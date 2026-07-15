寵物友善食肆｜29+狗隻可進入「星級酒店」餐廳名單　附狗主指引

食環署放寬狗隻進入獲批准食肆的政策7月9日起正式實施，首批共有約900間食肆獲批，地點涵蓋港九新界，當中更包括星級酒店餐廳。《開罐Opener》根據食環署最新公佈的《獲准許狗隻進入的食肆名單》，整合共有29間酒店餐廳可讓寵物內進，有個別餐廳更提供尿墊、狗餐具等用品、各位可以同主子開開心心食大餐！

（資料圖片）

油尖區

1. 朗逸酒店-酒店餐廳

地址：九龍佐敦南京街30-36號一樓部份地庫第二層部份及地庫第一層部份

寵物友善配套：餐廳特設狗隻專區並可提供一次性餐具。

2. 富豪九龍酒店-富豪軒(Regal Court)

地址：九龍尖沙咀東麼地道71號富豪九龍酒店2字樓部份

寵物友善配套：設有狗狗專屬用餐區域，讓毛孩可以堂食陪伴主人

3. 逸東酒店-Terrible Baby

地址：九龍油麻地東彌敦道380號4樓(部份)

寵物友善配套：設有特定寵物專區，毛孩的餐具等用品需要狗主自行攜帶。

4. 馬哥孛羅香港酒店-Cucina

地址：九龍尖沙咀廣東道3號地下(部份)4樓(部份)5樓及6樓(主要部份)

寵物友善配套：設有特定寵物專區，毛孩的餐具等用品需要狗主自行攜帶。

馬哥孛羅香港酒店餐廳

旺角區

5. 帝京酒店-Banquet

地址：九龍太子道西193號帝京酒店第六層

寵物友善配套：目前僅開放六樓喜宴堂（宴會廳）供家長帶同狗狗一同進內用餐。

九龍城區

6. 帝盛酒店-JIN BO LAW

地址：九龍啟德承啟道43號香港啟德帝盛酒店15樓(部份)

寵物友善配套：室內雅座或是戶外露台均開放給狗隻使用。

7. 帝盛酒店-SIETE OCHO

地址：九龍啟德承啟道43號香港啟德帝盛酒店地下(次部份)及2樓(次部份)

寵物友善配套：設有位於二樓的專屬戶外露天雅座，讓家長與毛孩一同用餐，餐廳會提供以健康優質食材製作的專屬寵物菜單。

SIETE OCHO（帝盛酒店）

荃灣區

8. 挪亞方舟渡假酒店-挪亞廚莊(Noah's Kitchen)

地址：新界荃灣馬灣珀欣路馬灣公園挪亞方舟渡假酒店低層地下一號鋪

寵物友善配套：特設寵物專區，狗狗雖不可上桌椅，但可安坐自備或現場租用的寵物車，或席地而坐陪伴主人享受輕食。

9. 悅來酒店-酒店餐廳

地址：新界荃灣荃華街3號荃灣市地段第312號悅來酒店7樓(活動室)及七樓平台露天坐位

寵物友善配套：目前僅開放7樓的活動場地供家長帶同狗狗一同進內用餐。

10.帝景酒店-麗都軒(LIDO HEEN)

地址：新界荃灣汀九青山公路353號帝景酒店第2層及第5層及在第2層及第5層的露天茶座

寵物友善配套：開放Party Room供家長與毛孩一同進內，且餐廳可免費提供一次性餐具予寵物使用。

麗都軒（帝景酒店）

沙田區

11. 麗豪酒店-意廊

地址：新界沙田大涌橋路34-36號麗豪酒店1-3樓部份及地下1、2號店及露天茶座

寵物友善配套：設有狗狗專屬用餐區域，讓毛孩可以堂食陪伴主人一同享受中西美饌或自助餐。

12. 麗豪酒店-形(KATACHI)

地址：新界沙田大涌橋路34-36號麗豪酒店地下7號鋪

寵物友善配套：設有狗狗專屬用餐區域，讓毛孩可以堂食陪伴主人一同享受中西美饌或自助餐。

13. 帝都酒店-2+2 Cafe & Bar

地址：新界沙田沙田市地段183號白鶴汀街8號帝都酒店1樓咖啡店及酒廊及鋪側露天茶座

寵物友善配套：接受最少50人的團體預訂，店內設有指定範圍讓毛孩與主人同樂。狗狗的食物和餐具須由主人自備，但若家長真的忘記帶備，餐廳亦可提供外賣器皿應急。

西貢區

14. WM HOTEL-白鬚

地址：新界西貢惠民路28號WM HOTEL地面下層B3號鋪

寵物友善配套：劃有毛孩活動範圍，並會提供寵物專用的一次性器皿，狗狗在店內須使用1.5米內的短繩，並在尿墊、寵物袋或寵物車內休息。

15. WM HOTEL-WM咖啡廳

地址：新界西貢惠民路28號WM HOTEL地面下層01號鋪

寵物友善配套：室內寵物友善座位要向酒店直接預約，且在室內用餐的貓狗必須穿著尿片，體重要求在15公斤以下及肩高不超過40厘米，餐廳可提供收費港幣2元的一次性器皿。

16. WM HOTEL-M SQUARE

地址：新界西貢惠民路28號WM HOTEL地面下層A1號鋪

寵物友善配套：劃有毛孩活動範圍，並會提供寵物專用的一次性器皿，狗狗在店內須使用1.5米內的短繩，並在尿墊、寵物袋或寵物車內休息。

M SQUARE（WM HOTEL）

離島區

17. 華威酒店-海景咖啡廳

地址：長洲東灣華威酒店地下(部分)

寵物友善配套：主人需要為狗狗自備專用餐具，若有需要，餐廳亦可提供收費港幣5元的一套餐具應急。

寵物友善配套：

18. 迪士尼好萊塢酒店-酒店餐廳

地址：香港大嶼山香港迪士尼樂園度假區好萊塢酒店一層(部分)

寵物友善配套：狗狗必須留在指定友善區域的地面、寵物袋或寵物車內，餐廳不提供犬用食物、餐具及加熱服務，主人必須自備所有毛孩所需用品。

19. 迪士尼探索家度假酒店-雲龍軒/芊彩餐廳/星航圖咖啡廳

地址：香港大嶼山香港迪士尼樂園度假區迪士尼探索家度假酒店02樓(部份)

寵物友善配套：狗狗必須留在指定友善區域的地面、寵物袋或寵物車內，餐廳不提供犬用食物、餐具及加熱服務，主人必須自備所有毛孩所需用品。

20. 麗豪航天城酒店-磊(Petra)

地址：香港大嶼山赤鱲角香港國際機場航展道8號麗豪航天城酒店地下A部分

寵物友善配套：設有狗狗專屬用餐區域，讓毛孩可以堂食陪伴主人一同享受中西美饌或自助餐。

21. 麗豪航天城酒店-the Jade

地址：香港大嶼山赤鱲角香港國際機場航展道8號麗豪航天城酒店12樓A部分及上層天台的露天座位

寵物友善配套：設有狗狗專屬用餐區域，讓毛孩可以堂食陪伴主人一同享受中西美饌或自助餐。

22. 麗豪航天城酒店-Vivace

地址：香港大嶼山赤鱲角香港國際機場航展道8號麗豪航天城酒店3樓A部分及3樓平台花園的露天座位

寵物友善配套：設有狗狗專屬用餐區域，讓毛孩可以堂食陪伴主人一同享受中西美饌或自助餐。

23. 香港天際萬豪酒店-天際咖啡室/一刻館/大堂吧(Sky City Bistro/Java+/the Lounge)

地址：香港大嶼山香港國際機場航天城東路1號香港天際萬豪酒店1樓A部份

寵物友善配套：酒店有劃分寵物專區，與Food Bar及一般食客的餐桌保持了安全距離。

24. 富豪機場酒店-酒店餐廳

地址：大嶼山赤鱲角暢達路9號富豪機場酒店地庫(部分)、地下、1樓及2樓

寵物友善配套：設有狗狗專屬用餐區域，讓毛孩可以堂食陪伴主人一同享受中西美饌或自助餐。

25. 香港東涌世茂喜來登酒店-采悅軒(Yue)

地址：香港大嶼山東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店二樓(A部份,B部份及C部份)

寵物友善配套：僅開放私人房間，家長需自備毛孩的食物及餐用器皿，但若有需要，餐廳亦可提供一次性外賣餐具予寵物使用。

采悅軒(Yue)（香港東涌世茂喜來登酒店）

南區

26. 城木酒店-Bonza

地址：香港鴨脷洲新市街29號城木酒店地下

寵物友善配套：店內設有室內及露天區域，歡迎家長帶同毛孩一同入座。

27. 海洋公園萬豪酒店-海灣餐廳/海灣咖啡室(Marina Kitchen/Marina Café)

地址：香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店MARINA WING地下(D部份)

寵物友善配套：海灣餐廳設有戶外位置，家長可以攜同寵物一同用餐。

28. 艾美酒店-Sunset

地址：香港薄扶林數碼港道100號香港數碼港艾美酒店L4(1部份)

寵物友善配套：設有狗狗專屬用餐區，露天平台更貼心供應寵物專屬餐單。

29. 艾美酒店-南坊(Nam Fong)

地址：香港薄扶林數碼港道100號香港數碼港艾美酒店L3(部份)

寵物友善配套：設有狗狗專屬用餐區，露天平台更貼心供應寵物專屬餐單。

南坊(Nam Fong)（艾美酒店）

最後需要留意的是，鑑於各大餐廳正式開放的進度不盡相同，建議各位主人起行前先致電確認細則，以免撲空。

在出發享受美食前，各位主人記得先Mark實以下由政府公佈的官方「 攜狗顧客良好行為指引」，齊齊做個有品又守規矩的滿分狗主！

1.入店前準備

尊重店規：食肆有權自訂守則(如體型與品種限制)並拒絕狗隻入內。

攜帶電子狗牌：確保已打狂犬病針及植入晶片，店員有權查閱(可經「智方便」出示)。

推車須牽引：即使置於寵物袋或手推車內，仍須按法例扣上牽引帶。

評估狀態自備用品：確保狗狗無傳染病或攻擊性，並自行準備其食物與專用餐具。

須由成年人使用長度不超過1.5米的牽引帶穩妥控制狗狗，絕對不得將牽引帶交予未成年人。（資料圖片/夏家朗攝)

2.店內妥善管控

成人牽引控制：須由成人使用不超過1.5米牽引帶穩妥控制，嚴禁交予未成年人。

飲食「三不」：狗隻不可使用餐廳可重用餐具、不可上餐桌、餐廳不提供加熱狗糧服務。

留守地面勿阻通道：狗狗須留在地面或指定尿墊上(如店規不准上椅則必須留於地上)，切勿阻礙走火通道。

安撫吠叫情緒：時刻注意行為，若持續吠叫或過度興奮，主人應主動帶到店外安撫。

如狗狗不幸在店內排泄或弄污地方，主人必須主動即時清理、密封棄置並消毒雙手，再通知店員覆檢。（資料圖片/夏家朗攝)

3.衞生與突發事故

即時清理污物：排泄弄污須主動密封清理並通知店員，否則食肆代辦會收取清潔費。

咬傷立即報警：若不幸發生咬傷意外必須立即報警並隔離狗隻配合跟進，違者會被檢控。