單車節終點塞爆變推車節、取消汀九段　單車總會為領航車誤判致歉

由旅發局主辦的香港單車節今日（11日）早上舉行。賽事其中一個賣點，是途經長青隧道、青馬大橋、汀九橋等本港公路，惟有「32公里組」賽事的選手反映，汀九橋賽段無故被取消。另外，近西九文化區的終點位置的調頭位置亦因過窄導致「塞車」，大批參加者被逼落車，要推車返回終點，更有人批評「單車節變推車節」。旅發局向傳媒指，正向負責路線領航的單車總會了解事件。



中國香港單車總會於今日傍晚發聲明，指早上有單車手受傷，現場工作人員臨時移動置於往南灣隧道入口的雪糕筒，開通緊急通道讓救護車進入，32公里組別的中國香港單車總會領航車誤判單車前往汀九橋的路線已作改動，未有按原定路線轉入汀九橋，為領航車誤判，令參賽者失錯標誌性賽道體驗，並帶來短暫的路段堵塞致歉。



各組別返回終點前要在佐敦道落橋後調頭，經雅翔道返回終點，但由於調頭位太窄導致「塞車」，大批參加者，包括「32公里組」及「56公里組」，都被逼落車，要推車返回終點。（湯致遠攝）

各組別返回終點前要在佐敦道落橋後調頭，經雅翔道返回終點，但由於調頭位太窄導致「塞車」，大批參加者，包括「32公里組」及「56公里組」，都被逼落車，要推車返回終點。（湯致遠攝）

有參賽的選手在社交平台表示，「無咗汀九橋，臨尾又塞咗一輪要推車」。（Threads用戶 jason9997614 圖片）

今屆單車節兩個主要非競賽項目包括「32公里組」及「56公里組」，前者途經「兩隧兩橋」，途經長青隧道、汀九橋、南灣隧道及昂船洲大橋；後者則另加入青馬大橋、尖山隧道、沙田嶺隧道、中九龍繞道組成「五隧三橋」。

惟有「32公里組」參賽者在社交平台發文，今早未獲大會通知改道，未能按原定路線進入汀九橋路段。據參加者所稱，他們須在駛過南灣隧道後折返。有車手指，其智能手錶僅量度到26公里的騎行距離，笑言連同推車的距離，合共就有大約32公里。

各組別返回終點前要在佐敦道落橋後調頭，經雅翔道返回終點，但由於調頭位太窄導致「塞車」，大批參加者，包括「32公里組」及「56公里組」，都被逼落車，要推車返回終點。（湯致遠攝）

各組別返回終點前要在佐敦道落橋後調頭，經雅翔道返回終點，但由於調頭位太窄導致「塞車」，大批參加者，包括「32公里組」及「56公里組」，都被逼落車，要推車返回終點。（湯致遠攝）

另外，今年起終點改為西九文化區，是歷來首次。不過，各組別返回終點前要在佐敦道落橋後調頭，經雅翔道返回終點，但由於調頭位太窄導致「塞車」，大批參加者，包括「32公里組」及「56公里組」，都被逼落車，要推車返回終點。

賽道設計亦受到質疑，亦有參加者上載片段顯示，作賽期間，賽道竟有調頭車輛滙合，批評賽道設計危險。

有參賽者上載片段，小路出大路調頭期間，大路竟有其他選手作賽。（Threads 用戶 sumsing 圖片）

有參加者上載片段顯示，作賽期間，賽道竟有調頭車輛匯合，批評賽道設計危險。（Threads 用戶 u.ray.c 圖片）

單車總會：領航車誤判未按原定路線經汀九橋 對此帶來的失望與不便致歉

中國香港單車總會傍晚發聲明指，今早7時至7時15分期間，兩名參加56公里組活動的單車手在前往汀九橋路段時發生意外受傷，現場工作人員臨時移動置於往南灣隧道入口的雪糕筒，開通緊急通道讓救護車盡快進入現場。

總會指，由於雪糕筒位置有所調整，32公里組別的中國香港單車總會領航車誤判單車前往汀九橋的路線已作改動，未有按原定路線轉入汀九橋，改為直行駛往南灣隧道方向，又因現場為下斜路段，車速較高，為確保安全，緊隨的所有參加者亦只能跟隨前往南灣隧道。

總會指，因領航車誤判而導致 32 公里組別參加者未能按原定路線經汀九橋，錯失標誌性賽道體驗，並帶來短暫的路段堵塞，對此帶來的失望與不便致歉。