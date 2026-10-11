700人三文治班散場混亂撞爛大門　嘉頓：將檢視大型活動人流管制

嘉頓為慶祝邁向創立100周年，今午（11日）於灣仔一間中學的禮堂，舉辦超過700名學生參與的「最大規模的三文治製作課程」世界紀錄挑戰。惟今午有家長於社交平台發文，指活動結束後有其他家長瘋狂推門內進，希望接走小朋友，場地大門遭破壞，險釀人踩人事件；有人批評活動將出入口安排在同一位置，形容人流管理是災難級。



嘉頓回覆指，事件發生是因活動結束時現場人數眾多、等候時間較長，部份家長因希望儘快會合，期間出現混亂及推撞，會認真檢討今次經驗，全面審視日後大型活動的入場機制及人流管制。



有網民在社交平台發文，指活動結束後，有家長瘋狂推門內進，導致活動場地大門受破壞。（Threads@bluuu1027）

嘉頓為慶祝邁向創立100周年，周日（11日）下午於灣仔聖公會鄧肇堅中學舉辦打破「最大規模的三文治製作課程」世界紀錄挑戰。活動邀請來自全港100間小學、超過700名同學參加，要求他們於30分鐘內親手製作三文治，又請來歌手雲浩影（Cloud Wan）擔任特別嘉賓，為同學打氣。

從網民發布的短片所見，大批學生聚集在走廊處。（Threads@wcgogo）

從網民發布的短片所見，活動場地紙巾散落一地。（Threads@wcgogo）

不過，有參加者事後於社交平台Threads批評活動安排，指活動結束時，部份家長瘋狂推門內進，「完全唔理現場指示，連門都爛埋」。另有人發文指，場地內有人爆門，險釀人踩人事件。從相關人士發布的短片所見，會場地面滿佈紙巾，不少小朋友站立於走廊位置等待離開，場面一片混亂。

批無分出入口 人流管理差肇禍

有網民見狀在帖文下留言，直指人流管理是導致事件的主因，批評為災難級，「有700個小朋友，再加1400家長推埋一起，無分入口出口，活動又overrun（超時一個鐘）」、「700人已經係一間小學規模，平時小學放學有幾多校工職員幫手先咁順暢，佢哋根本冇諗好接放學安排」。但亦有人指是家長質素的問題，已有工作人員指示不要推撞，但仍有家長破門而入。

嘉頓：事件發生因等候時間較長 無任何人受傷

嘉頓回覆指，活動結束時，由於現場人數眾多、等候時間較長，部分家長因希望儘快會合，期間出現混亂及推撞，並導致會場大門門柄脫落，但絕無發生網傳的「打架」事件。現場工作人員已即時控制場面，防止情況進一步惡化，事件中並無任何人受傷。面對突發的現場情況，前線團隊已第一時間盡力維持秩序。

嘉頓指，非常重視今次活動收到的意見，會認真檢討今次經驗，全面審視日後大型活動的入場機制及人流管制。