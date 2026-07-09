寵物友善餐廳｜7.9實施！50+狗隻可進入連鎖餐廳+9須知5種狗禁入
寵物友善餐廳｜狗隻友善食肆｜食環署宣布容許狗隻進入食肆的抽籤結果，共有1000間獲批的餐廳，今日（9日）起容許狗隻入內，與主人一起進餐。《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家整理14個可帶毛孩進入的連鎖餐廳品牌、共57間餐廳，地點涵蓋港九新界，包括有麥當勞、牛奶冰室、翠華、Starbucks等部份分店。值得注意，每間餐廳准許狗隻進入的正式推行日期均有不同，建議大家最好先致電查詢。
在香港，寵物友善餐廳與狗隻友善餐廳略有不同。受食環署規管，過去狗隻多數只能在戶外用餐，或全程留在手推車內禁止落地。不過，這項法例限制即將放寬。
寵物友善食肆｜1,000間容許狗隻進入餐廳名單出爐
食環署早前為「容許狗隻進入食肆」的申請完成抽籤，共分配1,000個名額。署方隨後宣布，相關措施於7月9日生效。
根據食環署公布的中籤食肆數據，港島及離島區有343間中籤，九龍有326間，新界有331間，當中有759間為餐館、159間為咖啡及茶飲店、50間酒吧、23間酒店食肆及9間快餐店。（正式名單將陸續更新）
以下為大家整理14大狗隻可進入的連鎖餐廳品牌，全部涉及57間分店。不過每間餐廳准許狗隻進入的正式推行日期均有不同，大家最好先致電查詢。
狗隻友善食肆【1】麥當勞 x 2分店
地址：
大嶼山愉景灣愉景廣場A座地下G02號鋪
九龍油塘茶果嶺道油麗邨油麗商場地下5及6號鋪及露天座位
狗隻友善食肆【2】大家樂 x 2分店
地址：
沙田沙田市地段第520號圍方5樓519號舖
荃灣楊屋道138號樂悠居地下1號及7B號鋪
狗隻友善食肆【3】一粥麵 x 1分店
地址：
九龍荔枝角寳輪街1號曼坊地下G08舖
狗隻友善食肆【4】Starbucks x 7分店
地址：
九龍啟德協調道2號AIRSIDE地庫1樓B130舖
香港北角北角邨里1號北角匯 地下20舖
香港薄扶林鋼線灣 數碼港第 4 層 IT Street The Concourse
九龍長沙灣道680號 麗新商業中心地下G17-18及G19A號舖
香港赤柱佳美道23號赤柱廣場地下G01號舖
西貢親民街18-32號錦華樓地下A2號鋪 及鋪前露天茶座
中環堅道51號地下及閣樓及低層地下
狗隻友善食肆【5】牛奶冰室 x 12分店
地址：
港島區
銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期地下G04舖（A部份）
九龍區
九龍西九龍荔盈街10號SOHO WEST一樓105號鋪
紅磡馬頭圍道56號地下
藍田啟田邨啟田商場3樓331號鋪
藍田碧雲道廣田邨廣田商場地下2號舖
新界區
沙田沙田正街2-8號新城市廣場三期3樓A311號鋪
大埔優景里63號SILICON LANE 地下3號鋪
大埔海映路9號 GO PARK 1樓108-109號鋪
元朗青山公路潭尾段18號PARK CIRCLE商場地下 116號鋪
屯門屯隆街2號屯門時代廣場北翼1樓 6-7 & 20-21號鋪
屯門欣寶路8號 NOVO WALK, NOVO LAND地下12及13號鋪
西貢將軍澳至善街3號SAVANNAH PLACE 地下G01-G02號鋪
狗隻友善食肆【6】翠華 x 2分店
地址：
中環威靈頓街1號荊威廣場地下高層
沙田大圍新翠邨地下熟食檔9,10,12號（新翠華咖啡小食）
狗隻友善食肆【7】堅信號上海生煎皇 x 3分店
地址：
灣仔軒尼詩道180-182號地下
深水埗福榮街92-98號常福大廈地下A舖
青衣青敬路31號青衣城1樓197號鋪
狗隻友善食肆【8】意粉屋 x 3分店
地址：
沙田新城市廣埸第一期七樓710號鋪
銅鑼灣百德新街22-36號翡翠明珠廣場一樓3號舖
九龍尖沙咀北京道57號1樓
狗隻友善食肆【9】百份百餐廳 x 11分店
地址：
港島區
筲箕灣愛東邨愛東商場地下13號鋪
九龍區
大角咀福利街8號港灣豪庭廣場地下G71-73（A部份）舖
大角咀奧柏‧御峰櫸樹街88號地下G01-G03&G05（A部份）鋪
深水埗深旺道28號V WALK二樓L2-116號舖
紅磡黃埔花園12期地下41號鋪
新界區
沙田水泉澳邨水泉澳廣場2樓205號鋪（A部份）
新界沙田錦英苑錦英商場2樓 LG01B（A部份）
粉嶺馬適路1號逸峯廣場地下G06（A部份）
天水圍WETLAND SEASONS PARK購物中心地下2B號鋪
荃灣楊屋道1號荃新天地地下G23號鋪
西貢將軍澳明德邨明德商場地下42-45 & 48號鋪
狗隻友善食肆【10】意樂餐廳 x 6分店
地址：
旺角海庭道2號海富苑海富商場地下2A號鋪
土瓜灣新碼頭街38號 翔龍灣廣場地下G04A & G04B & G04C號舖
慈雲山慈樂邨慈雲山中心1樓108C鋪
觀塘翠屏道19號翠屏（北）商場M1樓78號舖
元朗錦繡花園錦繡花園市中心廣場E座地下1,1A&2號鋪
屯門富泰邨富泰商場2樓217號鋪（A部份）
狗隻友善食肆【11】華星冰室 x 4分店
地址：
灣仔克街6號地下B1號舖
筲箕灣筲箕灣東大街185-189號地下1-2號舖
尖沙咀棉登徑8號凱譽商業發展部份地下G7及G8號鋪
大埔太和路15號太和中心地下31鋪
狗隻友善食肆【12】華嫂冰室 x 1分店
地址：元朗屏山庸園路蝦尾新村121號地下及鋪前露天座位
狗隻友善食肆【13】莆田 x 1分店
地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場第4層416號鋪
狗隻友善食肆【14】韓樂 x 2分店
地址：
元朗元點一樓B148-149號鋪
荃灣海之戀商場地下G16號鋪
狗隻友善餐廳｜狗主9大須知
【1】狗主可以帶多少狗隻進入餐廳？
每位成人食客不宜攜帶多於兩隻狗隻，導盲犬除外。
【2】狗主進入餐廳前有什麼需要準備？
狗主須準備長度不超過1.5米的牽引帶控制狗隻，並由成人牽引／縛在食肆内的固定附着物上，如需要暫時離座，可請員工協助。
【3】狗主可以在餐廳烹煮或準備狗用食物嗎？
狗主不得在食肆烹煮或準備狗用食物、不得容許狗隻使用餐廳的可重用餐具，亦不得容許狗隻上餐桌（食肆可允許狗隻上椅或由主人抱在膝上）。
【4】如果想餵飼狗隻可以怎麼辦？
狗主如欲餵食狗隻，應自備專用的食物、飲品及餐具，請勿要求員工協助加熱狗隻食物。
【5】哪些狗隻不得進入食肆？
涉及「格鬥狗隻」及「已知危險狗隻」不得進入食肆，如特鬥牛㹴、阿根庭杜告狗、日本土佐犬、巴西非拉狗，以及該4個品種的混種狗隻；另外也包括：被裁判官裁定為具攻擊性的狗隻，亦即已知危險狗隻。
根據《狂犬病規例》，超過5個月大的狗隻須領有狗隻牌照，食肆如有需要，可請狗主出示牌照。
【6】狗隻排泄應如何處理？
若食肆不提供處理排泄物的服務，顧客應主動即時清理及妥善棄置，例如將排泄物密封，棄置在狗隻專用垃圾桶內，並通知食肆員工覆檢及消毒，以維持良好環境衞生，清理完成後應徹底清洗和消毒雙手。
【7】狗隻咬人應如何處理？
狗主應按照《狂犬病條例》的要求處理，包括立即通知警方，以穩妥的方式扣留狗隻，與其他動物隔離。
【8】狗隻造成滋擾時，狗主應否離店？
狗主應時刻注意狗隻行為，避免發生衝突，例如阻止狗隻跳向其他顧客或狗隻，一旦狗隻出現難以控制、過度興奮或具攻擊性行為，應主動帶狗隻離開食肆，以保障各方安全。
若狗隻持續吠叫，狗主應安撫或帶牠離開食肆稍作走動，待狗隻情緒穩定後返回座位，惟情況持續，則代表狗隻當日狀態不適合在食肆逗留。
【9】狗隻造成滋擾，食肆應如何處理？
若狗隻出現持續吠叫、緊盯他人、攻擊性行為，或對其他顧客造成滋擾，食肆應在安全的情況下，請狗主採取適當控制措施，包括將狗隻暫時帶離處所，也可考慮提供外賣服務，協助提前離開的狗主外帶食物。
若其他顧客因狗隻的行為感到不安，甚至無法繼續用餐，食肆應盡量提供合理的解決方案，例如協助更換座位或提供外賣服務等。
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