肺鼠疫惹關注　荃灣口罩店生意額急升　有人單次買17盒

俄羅斯伊爾庫茨克州一名鼠疫研究所女技術員感染不明肺炎後死亡，有傳她可能感染可以人傳人的肺鼠疫，事件引發國際關注。本月7日，有本地口罩品牌稱營業額急升700%，並估計與市民看過相關新聞後着手準備防疫用品有關。



《香港01》今午走訪荃灣南豐中心，有口罩店也表示，生意額上升，其中一間過去的周五（9日）及周六（10日），單日生意額升逾兩倍，更有人單次購入17盒口罩。現場有以300元為家中小童購買三盒口罩的家長說，雖然口罩價格較以往貴約一倍，但考慮到家中小朋友的抵抗力較弱，除擔心肺鼠疫，也怕流感，未來一段時間會堅持讓孩子戴口罩。



口罩店GOLDPRO在門口位置貼有俄羅斯懷疑肺鼠疫相關的新聞。（董素琛攝）

口罩店GOLDPRO在門口位置貼有俄羅斯懷疑肺鼠疫相關的新聞。（董素琛攝）

綜合外媒報道，俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克鼠疫防治研究所女技術員希皮洛娃（Daria Shipilova），上月打破一枝裝有肺鼠疫病原體的試管，數日後出現症狀死亡，約200人接受醫學觀察。

俄羅斯官方及後指女技術員死於「不明肺炎」，並指當地沒有爆發疫情風險。世界衛生組織（WHO）於本月6日稱，相關機構正調查女技術員的確切死因，與她有密切接觸的人士暫未出現感染症狀，整體傳播風險為中等至非常低。

店員引述顧客稱擔心肺鼠疫、又值流感高峰期 單日生意額升至萬元

女技術員疑染鼠疫亡的個案，引發國際關注。繼本月7日，本地口罩品牌「thehongkong.mask」稱口罩營業額突然急升700%，估計與市民看過相關新聞後着手準備防疫用品有關。位於荃灣的口罩店GOLDPRO也有店員指近日單日生意額急升，該店門口位置也貼有俄羅斯懷疑肺鼠疫相關的資訊。

GOLDPRO店員阿因引述近日顧客反映擔心肺鼠疫、本港流感高峰期，店舖平日生意額約為2,000元至3,000元，但過去兩日、即周五（9日）及周六（10日）單日生意額升至上萬元，形容是自新冠疫情結束後，銷售額最高的時段。阿因又說，部份顧客是大手入貨，有人更一次購買17盒口罩，他強調口罩是本地生產，供應穩定，無斷貨問題，也不打算加價。

阿因表示，公司的口罩是本地生產，無斷貨問題。（董素琛攝）

今午（11日）有市民採購口罩。（董素琛攝）

上周四起生意額升約三分二 以長者等購買為主

另一口罩店「盾牌個人護理產品中心」店員羅小姐也表示，平日的日均銷售額約為1,000元至2,000元，受流感及俄羅斯懷疑肺鼠疫事件影響，上周四起生意額增加約三分之二，購買人士主要為長者、有幼童之家庭。她認為，市民佩戴口罩的習慣難以預測，主要受突發公共衛生事件影響，難言口罩需求量會否持續上升。

家長以300元買三盒小童口罩 稱較以往貴約一倍

楊小姐購買了小童三盒口罩，共花費300元，指口罩的價格較以往貴約一倍，仍然購買主要擔心肺鼠疫及學童流感交叉感染。問到俄羅斯當局並未證實西伯利亞發生肺鼠疫疫情，死者死因為「不明原因肺炎」，為何仍感擔憂，楊小姐說，小朋友始終抵抗力較弱，學童之間的肢體接觸多，故未來一段時間仍會堅持讓孩子戴口罩。