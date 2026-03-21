內地網民求推香港便宜又難吃手信！嘉頓雜餅熱爆：簡直是兒時噩夢

去旅行當然會選購平、靚、正的地道特產作為手信，但早前有小紅書內地用戶竟然提反要求，「香港有沒有那種巨難吃又便宜的特產」，表示自己想買回去帶給同事吃，完全乎合「你可以不吃，但一定要請你的朋友吃」的時尚作風。帖文隨即掀起網民熱議，不少人踴躍留言推介多款堪稱「兒時噩夢」的經典零食。



有內地網民發帖詢問「香港有沒有那種巨難吃又便宜的特產」。（小紅書截圖）

網民推介5大必買「地獄級」手信

內地網民在小紅書發帖詢問「香港有沒有那種巨難吃又便宜的特產」，結果得到熱烈回應，

第1位：嘉頓雜餅

講到最「伏」的香港手信，其中提名呼聲最高的就是「嘉頓雜餅」，有網民甚至形容「永遠都食唔完」、「怎麼做到一看到個罐就掉頭走」、「見到已經反胃」，還有網民表示一罐嘉頓雜餅一家人吃了兩年才吃完。

難吃又便宜的香港特產：不少人首推嘉頓什餅。（資料圖片／蔡正邦攝）

第2位：金幣朱古力

「金幣朱古力」也是難吃又便宜的香港特產大熱之選，有人直言「諗起都覺得難吃」，雖然包裝金光閃閃，但「只要嘗一口，包你想吐」、「而且超級黏牙齒和舌頭，吃完很久都是那種的感覺」。

難吃又便宜的香港特產：金幣朱古力。（淘寶）

第3位：水泡餅

水泡餅的口感更是災難「像在嚼塑料」、「味同嚼蠟」，絕對能夠滿足PO主「巨難吃又便宜」的需求。

被形容為口感災難的香港特產：水泡餅。（AI生成圖片）

第4位：過年必備糖果

除此上述餅幹類零食之外，不少極具過年氣氛的糖果亦有一一上榜，如「利是糖」、「瑞士糖」、「花旗參糖」等被一眾網民狠批為「兒時噩夢」，但絕對是能夠代表香港八九十年代的「美食」。

第5位：暗黑手信組合

還有網民獻計「想玩口乾就吃光酥餅，想費牙齒就吃雞仔餅或鐵蛋，想挑戰鹹酸味就吃話梅」，直指「雞仔餅」等選擇，絕對能夠挑戰同事味蕾。

其中「藍罐曲奇」雖然不是香港特產，但有網民以親身經歷指「有年過年送左朱古力味藍罐曲奇，收禮果個連夜打比我話難食」。還有網民分享，「嘉頓家庭裝什錦餅、壽桃牌系列所有麵，親測過送完俾女朋友分咗手」。

口味各花入各眼

不過，食物口味始終是個人感受，被不少人嫌棄的手信仍然會有少數網民力撐，當中嘉頓雜餅亦有人代為平反，表示「很好吃，小時候最喜歡了」、「對得起那個價格吧，沒那麼難吃」。連水泡餅都有網民大讚「噎不死，吃著很香」。而被指味道極難頂的雞仔餅也有網民表示「我超愛，甜甜鹹鹹香香」。

難滿足「巨難吃又便宜」

最後有網民一針見血表示樓主的要求在香港物價看來似乎難以滿足，「好像便宜的並不難吃，難吃的又不便宜」，因此有網民提議「還不如低價購入香港網友們剩下的新年年貨」，畢竟只有一直吃不完才能證明有多難吃。