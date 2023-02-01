嘉頓什餅驚現美國超市！減至超低價無人吼　網民：惡夢擴散到海外

「嘉頓什餅」常常被網民喻為「新年惡夢」，因為什餅的份量相當驚人，不論你怎樣食都不會見底，就像一個永無止境的黑洞一樣。而近日有網民分享竟然在美國的大型超市中，尋找到「嘉頓什餅」的蹤跡，除了嘉頓什餅衝出國際，網民更驚訝發現...



圖自Facebook專頁「罷買中國貨」

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近日有網民於Facebook群組「罷買中國貨」中分享指原來香港著名產物「嘉頓什餅」已進軍到美國的大型超市Costco，但此什餅不同彼什餅，那是嘉頓最新版本的「星級家庭什餅」。該名網民表示星級什餅不但嚇怕香港人，連「去到美國都係無人問津」，更表示原本什餅於Costco的售價為$18蚊美金(約$141港元)，但現在已減價到7美金(約$55港元)，成為「特價貨賤賣」。

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翻查香港網上價格，嘉頓星級什餅原售價為$135-$145元，本與美國售賣價錢相若，而現在的香港價格則減價至$108元，嘉頓為香港品牌，但香港的售價比美國的價錢反高近1倍。對此不少網民表示，「咁平都冇人買」，「連美國人都明白什餅的厲害」，更指7元美金都太貴，「港幣7蚊就諗諗」，有網民則表示嘉頓無論幾平都是惡夢「7 蚊已經可以食死人」，「分到未日都仲有大把貨」。

無論如何嘉頓什餅都是香港的送禮之選，這個新年大家又有沒有收到呢?是否開始頭痕怎樣才能將什餅消滅?以下是網民所教路15個消滅嘉頓什餅的方法，大家快看看吧!

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