單車節未按原定入汀九橋　單車總會致歉：雪糕筒移動後領航車誤判

由旅發局主辦的香港單車節今日（11日）早上舉行，有「32公里組」賽事選手稱汀九橋賽段無故被取消，近西九文化區的終點位置的調頭位置亦因過窄導致「塞車」，大批參加者被逼落車，有人揶揄單車節變「推車節」。



於單車節中負責路線領航的中國香港單車總會傍晚發聲明解釋，因早上有單車手受傷，現場工作人員臨時移動置於往南灣隧道入口的雪糕筒，開通緊急通道讓救護車進入，32公里組別的領航車誤判前往汀九橋的路線已改動，未有按原定路線轉入汀九橋，並帶來短暫的路段堵塞。總會為是次領航車誤判，令參賽者失錯標誌性賽道體驗，並帶來短暫的路段堵塞致歉。



各組別返回終點前要在佐敦道落橋後調頭，經雅翔道返回終點，但由於調頭位太窄導致「塞車」，大批參加者，包括「32公里組」及「56公里組」，都被逼落車，要推車返回終點。（湯致遠攝）

今屆單車節兩個主要非競賽項目包括「32公里組」及「56公里組」，前者途經「兩隧兩橋」，途經長青隧道、汀九橋、南灣隧道及昂船洲大橋；後者則另加入青馬大橋、尖山隧道、沙田嶺隧道、中九龍繞道組成「五隧三橋」。

有「32公里組」參賽者今午在社交平台發文指大會未作通知便改道，未能按原定路線進入汀九橋路段。今年起終點也首度改為西九文化區，不過，各組別返回終點前要在佐敦道落橋後調頭，經雅翔道返回終點，但由於調頭位太窄導致「塞車」，大批參加者，包括「32公里組」及「56公里組」，都被逼落車，要推車返回終點。

有參賽的選手在社交平台表示，「無咗汀九橋，臨尾又塞咗一輪要推車」。（Threads用戶 jason9997614 圖片）

中國香港單車總會傍晚發聲明指，今早7時至7時15分期間，有兩名參加56公里組活動的單車手在前往汀九橋路段時發生意外受傷，現場工作人員臨時移動置於往南灣隧道入口的雪糕筒，開通緊急通道讓救護車盡快進入現場。

總會指，由於雪糕筒位置有所調整，32公里組別的中國香港單車總會領航車誤判單車前往汀九橋的路線已作改動，未有按原定路線轉入汀九橋，改為直行駛往南灣隧道方向，又因現場為下斜路段，車速較高，為確保安全，緊隨的所有參加者亦只能跟隨前往南灣隧道。

總會指，因領航車誤判而導致 32 公里組別參加者未能按原定路線經汀九橋，錯失標誌性賽道體驗，並帶來短暫的路段堵塞，對此帶來的失望與不便致歉。