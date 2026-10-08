市民再瘋搶口罩？俄羅斯疑爆肺鼠疫　港產口罩單日生意飆700%

俄羅斯伊爾庫茨克州一名鼠疫研究所女技術員感染不明肺炎後死亡，事件引發國際關注。本地口罩品牌「thehongkong.mask」表示，周三（7日）口罩營業額突然急升700%，估計與市民看過相關新聞後着手準備防疫用品有關。



本地口罩品牌「thehongkong.mask」發文指營業額突然升了700%。

本地品牌「standouthk」發文指生產線會做好準備，呼籲市民不需擔心。

該品牌強調，已安排3噸原材料運抵香港工場，生產線將持續運作，口罩會繼續在香港生產並照常出貨，亦不會加價。品牌又指，本港仍有數間口罩廠，認為供應足以應付需求，呼籲市民毋須搶購。另一本地品牌「standouthk」亦在社交媒體發文呼籲市民毋須囤積口罩，承諾不會「坐地起價」。此外，Action Medical HK表示近日亦接獲大量訂單，每張單均為大箱出貨，反映市民對本地口罩需求殷切。

俄羅斯疑爆肺鼠疫

綜合外媒報道，死者為俄羅斯實驗室技術人員Daria Shipilova，於伊爾庫茨克鼠疫防治研究所工作，9月下旬處理活體生物材料時意外打破藏有肺鼠疫桿菌的試管，隨後染病死亡，近200名接觸者接受醫學觀察。美國總統特朗普周一（5日）表示華府正「高度關注」事件，願意向俄方提供協助。

據目前公開資料，世界衞生組織對俄羅斯肺鼠疫疑雲的初步風險評估為低，未有跡象顯示疫情已出現跨地域擴散。本港口罩供應商已明確表示原材料庫存充足、生產線維持正常運作，並承諾短期內不會調整售價；在未發出任何新警示的前提下，市民宜以衞生防護中心及相關部門公布為準，按實際需要理性採購，避免因恐慌而過度囤積。