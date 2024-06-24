01統計：6成公眾泳池欠救生員局部關閉　據悉觀塘2泳池下月閂設施

炎炎夏日，不少人會去游泳消暑。不過，《香港01》發現，大埔、屯門、何文田、堅尼地城有4個公眾泳池，近日因為救生員不足，無限期局部關閉設施。其中，大埔「東昌街泳池」早前已因天花剝落而要關閉，餘下一個太和「大埔游泳池」，周六（22日）起因人手不足無限期關閉跳水池、嬉水池、兒童池，可謂雪上加霜。



《香港01》統計，全港45個公眾泳池當中，至少有28個泳池因救生員人手不足，正局部關閉，佔總數逾6成。消息指，牛頭角佐敦谷泳池和觀塘泳池，7至8月將會分別關閉訓練池、習泳池，原因同樣是救生員不足。政府拯溺員總工會主席鄧子安接受《香港01》訪問時說，6成局部關閉的情況會在暑假維持，工會曾提出延長救生員工作時數，以全面開放所有泳池，惟未獲政府回應落實，將於7月再向康文署提出。



暑假將至，民建聯九龍東立法會議員顏汶羽向《香港01》建議三招紓緩困境，第一，以高薪長工方式聘請救生員留人之餘，非泳季時為兼任康文署水上活動教練；第二，善用科技設置監控遇溺鏡頭，有助人手有限時開放更多泳池；第三，泳會包場時康文署不用派救生員，由泳班教練負責學員安全。



全港有45個公眾游泳池，《香港01》統計發現，當中有28個游泳池因為救生員人手不足，正關閉部份設施。(資料圖片)

01統計：逾6成公眾泳池因救生員不足局部關閉

全港有45個公眾游泳池，《香港01》統計發現，當中有28個游泳池因為救生員人手不足，正關閉部份設施，大約一半是本月起局部關閉，其餘是4月至今關閉部份設施，包括「上水游泳池」、「顯田游泳池」、「馬鞍山游泳池」、「屯門游泳池」、「東涌游泳池」等，關閉的設施涵蓋副池、跳水池、滑水池、嬉水池、兒童池等。

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一天內多3個公眾泳池局部關閉 大埔居民雪上加霜

單計前天（22日），一天內有3個公眾泳池無限期局部關閉設施，包括暫停開放嬉水池和按摩池的「屯門西北游泳池」、暫停開放嬉水池的「何文田游泳池」和「大埔游泳池」。

大埔只有兩個公眾泳池，「大埔游泳池」前天起暫停開放跳水池、嬉水池、兒童池直至另行通知，同區另一個啟用未足兩年的「東昌街游泳池」，早前因為天花剝落，宣布7月2日起關閉所有室內游泳設施，對當區居民而言可謂雪上加霜。

消息：牛頭角、觀塘兩泳池下月局部關閉

消息指，牛頭角佐敦谷泳池和觀塘泳池，7至8月將局部關閉部份設施。其中，佐敦谷泳池逢星期日下午一時至六時關閉訓練池，其他設施開放；觀塘泳池逢星期日會關閉習泳池，原因同樣是救生員不足。

政府拯溺員總工會主席鄧子安接受《香港01》訪問時說，逾6成公眾泳池局部關閉的情況，預計會在暑假維持。（資料圖片／何倩瑜攝）

工會料暑假維持6成泳池局部關閉 曾提出一招救亡

政府拯溺員總工會主席鄧子安接受《香港01》訪問時說，逾6成公眾泳池局部關閉的情況，預計會在暑假維持，「大池會唔會閂多咗（設施）呢，係會有機會發生」。他說，5月曾向政府提出短期措施救亡，包括仿效泳灘做法，將公眾泳池救生員工作時數，由7.5小時延長至11小時，「如果咁樣返工法，隨時可以重開超過九成局部關閉嘅泳池，詢問過啲同事都願意咁做」，又或者惟至今未獲回應落實建議，工會將於7月再向康文署提出。

民建聯九龍東立法會議員顏汶羽接受《香港01》訪問時建議三招紓緩救生員不足的困境。(資料相片)

顏汶羽提出3招解決困境 引入高薪長工制、善用監察遇溺鏡頭

民建聯九龍東立法會議員顏汶羽接受《香港01》訪問時建議三招紓緩困境，第一，以高薪長工方式聘請救生員留人之餘，亦要賦予新職能，「唔淨係季節性臨時聘請，而且係長工，非泳季時候係咪可以兼任水上活動教練、泳班係咪可以做埋，將整個職能提升，薪酬福利就相應有啲增加」，希望吸引更加多人入行。

顏汶羽建議善用科技，在泳池設置監控遇溺鏡頭。（資料圖片）

第二，顏汶羽建議善用科技，在泳池設置監控遇溺鏡頭，「泳池放置一啲攝錄機，比救生員知道遇溺情況，觀塘泳池舊年試過成效唔錯，係咪應該廣泛去應用呢」，相信在人手有限的時候，此舉有助開放更多泳池。

顏汶羽建議泳會包場時康文署不用派救生員，由泳班教練負責學員安全。

第三，顏汶羽建議泳會包場時康文署不用派救生員，由泳班教練負責學員安全，節省康文署救生員人手，「你唔使有救生員，因為已經有合資格教練睇住自己班學生，可以令到泳池唔好咁大幅度關閉」。他說，現時未到游泳旺季，4月至6月都屬非繁忙泳季，擔心暑假更多家長帶小朋友游泳，以及較多習泳班舉辦，救生員短缺情況加劇，相信7月至8月關閉泳灘、泳池的數目會再增加，冀政府盡快想辦法解決。