主、法團與顧問之間能理性討論，定可加強監察作用，否則缺乏團結與理性，只會給予不法商人可乘之機。

區議員任調解角色 早介入大廈糾紛 全程「跟到底」

為改善大廈管理並深化調解文化，政府提出三層機制，冀在爭端醞釀初期及早介入，首先第一層由區議員擔任調解角色，憑藉經驗及地區網絡主動安排居民、法團或管理公司面對面開會，處理如屋苑鐵閘關閉時間等具體問題。若日後需要對簿公堂，區議員亦會協助不熟悉手續的街坊填表，提供全程「跟到底」的支援。

民政及青年事務局局長麥美娟。（資料圖片／吳美松攝）

為區議員提供調解培訓 有技巧助街坊

若爭議無法在第一層解決，個案將轉介至民政總署現有的三個義務專業調解計劃，由專業人員介入處理。若專業調解仍未能化解矛盾，最終會轉至第三層，交由土地審裁處等法庭途徑進行司法裁決。

被問及如何確保區議員具備相應調解能力，麥美娟表示，當局會為區議員提供着重調解技巧的培訓，讓他們能「名正言順」、更有技巧地協助街坊，不少區議員對此反應正面。此外，政府目前已設有義務法律服務，如有法團在召開會議時需要律師提供專業意見，當局均有相關服務作為後盾支援。