主人帶貓公園散步被無理驅趕　投訴特首辦後康文署職員鞠躬道歉

一名女子早前帶同愛貓到康文署轄下公園散步，屢次被前線保安人員無理阻撓及驅趕，更有康文署場地主管揚言向她發告票。女貓主5次透過政府熱線1823投訴，以及去信特首辦反映不滿。最終，該名康文署場地主管因誤解法例當面向貓主鞠躬道歉。



一名女子早前帶同愛貓到康文署轄下公園散步，屢次被前線保安人員無理阻撓及驅趕，更有康文署場地主管揚言向她發告票。（IG : pika.pikachu.0522）

一名女子早前帶同愛貓到康文署轄下公園散步，屢次被前線保安人員無理阻撓及驅趕，更有康文署場地主管揚言向她發告票。（IG : pika.pikachu.0522）

女貓主吳小姐昨天（10日）在社交平台Instagram「pika.pikachu.0522」發布影片，展示由2021年起5次就帶貓公園散步被阻撓驅趕事件，透過政府熱線1823投訴，其中3次涉及同一個康文署公園。最近一次是今年8月初，女貓主遇同類阻撓事件，曾向前線保安人員解釋，根據《遊樂場地規例》第12條，無禁止妥善受管束的貓隻進入，惟被拒接納。雙方爭論期間，保安致電康文署場地主管，主管聲稱場地不准任何寵物進入，更揚言向女貓主發告票。

一名女子早前帶同愛貓到康文署轄下公園散步，屢次被前線保安人員無理阻撓及驅趕，更有康文署場地主管揚言向她發告票。（IG : pika.pikachu.0522）

一名女子早前帶同愛貓到康文署轄下公園散步，屢次被前線保安人員無理阻撓及驅趕，更有康文署場地主管揚言向她發告票。（IG : pika.pikachu.0522）

當年法例是針對狗隻可能帶來的衛生及安全問題而施加限制，並非貓隻。因此，市民可攜帶貓隻進入「請勿攜犬進入」的遊樂場地及公園，與其他一般市民同樣須遵守《遊樂場地規例》所訂定的其他要求。事主其後親身前往公園辦公室希望跟進事件，惟未能聯絡負責人。今年8月中，她去信特首辦反映不滿，要求部門正視法例原意及加強前線培訓，尤其管理人員混淆「請勿攜犬入內公園」、「寵物公園」及「寵物共享公園」的定義。

一名女子早前帶同愛貓到康文署轄下公園散步，屢次被前線保安人員無理阻撓及驅趕，更有康文署場地主管揚言向她發告票。（IG : pika.pikachu.0522）

至今年8月底，康文署聯絡事主，承認「工作表現絕對有改善空間」。9月24日，曾揚言票控事主的康文署場地主管，在經理陪同下向事主當面道歉，承認「因為我唔係咁熟悉條例，真係唔好意思，我應承過同你道歉，我而家鄭重同你講對唔住」，隨後鞠躬。事主亦即場向場地主管表示欣賞其負責任的態度。她說，寵物友善政策不是形式主義，一邊在進步一邊在後退，希望大家都理解法例。